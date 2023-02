Test smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra - potwornie wydajny akumulator, przyjemnie niskie temperatury i ceny dla burżujów

Jeszcze 20 lat temu wybór telefonu komórkowego był zadaniem stosunkowo prostym. Wystarczyło znaleźć taki, który mieści się w naszym budżecie, podoba nam się wizualnie i posiada najfajniejszy dzwonek. Dziś już tak łatwo nie jest, bowiem współczesne smartfony to niemal prawdziwe komputery, które oferują ogromne możliwości, ale różnią się przy tym olbrzymią ilością cech: wydajnością procesora czy akumulatora, wyświetlaczem, pojemnością pamięci, możliwościami aparatów fotograficznych itd., itp. Dlatego też serwisy takie jak nasz biorą na swe barki odpowiedzialne i zaszczytne zadanie, jakim jest testowanie tychże urządzeń. Wszystko po to, aby nasi Czytelnicy wiedzieli, czy dany model wpisuje się w ich wymagania.

Autor: Ewelina Stój

W dzisiejszej recenzji przyjrzymy się smartfonowi Samsung Galaxy S23 Ultra. Jest to produkt z najwyższej możliwej półki, który możemy obecnie nabyć w kwocie od 6799 zł (przy czym nasz testowy egzemplarz kosztuje 7499 zł ze względu na większą pojemność pamięci RAM). Czym kusi nas do zakupu producent tejże konstrukcji? Materiały reklamowe wskazują m.in. na topowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, nową generację chemicznie hartowanego szkła (Corning Gorilla Victus 2) czy też na najwydajniejszy dotąd zestaw aparatów, z 200-megapikselową jednostką na czele (mamy więc niemal podwojoną liczbę pikseli względem Galaxy S22 Ultra). Wnikliwe oko z pewnością szybko wychwyci, że w porównaniu z poprzednią generacją mamy do czynienia także z łagodniejszym zakrzywieniem ekranu, dzięki czemu otrzymujemy nieco większą przestrzeń płaską wyświetlacza.

Samsung Galaxy S23 Ultra to przede wszystkim szybszy niż dotąd procesor, ulepszone jednostki fotograficzne oraz kilka pomniejszych zmian względem i tak szalenie dopracowanego już modelu Galaxy S22 Ultra. Nie łudźmy się jednak - czasy rewolucyjnych zmian z modelu na model są już za nami i posiadacz S21 lub S22 Ultra niespecjalnie będzie miał powody do "przesiadki".

Samsung Galaxy S23 Ultra w towarzystwie modeli S23+ oraz S23

W specyfikacji smartfona natkniemy się także na elementy takie jak pamięć RAM w wariancie LPDDR5X, szybką pamięć UFS 4.0 na dane czy też DualSIM w wariancie 2x nanoSIM + eSIM. Jak już wspomniałam, testowany przez nas egzemplarz wyposażono w 12 GB pamięci operacyjnej, jednak smartfon można też kupić w wersji z 8 GB tejże pamięci. Jeśli zaś chodzi o miejsce na dane, to Samsung Galaxy S23 Ultra występuje nie tylko w wersji z nośnikiem o pojemności 256 GB, ale także w wersji 512 GB, a nawet 1 TB. Urządzenie nie oferuje obsługi kart SD, a dodatkowo sam system zajmuje ok. 60 GB, stąd warto dobrze się zastanowić, zanim wybierzemy konkretny wariant pojemnościowy. Jako że to pierwszy na rynku smartfon z układem Snapdragon 8 Gen 2, to trudno będzie wyznaczyć mu póki co jednoznacznego konkurenta (OnePlusa 11 5G w rękach jeszcze niestety nie miałam, ale będę mieć i wtedy na pewno do S23 Ultra się odniosę). Dla pełnego zobrazowania specyfikacji smartfona zestawmy więc nową "ultra-galaktykę" z zeszłorocznymi flagowcami takimi jak Xiaomi 12T Pro oraz ASUS ROG Phone 6:

Samsung Galaxy S23 Ultra Xiaomi 12T Pro ASUS ROG Phone 6 Procesor Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Procesor graficzny Adreno 740 Adreno 730 Adreno 730 System, nakładka Android 13, One UI 5.1 Android 12, MIUI 13 Android 12, ROG UI & Zen UI Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 Pamięć na dane 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie nie nie DualSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM Łączność 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 2.0 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.1 Ekran 6,8", Dynamic AMOLED 2X, 3088 x 1440 px,120 Hz 6,67", AMOLED, 2712 x 1220 px, 120 Hz 6,7", AMOLED, 2448 x 1080 px, 165 Hz Kamera tylna 200 + 12 + 10 + 10 MP 200 + 8 + 2 MP 50 + 13 + 5 MP Kamera przednia 12 MP 20 MP 12 MP Klasa odporności IP68 IP53 IPX4 Akumulator 5000 mAh, 45 W, 15 W Qi 5000 mAh, 120 W 6000 mAh, 65 W Wymiary i waga 163 x 78 x 9 mm, 233 g 163 x 76 x 9 mm, 205 g 173 x 77 x 10 mm, 239 g Premierowa cena 8 + 256 GB - 6799 zł

12 + 512 GB - 7499 zł

12 + 1 TB - 8699 zł 12 + 256 GB - 3999 zł 12 + 256 GB - 4999 zł

Jak jednak z pewnością wiecie, sucha specyfikacja prawie nigdy nie wystarcza, aby określić czy sprzęt pokroju smartfona rzeczywiście warte jest zainteresowania, zwłaszcza jeśli mowa o tak drogich urządzeniach jak seria S23. Dlatego też nie przedłużając bardziej niż to potrzebne, rzućmy jeszcze ostatni raz okiem na powyższą tabelę z wyczerpującą specyfikacją naszego testowego egzemplarza w towarzystwie wspomnianej już ewentualnej konkurencji i przejdźmy do kluczowych elementów recenzji na następnych stronach. Recenzję zaczniemy klasycznie od sekcji opisującej wygląd oraz wyposażenie smartfona, by następnie zagłębić się w kolejne kwestie takie jak jakość wyświetlacza, wydajność, kultura pracy czy możliwości fotograficzne.