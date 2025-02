Motorola edge 50 fusion, pro i ultra - oficjalna premiera nowej serii smartfonów. Unikalne wykonanie, duże możliwości i świetne ceny

Motorola oficjalnie zaprezentowała najnowsze modele smartfonów, które wchodzą w skład serii edge 50. Każdy z nich charakteryzuje się nie tylko całkiem ciekawym wykonaniem, ale również bardzo dobrą specyfikacją jak na swoją półkę cenową. Firma standardowo zaoferuje trzy warianty w różnych kwotach, jednak trzeba przyznać, że wyróżniają się one na tle swojej konkurencji. W niskiej cenie możemy otrzymać 512 GB pamięci wbudowanej, szybkie ładowanie oraz wyświetlacz pOLED.

Nowe smartfony od Motoroli z serii edge 50 wyróżniają się pod naprawdę wieloma względami. Firma zadbała nie tylko o interesujący design i dobrą specyfikację techniczną, ale również bardzo przyzwoite ceny.

motorola edge 50 pro

Najtańszym modelem z omawianej trójki jest motorola edge 50 fusion. Smartfon ten według wielu "przecieków" miał korzystać z procesora Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, natomiast ostatecznie okazało się, że otrzymał układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, który jest od niego wydajniejszy. W wariancie sprzedawanym w Polsce możemy liczyć na aż 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci na dane. Na dodatek otrzymamy do dyspozycji 6,7-calowy ekran pOLED o 120-hercowym odświeżaniu. Całość dopełnia przyzwoity zestaw aparatów, a także akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 68 W ładowania. Tył został pokryty wegańską skórą lub zamszem — w zależności od wersji kolorystycznej. Model wyceniono na zaledwie 1899 zł. Cena naprawdę świetna jak na oferowane możliwości.

motorola edge 50 fusion motorola edge 50 pro motorola edge 50 ultra Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm)

4 x 2,4 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm)

1 x 2,63 GHz A715

3 x 2,4 GHz A715

4 x 1,8 GHz A510 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)

1 x 3,0 GHz X4

4 x 2,8 GHz A720

3 x 2,0 GHz A520 Układ graficzny Adreno 710 Adreno 720 Adreno 735 Pamięć RAM 8 / 12 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR4X 12 / 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 128 / 256 / 512 GB UFS 2.2 512 GB UFS 2.2 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Wyświetlacz 6,7" 2400 x 1080 px, pOLED (20:9)

120 Hz 6,7" 2712 x 1220 px, pOLED (20:9)

HDR10+, 10-bit, 144 Hz, LTPS, 2000 nitów, 100% DCI-P3 6,7" 2712 x 1220 px, pOLED (20:9)

HDR10+, 10-bit, 144 Hz, LTPS, 2500 nitów, 100% DCI-P3 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, BT 5.2, 5G, NFC

GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS Wi-Fi 6E, BT 5.4, 5G, NFC

GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, Navic Wi-Fi 7, BT 5.4, 5G, NFC

GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, Navic Norma IP IP68 Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0) USB typu C (3.1) USB typu C (3.1 Gen 2) Aparaty tylne 50 MP (f/1,88, OIS)

13 MP (f/2,2, 120 stopni) 50 MP (f/1,4, OIS)

13 MP (f/2,2, 120 stopni)

10 MP (f/2,0, OIS, 3x zoom optyczny) 50 MP (f/1,6, OIS)

50 MP (f/2,0, 122 stopnie)

64 MP (f/2,4, OIS, 3x zoom optyczny) Aparat przedni 32 MP (f/2,45) 50 MP (f/1,9) Wymiary i waga 167,9 x 73,1 x 7,9 mm / 174,9 g 161,23 x 72,4 x 8,19 mm / 186 g 161,09 x 72,38 x 8,59 mm / 197 g Akumulator 5000 mAh / 68 W 4500 mAh / 125 W

