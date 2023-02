Samsung Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra - premiera smartfonów. Skok wydajności, większe akumulatory i ceny, które robią wrażenie

Za nami debiut nowej flagowej serii smartfonów marki Samsung. Chodzi naturalnie o serię S23, w skład której niezmiennie wchodzi podstawowy model Galaxy S23, model nieco bardziej doposażony - Galaxy S23+ oraz bezkompromisowy Galaxy S23 Ultra, po raz kolejny łączący w sobie cechy serii S, jak i skasowanej chwilę temu serii Note (m.in. kształt czy obsługa rysika S Pen). To tyle, jeśli chodzi o podstawowe informacje, a teraz pora na specyfikację oraz ceny.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś (1.02.2023 r.) odbyła się premiera nowych smartfonów z serii Samsung Galaxy S23. Czy flagowce zaskoczyły czymś więcej, niż tylko robiącą wrażenie ceną?

Zacznijmy od tego, co też nowego znajdziemy w nowych Galaktykach, w porównaniu do generacji poprzedniej. Mamy przede wszystkim skok wydajności dzięki zastosowaniu najnowszego, topowego procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, w miejscu układu Snapdragon 8 Gen 1 (nie wspominając już o układzie Exynos 2200, który montowano w konstrukcjach przeznaczonych na Europę). Nowy SoC pociągnął za sobą także zupełnie nowy układ graficzny, jakim jest Adreno 740. Najnowsze Galaktyki to także nowa generacja (wytrzymalsza) chemicznie hartowanego szkła na wyświetlaczu (Corning Gorilla Victus 2), a także ekrany, które będą automatycznie reagowały na warunki oświetleniowe. Mowa tu nie tylko o dostosowywaniu jasności, ale także o zmianie wysycenia barw czy kontrastu. Wszystko po to, aby być możliwie łagodnym dla naszych oczu.

Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Procesor graficzny Adreno 740 System, nakładka Android 13, One UI 5.1 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X 8 / 12 GB LPDDR5X Pamięć na dane 128 / 256 / 512 GB

UFS 4.0 256 / 512 GB

UFS 4.0 256 / 512 GB / 1 TB

UFS 4.0 Obsługa kart SD nie Łączność 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2 Ekran 6,1", Dynamic AMOLED 2X, 48-120 Hz 6.6", Dynamic AMOLED 2X, 48-120 Hz 6,8", Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz Kamera tylna 50 + 12 + 10 MP

(szeroki + ultraszer. + tele zoom x3) 200 + 12 + 10 + 10 MP

(szeroki + ultraszer. + tele1 zoom x3 + tele2 zoom x10) Maksymalna jakość nagrań wideo 8K@30fps, 4K@60fps Kamera przednia 12 MP Klasa odporności IP68 Akumulator 3900 mAh, 25 W, 15 W Qi 4700 mAh, 45 W, 15 W Qi 5000 mAh, 45 W, 15 W Qi Audio głośniki stereo, AKG Wymiary i waga 146 x 71 x 8 mm, 167 g 158 x 76 x 8 mm, 195 g 163 x 78 x 9 mm, 233 g

Wygląda też na to, że w porównaniu do poprzedniej generacji mamy lekkie zmiany w pojemnościach akumulatorów (zwiększone o 200 mAh ogniwo w modelach Galaxy S23 i S23+). Ulepszone miały zostać także jednostki fotograficzne. Nie tylko ze względu na większą rozdzielczość wybranych sensorów, ale także na poprawy w kwestii optycznej stabilizacji obrazu. Ucieszyć się powinni zwłaszcza amatorzy fotografii nocnej, jak i astro-fotografii, gdyż tegoroczne Galaktyki udostępniają tryby takie jak np. Astro Hyperlaps, które pozwolą na wykonywanie robiących wrażenie zdjęć obiektom na nocnym niebie. Będzie to możliwe zwłaszcza dzięki 200-megapikselowej jednostce w smartfonie Galaxy S23 Ultra, która to za pomocą łączenia 16 pikseli w jeden, ma dostarczać jaśniejszych i bardziej szczegółowych fotografii nocnych.

Samsung Galaxy S23 - wszystkie wersje kolorystyczne

Kolejne warte odnotowania zmiany względem serii S22 to chociażby nieco inne zaaranżowanie "oczek" aparatów czy też więcej płaskiej przestrzeni ekranu w przypadku modelu Ultra (przemodelowane, łagodniejsze zakrzywienie). Gwoli ścisłości, ponownie jedynie model Ultra otrzymał ekran typu Egde. Smartfony Samsung Galaxy S23 oraz S23+ cechują sie już zupełnie płaskimi panelami oraz modnymi od jakiegoś czasu, kanciastymi ramkami. Na koniec, zdaniem czy dwoma, warto jeszcze wspomnieć o tym, iż Samsung coraz mocniej stawia na ekologię. Dlatego aż 12 wewnętrznych oraz zewnętrznych komponentów modelu S23 Ultra wykonanych jest z poddanego recyklingowi szkła, aluminium czy plastiku. Przykładowo, w generacji poprzedniej takich komponentów było zaledwie 6.

Samsung Galaxy S23+ - wszystkie wersje kolorystyczne

Ubiegłoroczna seria smartfonów Samsung Galaxy S22 zaczynała się od 3999 złotych (za S22 8 + 128 GB), kończyła zaś na 5899 złotych (za S22 Ultra 8 + 128 GB). W tym roku już tak kolorowo niestety nie będzie. Za najbardziej podstawowy wariant nowej "eSki" zapłacimy bowiem dokładnie 4599 złotych, zaś za najbardziej doposażony - aż 8699 złotych. Poniżej tabela z cenami za wszystkie dostępne na naszym rynku modele, a na koniec dodam już tylko, że Samsung zapowiedział także tzw. Ofertę Premierową. Zgodnie z nią, zamawiając smartfona z przykładowo 128 GB pamięci na dane, otrzymamy model z 256 GB. Jeśli zaś zamówimy model z 256 GB, to otrzymamy model z 512 GB. To samo z 512 GB -> 1 TB. No dobrze, to czas już na wspomniane ceny i nie zapomnijcie zajrzeć na kolejną stronę, gdzie znajdziecie naszą galerię zdjęć, które wykonaliśmy podczas lokalnej premiery serii S23 w Warszawie.

Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra 128 + 8 GB - 4599 zł 256 + 8 GB - 5799 zł 256 + 8 GB - 6799 zł 256 + 8 GB - 4799 zł 512 + 8 - 6299 zł 512 + 12 GB - 7499 zł - - 1 TB + 12 GB - 8699 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra - wszystkie wersje kolorystyczne

Źródło: Samsung, PurePC