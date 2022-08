Samsung Galaxy Z Flip4 - premiera składanego smartfona o mniejszych niż dotąd ramkach i z nowymi funkcjami ekranu

Zgodnie z zapowiedziami, dziś, a więc 10 sierpnia 2022 roku, wraz z eventem Galaxy Unpacked swoją premierę miały nowe urządzenia marki Samsung. Wśród nich znalazła się m.in. kolejna generacja smartfona składanego wzdłuż krótszej krawędzi. Mowa o modelu Galaxy Z Flip4, który w porównaniu z modelem Flip3 może pochwalić się m.in. większym akumulatorem, nowszym procesorem czy węższymi ramkami. Zdaje się jednak, że więcej nowości dotknęło raczej oprogramowania, w tym zewnętrznego ekranu, o czym już za chwilę.

Samsung Galaxy Z Flip4 już dziś trafia do przedsprzedaży w cenie od 5149 złotych. Regularna sprzedaż rozpocznie się z kolei 25 sierpnia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy tego nowego, składanego smartfona.

Gdy zadebiutował pierwszy składany smartfon, ludzie pytali "kto to będzie kupować, zwłaszcza w tej cenie". A jednak popyt na wspomniane urządzenia jest na tyle spory, że Samsung prezentuje kolejną już generację smartfonów składanych zarówno wzdłuż krótszej, jak i dłuższej krawędzi. Samsung Galaxy Z Flip4 należy do tych pierwszych urządzeń, a z racji swoich niewielkich gabarytów (8,5 x 7,2 x 1,7 cm po zamknięciu) mieści się nawet w małej kieszeni damskich spodni. Nowa generacja jest nawet nieco mniejsza niż Galaxy Z Fold3, ale nie przełożyło się to na zmniejszenie głównego, wewnętrznego wyświetlacza. Wręcz odwrotnie - jest on od teraz nawet nieco szerszy (kwestia milimetrów, ale jednak).

Samsung Galaxy Z Flip3 Samsung Galaxy Z Flip4 Ekran główny 6,7" Dynamic AMOLED 2X,

adaptacyjne 120 Hz,

2636 x 1080 px

Gorilla Glass Victus 6,7" Dynamic AMOLED 2X,

adaptacyjne 120 Hz,

2640 x 1080 px

Gorilla Glass Victus+ Ekran zewnętrzny 1,9" Super AMOLED 60 Hz, 512 x 260 px 1,9" Super AMOLED 60 Hz, 512 x 260 px Procesor Snapdragon 888 (5 nm) Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Pamięć RAM 8 GB LPDDR5 8 LPDDR5 Pamięć na dane 128 / 256 GB UFS 3.1 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 Aparat przedni 10 MP 1.22 μm FF, F2.4 10 MP 1.22 μm FF, F2.4 Aparat tylny 12 MP FF F2.2 123° 1.12 μm - główny

12 MP Dual Pixel F1.8 1,4 μm OIS - ultraszeroki 12 MP FF F2.2 123° 1.12 μm - główny

12 MP Dual Pixel F1.8 1,8 μm OIS -ultraszeroki Audio głośniki stereo, Dolby Atmos głośniki stereo, Dolby Atmos Łączność 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB 2.0 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB 2.0 Bateria 3300 mAh

ładowanie przewodowe 15 W

ładowanie bezprzewodowe 10 W 3700 mAh

ładowanie przewodowe 25 W

ładowanie bezprzewodowe 15 W System Android 12, One UI 4.1 Android 12, One UI 4.1 Wymiary i waga 166 x 72,2 x 6,9 mm

86,5 x 72,2 x 15,9 mm

183 g 165,2 x 71,9 x 6,9 mm

84,9 x 71,9 x 17,1 mm

187 g Klasa odporności IPX8 IPX8 Wersje kolorystyczne lawenda, bez, zielony, czarny szary, niebieski, fioletowy, różowe złoto Ceny premierowe 8 / 128 GB - 4799 zł

8 / 256 GB - 4999 zł 8 / 128 GB - 5149 zł

8 / 256 GB - 5449 zł

8 / 512 GB - 5999 zł

Tak jak poprzednio, model Galaxy Z Flip4 zbudowano na bazie aluminiowych ramek, zaś wnętrze i zewnętrze uraczono warstwą chemicznie hartowanego szkła Gorilla Glass Victus+. Całość jest ponadto wodoszczelna (do 30 min. na głębokości do 1,5 m) i - jak twierdzi producent - wyjątkowo wytrzymała. Zarówno zawias jak i składany ekran mają bowiem wytrzymać do 200 tysięcy złożeń i rozłożeń, co oznacza, że sprzęt możemy rozkładać nawet 100 razy dziennie przez 5 lat. W nowej odsłonie Samsung zdecydował się także na większy niż przedtem akumulator (3300 vs 3700 mAh), który dodatkowo szybciej naładujemy. Wśród podzespołów nie zabrakło flagowego układu Snapdragon 8+ Gen 1 sparowanego z 8 GB pamięci RAM.

Najważniejsze zmiany techniczne względem poprzedniej generacji macie wytłuszczone w ramce powyżej, a teraz pora na kilka słów w temacie ulepszeń oprogramowania. Te dotknęły m.in. zewnętrzny ekran, który otrzyma więcej opcji w stylach graficznych (możliwość wrzucenia tu Emoji AR, wyświetlania galerii zdjęć czy ustawienia stylu zegara tożsamego z tym, który mamy na smartwatchu Galaxy). Od teraz style graficzne będzie można także ujednolicić (taki sam będzie na ekranie głównym, jak i na zewnętrznym). Z ekranu dodatkowego będzie można także odpowiadać na wiadomości (gotowymi szablonami), a także włączać/wyłączać WiFi, BT, tryb samolotowy czy latarkę. Zewnętrzny ekranik pozwoli ponadto na bardziej zaawansowane opcje fotografowania, m.in. na przełączanie się między trybem portretowym, zwykłym oraz wideo.

Choć zmiany w obrębie jednostek fotograficznych są w zasadzie żadne, to Samsung obiecuje, że aparat ultraszerokokątny, jak i ten do selfie dostarczy jaśniejszych niż dotąd ujęć. Podobnie możemy liczyć na naturalnie portrety bez rozmycia konturów dzięki zaawansowanej obróbce programowej (AI Stereo Depth map), a także na lepszą stabilizację optyczną. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o nowości w trybie Flex (uaktywnia się gdy złożymy smartfon na pół, do pozycji "siedzącej"). Tryb ten jak dotąd oferował np. otwarcie jednej aplikacji na górnej połowie ekranu, a innej na dolnej połowie. Nowością trybu Flex w modelu Flip5 będzie panel dotykowy. Dolna część ekranu zamieni się mianowicie w swoisty touchpad (niczym na laptopie), który za pomocą gestów pozwoli na sterowanie wybranymi aplikacjami wyświetlającymi się na górnej połowie ekranu smartfona.

Źródło: Samsung, PurePC