50 W - bezprzewodowe

10 W - zwrotne System operacyjny Android 14 (Hello UX) Wersje kolorystyczne Forest Blue, Hot Pink, Marshmallow Blue Black Beauty, Luxe Lavender, Moonlight Pearl Forest Grey, Nordic Wood, Peach Fuzz Promocja od 16 - 31 kwietnia 2024 roku - Trade in. Trade up - gwarantowany zwrot 300 zł

moto buds+ - gratis - Cena 12/512 GB - 1899 zł 12/512 GB - 2999 zł 16 GB / 1 TB - 4499 zł

Następnym z braci jest motorola edge 50 pro. Ten wariant może liczyć na procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 i także został wyposażony w 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci flash. Wyświetlacz to również panel pOLED, natomiast wyróżnia się lepszą rozdzielczością, 144-hercowym odświeżaniem oraz wysoką jasnością szczytową - 2000 nitów. Tak jak we wszystkich modelach konstrukcja spełnia normę IP68, aczkolwiek może być wykonana z perłowego polimeru o unikatowym wzorze, za który odpowiada firma Mazzucchelli 1849 lub też z wegańskiej skóry. Sam akumulator jest co prawda mniej pojemny, jednak wspiera 125 W ładowanie przewodowe, 50 W ładowanie bezprzewodowe i 10 W zwrotne. Spotkamy się też z nowszymi modułami Wi-Fi i Bluetooth. Urządzenie wyceniono na 2999 zł. Jeśli jednak dokonamy zakupu w wyznaczonym w tabeli okresie, to uzyskamy słuchawki moto buds+ gratis (599 zł). Możemy także oddać swój stary smartfon i wtedy otrzymamy za niego gwarantowaną kwotę w wysokości 300 zł + wartość, jaka zostanie określona w trakcie wyceny.

motorola edge 50 ultra

moto buds+

motorola edge 50 fusion

motorola edge 50 pro

Na sam koniec pozostał istnie flagowy model motorola edge 50 ultra. W tym wypadku spotkamy się z nieco słabszą wersją najwydajniejszego układu od Qualcomma, a więc Snapdragonem 8s Gen 3. Może on liczyć na wsparcie ze strony 16 GB pamięci RAM, z kolei za nośnik danych posłuży szybka pamięć flash UFS 4.0 o pojemności 1 TB. Zarówno łączność bezprzewodowa, jak i sam ekran uległy kolejnej poprawie. Motorola chwali się również bardzo dobrym zestawem aparatów, który ma zapewnić świetną jakość zdjęć i filmów. Pod względem akumulatora jest tak samo dobrze, jak w przypadku edycji motorola edge 50 pro. Co zaś ciekawe, oprócz wykończenia wegańską skórą znajdziemy też wariant, który pokryto naturalnym drewnem, co ma zapewnić niepowtarzalny design dla każdego użytkownika. Najbogatsza edycja to koszt 4499 zł.

motorola edge 50 ultra

Można także krótko wspomnieć o nowych słuchawkach, które debiutują równolegle z omawianymi smartfonami. Podstawowy model to moto buds, który oferuje nam 12,4-milimetrowe dynamiczne przetworniki. Ta wersja charakteryzuje się długim czasem pracy, wszak mówimy tu o 9 godzinach na jednym ładowaniu. Słuchawki połączymy z dwoma urządzeniami jednocześnie i zapewnią nam funkcję redukcji szumów. Ich cena to 299 zł. Lepiej wyposażony wariant moto buds+ zapewnia dostęp do technologii Dolby Head Tracking (motorola edge 50 pro i ultra), a przy okazji jest w stanie pracować przez 8 godzin. Wraz z etui ten czas zwiększy się do 38 godzin. Odpowiednie algorytmy jeszcze lepiej wyciszą hałas z otoczenia, a za jakość dźwięku odpowiadać będą podwójne przetworniki.

moto buds

moto buds+

Źródło: Motorola, PurePC