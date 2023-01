Telewizory Samsung MICRO LED w rozmiarach od 50 cali trafią do sprzedaży w 2023 roku

Samsung już kilka lat temu potwierdził prace nad matrycami MICRO LED, które miały zasilić przyszłe telewizory. Jeszcze w 2019 roku, podczas targów CES w Las Vegas, prezentowany był blisko 150 calowy ekran The Wall, oparty właśnie na technologii MICRO LED. Choć ma wiele zalet, zwłaszcza w stosunku do tradycyjnego LCD, koreański producent przez długi czas borykał się z problemem produkcji mniejszych paneli. W tym roku w końcu doczekamy się premiery konsumenckich telewizorów MICRO LED, co zostało już potwierdzone.

Samsung długo pracował nad telewizorami z matrycami MICRO LED. W tym roku po latach oczekiwania do sprzedaży trafią konsumenckie modele w rozmiarach od 50 cali wzwyż.

W ostatnich latach coraz popularniejsze stały się telewizory OLED i choć głównym dostawcą paneli pozostaje LG Display, w ubiegłym roku do gry powrócił Samsung wraz nowym typem matrycy organicznej - QD-OLED, wykorzystującej również warstwę kropek kwantowych. Dodatkowo Samsung corocznie wprowadza do sprzedaży telewizory 4K i 8K typu LCD, które oferują bardziej złożone podświetlenie typu Mini LED. W tym roku do całej tej zgrai dojdzie również długo wyczekiwany MICRO LED. W przeciwieństwie do matryc OLED, w MICRO LED wykorzystywane są nieorganiczne diody o większej trwałości (co ma zminimalizować ewentualne wypalenia przy dłuższym wyświetlaniu statycznych elementów) oraz wyższej luminancji.

Choć Samsung nie jest jeszcze gotowy do ogłoszenia pełnej specyfikacji linii telewizorów MICRO LED, potwierdzono jakie dokładnie przekątne trafią w tym roku do sprzedaży. Klienci mogą liczyć na następujące rozmiary: 50", 63", 76", 89", 101", 114" oraz 140". Producent umożliwi zatem wybór zarówno mniejszych przekątnych jak również tych bardzo dużych, co jest możliwe w przypadku wykorzystania technologii MICRO LED. Wracając do tematu specyfikacji, Samsung ogłosił kilka ciekawych informacji na temat modelu MICRO LED CX w rozmiarze 76 cali. Mowa m.in. o wprowadzeniu 20-bitowej głębii barw, częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz oraz czas reakcji na poziomie 2 nanosekund. Stosunek body-to-screen wynosi 99,9%, więc można śmiało mówić o prawdziwie bezramkowej konstrukcji. Więcej informacji o cenach i specyfikacji poszczególnych modeli dostaniemy w późniejszym czasie.

