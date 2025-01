Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 przetestowany w Geekbench 5 i 6. Mobilni gracze mogą liczyć na zauważalny wzrost wydajności

Już za kilka miesięcy Qualcomm oficjalnie zaprezentuje Snapdragona 8 Gen 3, czyli swój najszybszy SoC przeznaczony do urządzeń mobilnych. Mimo że producent nie wykorzysta niższego procesu technologicznego do produkcji chipów, to użytkownicy wciąż mogą liczyć na zauważalny wzrost wydajności i sprawności energetycznej. W sieci udostępnione zostały wyniki testów przeprowadzonych z wykorzystaniem benchmarków Geekbench 5 oraz Geekbench 6.

Możliwości Snapdragona 8 Gen 3 zostały sprawdzone w Geekbench 5 i 6. Użytkownicy mogą liczyć na kilkunastoprocentowy wzrost wydajności.

W ostatnich tygodniach w sieci pojawiały się liczne doniesienia dotyczące specyfikacji technicznej Snapdragona 8 Gen 3. Nowy SoC początkowo miał składać się z jednego, najwydajniejszego rdzenia Cortex X-4, pięciu Cortexów A-720 oraz dwóch wolniejszych rdzeni Cortex A-520. W późniejszym czasie Qualcomm zdecydował się na bardziej energooszczędną konfigurację 1+3+2+2, obniżając także taktowanie głównego rdzenia z 3,4 do 3,18 GHz. Przeprowadzone zmiany znalazły odzwierciedlenie w wynikach uzyskanych w benchmarku Geekbench.

Snapdragon 8 Gen 3

GB5 ST 1700 MT 6600

GB6 ST 2250 MT 7100 — Revegnus (@Tech_Reve) June 6, 2023

Snapdragon 8 Gen 3 osiągnął 1700 pkt. w teście pojedynczego wątku, a w przypadku wykorzystania wszystkich rdzeni wynik wzrósł do poziomu 6600 pkt. W nowszej wersji benchmarka odnotowano odpowiednio 2250 i 7100 pkt. Według @Tech_Reve, w porównaniu do Snapdragona 8 Gen 2, wydajność procesora poprawiła się od 13 do 20 procent. Interesująco prezentują się także możliwości układu graficznego, co z pewnością ucieszy mobilnych graczy. Adreno 750 w OpenGL okazało się o 30 procent szybsze od Adreno 740. Należy pamiętać, że Qualcomm wciąż pracuje nad rozwojem nadchodzącego SoC, a więc finalnie możemy oczekiwać jeszcze lepszych rezultatów.

The performance improvement for 8 Gen3, based on Geekbench 5, is as follows:



- Single-core performance increased by 13% compared to the 8 Gen2 model.

- Multi-core performance increased by 20% compared to the 8 Gen2 model.



GPU performance, based on OpenGL, increased by 30%. — Revegnus (@Tech_Reve) June 7, 2023

Źródło: Wccftech, Twitter @Tech_Reve