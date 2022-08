Samsung Galaxy Z Flip4 – test składanego smartfona z flagowym procesorem i baterią o wydajności na miarę Galaxy S22 Ultra

Jeszcze 20 lat temu wybór telefonu komórkowego był zadaniem stosunkowo prostym. Wystarczyło znaleźć taki, który mieści się w naszym budżecie, podoba nam się wizualnie i posiada najfajniejszy dzwonek. Dziś już tak łatwo nie jest, bowiem współczesne smartfony to niemal prawdziwe komputery, które oferują ogromne możliwości, ale różnią się przy tym olbrzymią ilością cech: wydajnością procesora czy akumulatora, wyświetlaczem, pojemnością pamięci, możliwościami aparatów fotograficznych itd., itp. Dlatego też serwisy takie jak nasz biorą na swe barki odpowiedzialne i zaszczytne zadanie, jakim jest testowanie tychże urządzeń. Wszystko po to, aby nasi Czytelnicy wiedzieli, czy dany model wpisuje się w ich wymagania.

Autor: Ewelina Stój

W dzisiejszej recenzji przyjrzymy się smartfonowi Samsung Galaxy Z Flip4. Jest to produkt z najwyższej półki cenowej, który możemy nabyć w kwocie od 5149 do 5999 zł (wszystko zależy od tego, na jaką wersję pamięciową się zdecydujemy). Czym kusi nas do zakupu producent tejże konstrukcji? Cóż, Samsung Galaxy Z Flip4 jest przede wszystkim smartfonem składanym, co wciąż stanowi na rynku urządzeń mobilnych zdecydowaną niszę (konkurencji tym samym za wiele nie ma). Mimo wszystko, nisza ta jest dość mocno rozchwytywana, stąd Flip4 to kolejna już generacja w samsungowej rodzinie smartfonów składanych wzdłuż krótszej krawędzi.

Samsung Galaxy Z Flip4 to kolejna generacja smartfona składanego wzdłuż krótszej krawędzi. Czym wyróżnia się nowy model i czy warto wydać na niego ponad 5 tysięcy złotych? Po odpowiedzi zapraszam do dalszej lektury.

Podobnie jak generacja poprzednia (Samsung Galaxy Z Flip3), tak samo model Z Flip4 wyposażono w topowy układ SoC oraz inne, znane z flagowców rozwiązania. Mowa chociażby o ekranie AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, szybkiej pamięci LPDDR5, głośnikach stereo, wodoszczelności, bezprzewodowym ładowaniu czy w końcu o obsłudze 5G. Jasne, sporo nieflagowych urządzeń także może pochwalić się wieloma z tych rozwiązań, jednak zbierając je wszystkie pod sztandarem wspomnianego topowego procesora, Samsung Galaxy Z Flip4 za flagowca może bezsprzecznie uchodzić. Szybki rzut oka na dalsze elementy specyfikacji może jednak wywołać obawę o to, że niezbyt flagowe są tu jednostki fotograficzne.

Samsung Galaxy Z Flip3 Samsung Galaxy Z Flip4 Ekran główny 6,7" Dynamic AMOLED 2X,

adaptacyjne 120 Hz,

2636 x 1080 px 6,7" Dynamic AMOLED 2X,

adaptacyjne 120 Hz,

2640 x 1080 px

Ekran zewnętrzny 1,9" Super AMOLED 60 Hz, 512 x 260 px 1,9" Super AMOLED 60 Hz, 512 x 260 px Procesor Snapdragon 888 (5 nm) Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Pamięć RAM 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 Pamięć na dane 128 / 256 GB UFS 3.1 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 Aparat przedni 10 MP 1.22 μm FF, F2.4 10 MP 1.22 μm FF, F2.4 Aparat tylny 12 MP FF F2.2 123° 1.12 μm - główny

12 MP Dual Pixel F1.8 1,4 μm OIS - ultraszeroki 12 MP FF F2.2 123° 1.12 μm - główny

12 MP Dual Pixel F1.8 1,8 μm OIS -ultraszeroki Audio głośniki stereo, Dolby Atmos głośniki stereo, Dolby Atmos Łączność 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB 2.0 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB 2.0 Bateria 3300 mAh

ładowanie przewodowe 15 W

ładowanie bezprzewodowe 10 W 3700 mAh

ładowanie przewodowe 25 W

ładowanie bezprzewodowe 15 W System Android 12, One UI 4.1 Android 12, One UI 4.1 Wymiary i waga 166 x 72,2 x 6,9 mm

86,5 x 72,2 x 15,9 mm

183 g 165,2 x 71,9 x 6,9 mm

84,9 x 71,9 x 17,1 mm

187 g Klasa odporności IPX8 IPX8 Wersje kolorystyczne lawenda, bez, zielony, czarny szary, niebieski, fioletowy, różowe złoto Ceny premierowe 8 / 128 GB - 4799 zł

8 / 256 GB - 4999 zł 8 / 128 GB - 5149 zł

8 / 256 GB - 5449 zł

8 / 512 GB - 5999 zł

I rzeczywiście, taki chociażby niewątpliwy flagowiec, jakim jest Samsung Galaxy S22 Ultra, którego to wyceniono na podobne do Flipa4 pieniądze, wyposażono wszak w jednostki foto o rozdzielczościach 108 + 12 + 10 + 10 MP. Cóż, Samsung reklamując nowego składańca rzeczywiście nie nazywa go "fotograficznym potworem" i z tym należy się liczyć podczas ewentualnego zakupu Flipa4. W tym modelu "game changerem" ma być raczej właśnie jego składana natura. Jakby jednak nie było, w swoim czasie (na następnych stronach) sprawdzimy na co dokładnie stać moduł fotograficzny smartfona, jak i wiele jego innych podzespołów.