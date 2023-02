Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dla smartfonów Samsung Galaxy S23 wyróżnia się czymś więcej, niż tylko wyższym taktowaniem

Jesteśmy już po premierze wyczekiwanych smartfonów Samsung Galaxy S23, jednak echa wczorajszego pokazu szybko nie umilkną. Warto jeszcze poruszyć kwestię procesora zastosowanego we wszystkich modelach z serii. Jak wiemy, w środku nowych flagowców znalazł się Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, jednak warto wiedzieć, że jest to jednostka w dosyć niestandardowej wersji. Podsumujmy więc wszystko, co wiemy o chipie stworzonym z myślą o nowych smartfonach Samsunga.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy zapewnia wyższe taktowania, nowy moduł Cognitive ISP, a także udoskonalony układ Snapdragon Hexagon zapewniający lepszą wydajność AI. Ciekawe więc, czy w przyszłości jest jeszcze miejsce dla chipu Snapdragon 8+ Gen 2?

Jak wiemy, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy posiada główny rdzeń Cortex-X3 pracujący z częstotliwością do 3,36 GHz, co oznacza, że jest o 0,16 GHz szybszy od standardowej wersji procesora. Co więcej, wydajniejsza powinna być także grafika Adreno 740, która w tym przypadku może rozpędzać się do 719 MHz (+39 MHz względem zwykłej wersji). To jednak nie wszystko. Na pokładzie tego chipu znalazł się nowy układ Cognitive ISP, który wykonuje semantyczną segmentację w czasie rzeczywistym. Moduł wykorzystuje AI i system głębokiego uczenia, aby zrozumieć, co dzieje się w scenie, a następnie przetwarza każdy obiekt i tło oddzielnie, aby zdjęcia wyglądały bardziej naturalnie. Ta metoda identyfikacji może prowadzić do niewielkiej poprawy przetwarzanego obrazu względem obrazu uzyskanego za pośrednictwem klasycznego procesora Snapdragon 8 Gen 2.

Poza tym Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ma ulepszony układ Snapdragon Hexagon zapewniający lepszą wydajność AI, chociaż zwykli konsumenci prawdopodobnie nie zobaczą korzyści z tej zmiany. Jak więc widać, współpraca Samsunga z firmą Qualcomm nie ograniczyła się jedynie do wyższych taktowań. Rodzi się teraz pytanie, czy w przyszłości jest jeszcze miejsce dla chipu Snapdragon 8+ Gen 2, skoro już wersja dla Galaxy S23 jest nieco ulepszona? Niewykluczone, że przy takim obrocie spraw amerykański producent zrezygnuje w tym roku z wydania osobnego chipu z plusem, aczkolwiek to tylko spekulacja. Na ten moment dalsze plany Qualcomma są nieznane.

