Qualcomm ma zaprezentować nową wersję Snapdragona 8 Gen 2. Samsung nie będzie już wyłącznym odbiorcą ulepszonych chipów

Debiutujące kilka miesięcy temu smartfony z serii Samsung Galaxy S23 wyróżniały się wyższą wydajnością w porównaniu do konkurencyjnych modeli. Producent wyposażył je w ulepszoną wersję SoC, o czym chętnie przypominano w materiałach marketingowych. Według pojawiających się w sieci informacji Koreańczycy nie są już wyłącznymi odbiorcami podkręconego Snapdragona 8 Gen 2, a sam chip może zostać wykorzystany przez pozostałych producentów.

Według najnowszych doniesień Samsung nie jest już jedynym odbiorcą ulepszonego wariantu Snapdragona 8 Gen 2. Qualcomm może szykować się do oficjalnej prezentacji nowego SoC.

Snapdragon 8 Gen 2 w wersji przeznaczonej do smartfonów z serii Samsung Galaxy różni się nieco od podstawowego wariantu. Główny rdzeń Cortex-X3 został podkręcony o 160 MHz (do 3,66 GHz), nieznacznej zmianie uległo taktowanie układu graficznego Adreno 740 (719 MHz zamiast 680 MHz). Co więcej, SoC został wyposażony w moduł Cognitive ISP, odpowiedzialny za przetwarzanie obiektów oraz tła. Dzięki temu wykonywane przez użytkowników zdjęcia są jeszcze bardziej naturalne i szczegółowe. Ulepszony został także układ Snapdragon Hexagon, co pozwala na sprawniejsze wykonywanie zadań związanych z AI. Najnowsze doniesienia wskazują, iż udoskonalony chip może pojawić się w mobilnych urządzeniach innych producentów.

Jak podaje Digital Chat Station, umowa wiążąca Samsunga oraz Qualcomma wygasła, dzięki czemu pozostali producenci mogą wykorzystać ulepszoną wersję Snapdragona 8 Gen 2 w swoich smartfonach. Nowe modele miałyby trafić do sprzedaży w drugiej połowie roku. Należy pamiętać, że opisywane partnerstwo nie zostało oficjalnie zakończone, jednak biorąc pod uwagę harmonogram premier najszybszych procesorów, taki ruch wydaje się prawdopodobny. W przeszłości Qualcomm wielokrotnie prezentował odświeżone wersje mobilnych chipów - dobrym przykładem są układy Snapdragon 888+ oraz Snapdragon 8+ Gen 1, które wyróżniały się poprawioną wydajnością i znacznie lepszą kulturą pracy w porównaniu do podstawowych wariantów. Być może już niedługo zaprezentowane zostaną pierwsze smartfony wyposażone w Snapdragona 8+ Gen 2.

Źródło: Wccftech