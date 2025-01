Motorola Edge 50 Ultra - oto topowy model z nadchodzącej rodziny smartfonów. Na pokładzie znalazł się układ Snapdragon 8s Gen 3

Jesteśmy już po premierze wielu ciekawych smartfonów z wyższej półki przeznaczonych na ten rok. Swojej propozycji nadal nie przedstawiła jednak Motorola, która w ostatnich latach niejednokrotnie udowadniała, że dobrze czuje się nie tylko w niskim i średnim segmencie. Do sieci wyciekają kolejne informacje na temat modeli z serii Edge 50. Tym razem pod lupę weźmy flagowego Edge'a 50 Ultra, który ma być topowym przedstawicielem nadchodzącej linii urządzeń.

Motorola Edge 50 Ultra ma być zasilana przez układ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Smartfon dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych i zadebiutuje z nową nakładką systemową Hello UI.

Motorola Edge 50 Ultra nie zaskakuje designem - całość wizualnie mocno przypomina dotychczasowe smartfony Motoroli, aczkolwiek widać odświeżony koncept wysepki na aparaty. Smartfon ma duży, prawdopodobnie 6,7-calowy ekran AMOLED z zagiętymi krawędziami i zasilany jest przez nowy układ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Nie jest to stricte topowa jednostka - wariant bez literki "s" ma co prawda bardziej bezkompromisową specyfikację, ale mimo wszystko wydajności na pewno będzie tu pod dostatkiem. Do robienia zdjęć posłużyć ma doskonale widoczny potrójny aparat. Mowa tutaj o jednostce głównej 50 MP, jednostce ultraszerokokątnej 50 MP (12 mm) oraz teleobiektywie 50 MP (72 mm) zapewniającym zoom optyczny x5.0.

Smartfon ma być dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, beżowej oraz brzoskwiniowej (Peach Fuzz). Co ciekawe, według źródła urządzenie ma pracować pod kontrolą systemu Android 14 z nową nakładką Hello UI. Podczas premiery ma ponoć paść zapewnienie o trzech dużych aktualizacjach OS. W porównaniu do tego co oferują Samsung i Google to raczej niewiele, ale nie ma co narzekać - wielu użytkowników i tak z pewnością to doceni. Obok omawianego modelu Ultra producent ma zapowiedzieć także smartfony Edge 50 Pro (z układem Snapdragon 7 Gen 3) i Edge 50 Fusion (Snapdragon 6 Gen 1). Zapowiedź wszystkich urządzeń ma się odbyć już 3 kwietnia.

