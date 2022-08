Samsung Galaxy Z Fold4 - premiera smartfona z ulepszonymi jednostkami foto i zoptymalizowanymi wymiarami

Zgodnie z zapowiedziami, dziś, a więc 10 sierpnia 2022 roku, wraz z eventem Galaxy Unpacked swoją premierę miały nowe urządzenia marki Samsung. Wśród nich znalazła się m.in. kolejna generacja smartfona składanego wzdłuż dłuższej krawędzi. Mowa o modelu Galaxy Z Fold4, który w porównaniu z modelem Fold3 może pochwalić się m.in. jaśniejszymi niż dotąd ekranami, nowym flagowym procesorem, czy też nieco zmodyfikowanymi jednostkami fotograficznymi. Szczegóły już poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold4 już dziś trafia do przedsprzedaży w cenie od 8299 złotych. Regularna sprzedaż rozpocznie się z kolei 25 sierpnia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy tego nowego, składanego smartfona.

Samsung Galaxy Z Fold4 (po prawej) w towarzystwie pozostałych dzisiejszych premier

Podobnie jak debiutujący obok tytułowego urządzenia smartfon Galaxy Z Flip4, tak i Fold4 jest odtąd bardziej zoptymalizowany pod względem gabarytów. Otrzymujemy mianowicie smuklejszy zawias, węższe ramki, a dodatkowo szerszą i niższą konstrukcję. Całość jest też lżejsza i posiada jaśniejsze ekrany, które w trybie HBM (High Brightness Mode) mają oferować 1000 nitów. Oczywistą zmianą, jak na flagowca przystało, jest praca na nowym, topowym układzie, jakim jest Snapdragon 8+ Gen 1. Ponownie, tak jak w przypadku Folda3, SoC ów sparowano z 12 GB pamięci RAM. Nowa generacja zaproponuje jednak także nową wersję pojemnościową. Jeden z modeli proponuje bowiem aż 1 TB miejsca na dane (choć nie jest to już format UFS 3.1).

Samsung Galaxy Z Fold3 Samsung Galaxy Z Fold4 Ekran główny 7,6" Dynamic AMOLED 2X,

120 Hz, 900 nitów

Infinity Flex, 2208 x 1768 px

Gorilla Glass Victus 7,6" Dynamic AMOLED 2X,

120 Hz, 1000 nitów

Infinity Flex, 2176 x 1812 px

Gorilla Glass Victus+ Ekran zewnętrzny 6,2" Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz,

Infinity-O, 2260 x 816 px

Gorilla Glass Victus 6,2" Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz,

Infinity-O, 2316 x 904 px

Gorilla Glass Victus+ Procesor Snapdragon 888 (5 nm) Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Pamięć RAM 12 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 Pamięć na dane 265 / 512 GB (UFS 3.1) 265 / 512 GB (UFS 3.1),

1 TB Aparat przedni 10 MP 1.22 μm FF, F2.2 10 MP 1.22 μm FF, F2.2 Aparat tylny 12 MP, 1.12 μm, F2.2

12 MP 1.8 μm OIS 2PDAF, F1.8

12 MP 1.0 μm, F2.4, 2x zoom opt. 12 MP, 1.12 μm, F2.2

50 MP 2.0 μm OIS 2PDAF, F1.8

10 MP 1.0 μm, F2.4, 3x zoom opt. Aparat wewnętrzny

5G, (pod ekranem) (UDC) 4 MP 2.0 μm FF, F1.8 (UDC) 4 MP 2.0 μm FF, F1.8 Audio głośniki stereo, Dolby Atmos głośniki stereo, Dolby Atmos Łączność 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.2, NFC, USB 3.2 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.2, NFC, USB 3.2 Bateria 4400 mAh

ładowanie przewodowe 25 W

ładowanie bezprzewodowe 10 W 4400 mAh

ładowanie przewodowe 25 W

ładowanie bezprzewodowe 11 W System Android 12, One UI 4.1 Android 12, One UI 4.1 Wymiary i waga 158,2 x 128,1 x 6 mm

158,2 x 67,1 x 16 mm

271 g 155,1 x 130,1 x 6 mm

155,1 x 67,1 x 16 mm

263 g Klasa odporności IPX8 IPX8 Wersje kolorystyczne zielony, czarny, srebrny zielony, czarny, beżowy Ceny premierowe 12 / 256 GB - 8299 zł

12 / 512 GB - 8799 zł 12 / 256 GB - 8399 zł

12 / 512 GB - 8999 zł

12 / 1 TB - 9999 zł

Samsung Galaxy Z Fold4 identycznie jak Z Flip4 cechuje się wodoszczelnością w klasie IPX8 (zanurzenie do 30 min. na głębokości do 1,5 m), ochronną warstwą szkła Corning Gorilla Glass Victus+ czy też gwarancją wytrzymałości na złożenia (do 200 tysięcy, co daje 5 lat składania i rozkładania urządzenia po 100 razy dziennie). Wracając do nowości względem poprzednika, tych znajdziemy sporo w kwestii fotografii. Zmianie uległy mianowicie jednostki ultraszerokokątna oraz tele. I tak jednostka ultraszerokokątna ma odtąd 50 MP będąc przy tym 23% jaśniejszą, zaś obiektyw tele (10 MP) zaoferuje 3-krotny zoom optyczny oraz 30-krotny tzw. Space Zoom (cyfrowy rzecz jasna). Samsung nazywa taką konfigurację aparatów flagową, co oczywiście już wkrótce zweryfikuje sama rzeczywistość (testy redakcyjne, jak i samych użytkowników).

Ponownie, tak samo jak w przypadku Flipa4, tak samo Fold4 ma oferować odtąd jaśniejsze i wyraźniejsze zdjęcia nocne, stabilniejsze filmy (w tym także właśnie nocne) oraz bardziej naturalnie portrety. Zmiany dotknęły dodatkowo aparatu UDC, a więc jednostki, która skrywa się pod głównym ekranem (w górnej jego części). Oczko tego właśnie aparatu jest odtąd mianowicie jeszcze mniej widoczne. Co jeszcze można powiedzieć o nowym flagowym składańcu? Chociażby to, że jego bateria ma się ładować od 0 do 50% w czasie 30 minut oraz to, że smartfon niezmiennie doskonale współpracuje z rysikiem S Pen. Korzystanie ze sporego, tabletowego niemal ekranu ułatwią zaś takie elementy jak pasek narzędzi (przypominający ten na komputerach), praca z wieloma oknami (przesuwanie prostym gestem) czy też dedykowany, poszerzony interfejs aplikacji takich jak Facebook czy Microsoft Office (łącznie z Outlookiem).

Samsung Galaxy Z Fold4 w towarzystwie dwóch smartfonów Z Flip4

Garść urządzeń premierowych z dzisiejszego Galaxy Unpacked - składane smartfony Galaxy Z Flip4 i Z Fold4, smartwatche Galaxy Watch5 oraz słuchawki Buds 2 Pro

Źródło: Samsung, PurePC