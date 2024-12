Motorola Edge 50 Fusion - poznaliśmy specyfikację smartfona. Debiut nowej serii urządzeń już niebawem

W ostatnich miesiącach Motorola wydała kilka ciekawych smartfonów ze średniej półki i niskiej półki cenowej. W portfolio tego producenta wyraźnie brakuje jednak atrakcyjnych modeli z wyższego segmentu, ale wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą i niebawem zostanie zaprezentowana cała linia smartfonów z serii Edge 50. Do sieci wyciekły już rendery topowego wariantu Pro, a teraz poznaliśmy specyfikację niżej pozycjonowanej wersji Fusion.

Motorola Edge 50 Fusion ma wyróżniać się m.in. 6,7-calowym ekranem P-OLED, układem Snapdragon 6 Gen 1 i baterią 5000 mAh z obsługą ładowania 68 W. Model ten zadebiutuje zapewne 3 kwietnia wraz z innymi urządzeniami z serii Edge 50.

Jak donosi niezawodny dotąd Evan Blass, niebawem doczekamy się premiery Motoroli Edge 50 Fusion. Jak wiemy, w poprzednim roku zabrakło modelu z dopiskiem Fusion, ale najwidoczniej teraz producent zamierza do niego wrócić. Nowy smartfon ma zostać wyposażony w 6,7-calowy ekran P-OLED (zapewne o wysokiej częstotliwości odświeżania), procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania 68 W, a także aparat główny 50 MP i przednią kamerkę 32 MP. Całość ma posiadać obudowę z certyfikatem IP68, a wyświetlacz będzie chroniony powłoką Corning Gorilla Glass 5. Jak zatem widać, szykuje się bardzo ciekawy średniak.

Motorola Edge 50 Pro

Spodziewamy się, że pod względem wizualnym omawiane urządzenie będzie nawiązywać do Motoroli Edge 50 Pro (powyżej rendery), co oznacza, że raczej nie ma co liczyć na rewolucyjny design. W końcu nie da się ukryć, że nadchodzący flagowiec tego producenta będzie dosyć podobny do poprzednika. Cała linia smartfonów Edge 50 ma natomiast zadebiutować już 3 kwietnia. Nie wiemy jeszcze, jakie konkretnie modele ostatecznie ujrzą światło dzienne, ale na pewno warto czekać na zapowiedź Motoroli.

Actually, there is an Edge 50 Fusion, codenamed Cusco,

w/ 6.7" POLED, 256GB storage, and Snapdragon 6 Gen 1. 50MP main cam, 32MP selfie. 5000mAh battery w/ 68W charging. IP68 & Gorilla Glass 5. Peacock Pink, Ballad Blue (vegan leather), or Tidal Teal.https://t.co/fK1oAqh3eP pic.twitter.com/cLTGseu1JP — Evan Blass (@evleaks) March 15, 2024

Źródło: GSMarena, Evan Blass, Android Headlines