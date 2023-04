Test smartfona Samsung Galaxy A54 5G – niemal pod każdym względem lepszy od poprzednika. Szkoda tylko tej ceny...

Prawie każdy smartfon Samsunga z serii Galaxy A z miejsca staje się kandydatem do zostania bestsellerem. Nie da się ukryć, że średniaki południowokoreańskiego giganta są w naszym kraju rozchwytywane, aczkolwiek wynika to nie tyle z ich świetnej specyfikacji czy dobrego stosunku ceny do jakości, lecz bardziej z szeroko reklamowanych ofert rodzimych sieci telekomunikacyjnych. Choć faktem jest, że jeszcze niedawne urządzenia rzeczywiście były opłacalnym i wydajnym wyborem w swojej półce cenowej, to jednak większość użytkowników nie przyjęła zbyt dobrze faktu, że w wydanym przed rokiem modelu Galaxy A53 ponownie pojawił się autorski chip Samsunga, który często kojarzy się z wysokimi temperaturami i słabą energooszczędnością. Co więcej, w tegorocznym modelu ze średniej półki producent ponownie postawił na własnego, choć znacznie ulepszonego Exynosa. Czy jest się więc czego bać? Do razu odpowiadam: niekoniecznie!

Autor: Piotr Piwowarczyk

Testowany właśnie przez nas Samsung Galaxy A54 5G stanowi istotne odświeżenie oferty popularnego producenta. W końcu już zeszłoroczny A53 odziedziczył design po wcześniejszych modelach A52/A52s, więc tym razem pójście na łatwiznę raczej nie wchodziło już w grę. Nowy potencjalny hit sprzedaży doczekał się więc solidnych zmian w konstrukcji. Najwięcej zmian dostrzec można na pleckach urządzenia. Zamiast matowej powierzchni obudowy i "narośli" mieszczącej aż cztery obiektywy w konfiguracji 64 + 12 + 5 + 5 MP mamy tym razem do czynienia z płaską, szklaną powierzchnią z trzema wystającymi obiektywami 50 + 12 + 5 MP. Co więcej, nowości można dostrzec również na froncie. Tym razem producent postawił nie na 6,5-, lecz na 6,4-calowy panel AMOLED o proporcjach 19,5:9, a także nieco szersze ramki dookoła ekranu. Całość z wyglądu mocno przypomina więc flagowe modele Galaxy S23 i S23+.

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon wyraźnie różniący się od zeszłorocznego Galaxy A53. Problem może stanowić jednak cena ustalona na poziomie 2399 zł - w końcu nie da się ukryć, że dziś w tej cenie kupimy takie modele jak Galaxy S20 FE czy Galaxy S21 FE. Sprawdźmy więc, jak wypada nowy średniobudżetowy model na tle konkurencji.

Względem Galaxy A53 sporo zmieniło się również pod względem czystej specyfikacji. Tym razem całość zasila autorski 8-rdzeniowy układ Exynos 1380 (5 nm) z grafiką Mali-G68 MP5, a także 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej (niestety producent nie podaje jaki rodzaj pamięci został zastosowany, programy diagnostyczne również ukrywają te informacje). Warto docenić także obudowę oznaczoną certyfikatem IP67, obsługę Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3 czy eSIM. Co więcej, na pokładzie znalazł się slot na kartę microSD (do 1 TB), a także bateria o pojemności 5000 mAh. Szkoda tylko, że naładujemy ją mocą zaledwie 25 W i nie ma szans na indukcyjne uzupełnienie akumulatora.

Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Procesor Exynos 1380 Exynos 1280 Qualcomm Snapdragon 888 Procesor graficzny Mali-G68 MP5 Mali-G68 Adreno 660 System, nakładka Android 13, OneUI 5.1 Android 13, One UI 5.1 (domyślnie Android 12) Android 13, One UI 5.1 (domyślnie Android 12) Pamięć RAM 8 GB 6/8 GB 6/8 GB Pamięć na dane 128/256 GB 128/256 GB 128/256 GB Obsługa kart SD tak, do 1 TB tak, do 1 TB - DualSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, USB-C 2.0 5G, WiFi 5, BT 5.1, NFC, USB-C 2.0 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC, USB-C 2.0 Ekran 6,4", AMOLED, 2340 x 1080 px (19,5:9), 120 Hz 6,4", AMOLED, 2400 x 1080 px (20:9), 120 Hz 6,4", AMOLED, 2340 x 1080 px (19,5:9), 120 Hz Kamera tylna 50 + 12 + 5 MP 64 + 12 + 5 + 5 MP 12 + 8 + 12 MP Kamera przednia 32 MP 32 MP 32 MP Klasa odporności IP67 IP67 IP68 Akumulator 5000 mAh, 25 W 5000 mAh, 25 W 4500 mAh, 25 W (bezprzewodowo 15 W) Wymiary i waga 158 x 77 x 8,2 mm, 202 g 160 x 75 x 8,1 mm, 189 g 156 x 75 x 7,9 mm, 177 g Aktualna cena 8/128 - 2399 zł 6/128 - od ok. 1750 zł 6/128 - od ok. 2400 zł

Na papierze Samsung przygotował całkiem ciekawego średniaka. Problem może stanowić jednak cena ustalona na poziomie 2399 zł. Nie da się ukryć, że tanio nie jest. W końcu jeszcze do niedawna płaciliśmy tyle za tzw. opłacalne flagowce chińskich producentów. Mało tego, konkurentów dla omawianego A54 znaleźć można także - a może przede wszystkim - w szeregach samego Samsunga, który ciągle ma w swojej ofercie takie modele jak Galaxy S20 FE czy Galaxy S21 FE. Dziś można je kupić za podobne pieniądze, jednak czy warto inwestować w nie najnowsze już urządzenia z ex-flagowymi układami SoC? Być może to właśnie nowy średniak giganta okaże się najlepszym wyborem w swojej cenie? Czas to zweryfikować.