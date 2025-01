Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 - nowy układ SoC o dosyć rozczarowującej specyfikacji

W marcu tego roku firma Qualcomm zaprezentowała swój nowy chip Snapdragon 7+ Gen 2, który trafił na pokład m.in. POCO F5. A co się podziało z wersją bez plusa? Tego już się raczej nie dowiemy, jednak najwidoczniej mała niedogodność w nazewnictwie chipów nie przeszkadza gigantowi w wydaniu kolejnych SoC z tej serii. Poznaliśmy właśnie specyfikację Snapdragona 7s Gen 2, który lada moment doczeka się swojego debiutu. Problem tylko w tym, że mieliśmy chyba prawo oczekiwać czegoś lepszego...

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 nie ma zbyt wiele wspólnego ze Snapdragonem 7+ Gen 2. To bardziej alternatywa dla modelu 7 Gen 1 lub nawet 6 Gen 1.

Choć producent pochwalił się całkiem szczegółowymi danymi na temat nowego SoC, to jednak w oficjalnej specyfikacji widnieje informacja o czterech wydajnych rdzeniach 2,4 GHz i czterech energooszczędnych jednostkach 1,95 GHz na pokładzie. Co gorsza, nie określono konkretnie, jaki dokładnie układ Adreno będzie odpowiadał za wyświetlanie grafiki. Dobrą informacją może być jednak fakt, że Snapdragon 7s Gen 2 będzie produkowany przy użyciu litografii 4 nm, otrzyma modem Snapdragon X62 5G (do 2,9 Gbps) i poradzi sobie z obsługą pamięci RAM LPDDR5 3200 MHz, pamięci wewnętrznej UFS 4.0 oraz sieci Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6E.

Układ wyróżnia się ponadto obsługą pojedynczego aparatu 48 MP, ekranu FHD+ o częstotliwości odświeżania do 144 Hz oraz technologii szybkiego ładowania Quick Charge 4+. Omawiany chip nie ma zatem zbyt wiele wspólnego ze Snapdragonem 7+ Gen 2, który posiada m.in. rdzeń Cortex-X2, obsługuje lepsze aparaty, Bluetooth 5.3 czy QC 5. To bardziej alternatywa dla Snapdragona 7 Gen 1 lub nawet 6 Gen 1. Nazewnictwo nowego SoC może więc wydać się mocno mylące, ale na szczęście już niebawem przekonamy się co dokładnie nowa platforma ma do zaoferowania. Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 trafi na pokład smartfona Redmi Note 13 Pro, który zostanie zaprezentowany w Chinach już 21 września.

