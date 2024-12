Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy - następna generacja flagowych smartfonów Samsunga otrzyma specjalną wersję SoC

Tegoroczne flagowe smartfony Samsunga otrzymały nieco podkręcony układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który oznaczono dopiskiem "for Galaxy". Już wtedy można było zauważyć, że współpraca obu firm będzie szła właśnie w tym kierunku i kolejne SoC od Qualcomma zapewne będą trochę zmodyfikowane dla przyszłych urządzeń z rodziny Galaxy. Nie musimy jednak "gdybać", ponieważ w sieci już pojawiły się wyniki nadchodzącego procesora Snapdragona 8 Gen 3 for Galaxy.

W bazie benchmarku Geekbench pojawiły się wyniki kolejnej generacji SoC od Qualcomma, jednak w wersji przeznaczonej wyłączenie dla smartfonów firmy Samsung. Od razu można zauważyć dość sporą różnicę w układzie rdzeni oraz ich taktowaniu, co przekłada się na lepszą wydajność.

Mimo że obecna generacja procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy początkowo dawała przewagę smartfonom Samsunga, to szybko ukazała się również w innych sprzętach - choć oczywiście pod "normalną" nazwą. Natomiast oferowała ona po prostu trochę podkręcone rdzenie, więc implementacja takiego rozwiązania w konkurencyjnych urządzeniach nie była specjalnie trudna. W nadchodzącej trzeciej generacji "for Galaxy" będzie jednak zupełnie inaczej. Dzięki wynikom z benchmarku Geekbench wiemy, że smartfony Samsunga z serii Galaxy S24 będą miały całkowicie inny układ rdzeni. Podstawowa jednostka Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 składa się z układu 1 + 5 + 2 (3,19 + 2,96 + 2,27 GHz), z kolei w wariancie "for Galaxy" będzie to 1 + 3 + 2 + 2 (3,30 + 3,15 + 2,96 + 2,27 GHz).

Zmieniony układ klastrów w połączeniu ze zwiększoną częstotliwością taktowania rdzeni przekłada się na spory skok wydajności. Dla porównania wyniki, jakie osiągnął smartfon RedMagic 9 Pro (również ze Snapdragonem 8 Gen 3) w benchmarku Geekbench, wynoszą 1596 punktów dla pojedynczego rdzenia oraz 5977 dla wielu rdzeni. W przypadku Samsunga wyniki to analogicznie 2233 oraz 6661. Choć warto mieć na uwadze, że do wykonania testów posłużono się innymi wersjami aplikacji (RedMagic korzystał z wersji 5.4.1, natomiast Samsung z 6.1.0). Oczywiście same wyniki nie zawsze przekładają się na czystą wydajność, ponieważ w grę wchodzi tu wiele innych czynników. Jednak ekskluzywne układy dla Samsunga mogą się okazać w przyszłości ciężkim rywalem dla innych marek - możliwe, że przekonamy się o tym już niebawem. Na drodze do sukcesu może stanąć jedynie autorski procesor firmy, czyli Exynos - znajdzie się on bowiem na wielu rynkach, w tym także w Polsce.

Źródło: Notebookcheck, Geekbench