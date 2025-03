Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 oficjalnie zapowiedziany. Producent ponownie miesza w nazewnictwie chipów

Firma Qualcomm znana jest z wielu udanych platform mobilnych dla smartfonów lub innych urządzeń. Jej chipy często chwalone są nie tylko za bardzo wysoką wydajność, lecz także za niezłą energooszczędność - to właśnie dlatego telefony ze Snapdragonami są bardziej rozchwytywane od modeli z układami innych producentów. Szkoda tylko, że amerykański gigant ma wyraźny problem z nazewnictwem swoich produktów. Przy okazji premiery Snapdragona 7 Gen 3 przekonujemy się o tym po raz kolejny.

Nowy procesor powinien trafić do smartfonów Honor i Vivo jeszcze w tym miesiącu.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 to nowy 8-rdzeniowy (1+3+4) procesor wyprodukowany w procesie technologicznym TSMC 4 nm. Całość zasila rdzeń Kryo rozpędzający się do 2,63 GHz, który współpracuje z trzema jednostkami Performance @ 2,4 GHz i czterema rdzeniami Efficiency @ 1,8 GHz. Za wyświetlanie grafiki odpowiada z kolei grafika Adreno (producent nie pochwalił się konkretnym oznaczeniem). Procesor zapewnia obsługę wyświetlaczy o rozdzielczości do 4K przy częstotliwości odświeżania 60 Hz lub FHD+ przy 168 Hz. Na pokładzie jest także układ Qualcomm Spectra ISP wspierający kamerę rozdzielczości do 200 MP i umożliwiający nagrywanie wideo w 4K HDR przy 60 Hz. Resztę specyfikacji uzupełnia modem Snapdragon X63 5G. Można też liczyć na obsługę standardów łączności Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Więcej informacji znajdziecie w tym dokumencie.

Producent deklaruje, że Snapdragon 7 Gen 3 będzie o 15% wydajniejszy od modelu 7 Gen 1 przy niższym zużyciu energii o 20%. Układ ma też być aż o 50% szybszy w zastosowaniach graficznych i 60% szybszy w obliczeniach AI (w przeliczeniu na wat). Nowa platforma dla średniobudżetowych smartfonów zapowiada się więc dosyć interesująco, jednak problem w tym, że nieprzypadkowo jest ona porównywana ze Snapdragonem 7 Gen 1, a nie z wersją 7+ Gen 2. Procesor z plusem powinien okazać się wydajniejszy od 7 Gen 3, ponieważ oparty jest na rdzeniu Cortex-X2 @ 2,91 GHz. Konsumenci mogą zatem czuć się wprowadzani w błąd. Po co więc debiut kolejnego średniopółkowego SoC, skoro ledwie dwa miesiące temu pokazano Snapdragona 7s Gen 2? Cóż, trudno w tych sprawach nadążyć za Qualcommem... Nowy procesor powinien trafić do smartfonów Honor i Vivo jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: GSMarena, Qualcomm