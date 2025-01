Test smartfona Samsung Galaxy A55 5G - Exynos 1480 naprawdę daje radę! To może być kolejny hit sprzedażowy

W ostatnich miesiącach sytuacja na rynku smartfonów stała się trudna dla każdego kupującego. Ale nie do końca w złym sensie. Jak się okazuje, wybór w każdym segmencie jest aktualnie bardzo bogaty i od tych wszystkich modeli dostępnych w sklepach może rozboleć głowa. Nie brakuje nawet sytuacji, gdy to urządzenia od jednego producenta konkurują same ze sobą. Dotyczy to np. Samsunga, który w średniej i wyższej półce cenowej oferuje już kilka atrakcyjnych modeli. Coraz tańsze są zeszłoroczne flagowce z linii Galaxy S23, mocno potaniał także nieco kontrowersyjny S23 FE, a tymczasem gigant z Korei Południowej zaprezentował właśnie nową linię średniaków. W niniejszej publikacji zajmiemy się tylko jednym z nich, czyli wyżej pozycjonowanym Galaxy A55 5G.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Opisana powyżej sytuacja dotyczy nie tylko naszego rynku. Oferta Samsunga w wyższej półce cenowej stała się nadzwyczaj bogata również w Stanach Zjednoczonych, gdzie różnice między cenami wspomnianych modeli są jeszcze mniejsze. Nic dziwnego zatem, że Samsung zwyczajnie wstrzymał tam premierę smartfona Galaxy A55 5G. W Polsce do tego jednak nie doszło, ale trudno się temu dziwić. Urządzenia z tej serii zawsze sprzedawały się u nas świetnie, a nowy model kosztujący na start mniej od poprzednika z naturalnych przyczyn może wzbudzić zainteresowanie. Pytanie tylko, czy mowa tutaj o potencjalnym hicie sprzedaży?

Nie da się ukryć, że Samsung zaserwował nam dosyć bezpieczne odświeżenie oferty. Rodzi się zatem pytanie, jak Galaxy A55 5G poradzi sobie na rynku? Czy model ten ma rację bytu przy zeszłorocznych modelach i tylko nieco droższym Galaxy S23 FE ze znacznie bardziej flagową specyfikacją?

Samsung Galaxy A55 5G w wielu aspektach mocno przypomina zeszłoroczny model Galaxy A54 5G. Producent nie pokusił się o wielkie zmiany w designie - poza większym ekranem i zauważalnym wybrzuszeniem w okolicy fizycznych przycisków różnice względem poprzednika są dosłownie kosmetyczne. Skupmy się zatem na zastosowanych komponentach. Całość zasila nowy chip Exynos 1480 z grafiką Xclipse 530. SoC współpracuje z 8 GB pamięci LPDDR5 i 128 GB szybkiej pamięci UFS 3.1. Choć więc pojemności nadal mogą pozostawiać nieco do życzenia, to na całe szczęście mowa tutaj o szybkich, nowoczesnych standardach gwarantujących sprawną pracę na plikach. W porównaniu do poprzednika urządzenie wyróżnia się również aluminiową ramką. Reszta specyfikacji prezentuje się natomiast bardzo podobnie. Wszystkie najważniejsze dane techniczne znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy A55 5G POCO X6 Pro 5G Samsung Galaxy S23 FE Platforma mobilna Exynos 1480 Dimensity 8300-Ultra Exynos 2200 Procesor graficzny Xclipse 530 Mali G615 Xclipse 920 System operacyjny Android 14 z OneUI Android 14 z HyperOS Android 14 z OneUI Pamięć RAM 8 GB LPDDR5 8 GB / 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5 Pamięć wbudowana 128 GB / 256 GB UFS 3.1 256 GB / 512 GB UFS 4.0 128 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD tak, do 1 TB nie nie Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,6" AMOLED 120 Hz 6,67" AMOLED 120 Hz 6,4" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2340 x 1080 px 2712 x 1220 px 2340 x 1080 px Kamera przednia 32 MP 16 MP 10 MP Kamera tylna 50 + 12 + 5 MP 64 + 8 + 2 MP 50 + 8 + 12 MP Klasa odporności IP67 IP54 IP68 Akumulator 5000 mAh 5000 mAh 4500 mAh Ładowanie 25 W 67 W 25 W + Qi 15 W Wymiary obudowy 161,1 x 77,4 x 8,2 mm 160,4 x 73,3 x 8,2 mm 158 x 76,5 x 8,2 mm Waga urządzenia 213 gramów 190 gramów 209 gramy Premierowa cena 8+128 GB - 2099 zł

8+256 GB - 2299 zł 12+512 GB - od ok. 1700 zł 8+128 GB - od ok. 2180 zł

Samsung wprowadził do sprzedaży dwie wersje pojemnościowe tego smartfona: 128 i 256 GB. Ta pierwsza została wyceniona na 2099 zł, natomiast drugi wariant kosztuje 2299 zł. Warto zatem podkreślić, że jest taniej niż przed rokiem - model Galaxy A54 5G (128 GB) debiutował w cenie aż 2399 zł. To na pewno trzeba zaliczyć na plus, ale z drugiej strony liczba zmian jest dosyć mała. Nie da się ukryć, że producent zaserwował nam dosyć bezpieczne odświeżenie oferty. Rodzi się zatem pytanie, jak Galaxy A55 5G poradzi sobie na tak przesyconym na rynku? Czy model ten ma rację bytu przy zeszłorocznych modelach i tylko nieco droższym Galaxy S23 FE ze znacznie bardziej flagową specyfikacją? Na kolejnych stronach niniejszego artykułu zobaczycie, jak smartfon ten wypada na tle najważniejszych konkurentów. Sprawdźmy zatem, czy Samsung przygotował kolejnego wartego uwagi średniaka.