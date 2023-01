LG OLED G3 - tegoroczny telewizor 4K z panelem OLED evo zaoferuje szczytową jasność sięgającą ponad 2000 nitów

Targi CES od lat są miejscem, w którym producenci telewizorów prezentują swoje najnowsze rozwiązania. Nie inaczej jest w tym roku, bowiem LG oraz Samsung ogłosiły już pierwsze informacje na temat usprawnień, jakich doczekają się panele OLED oraz QD-OLED. Ubiegłoroczne modele LG OLED z panelami OLED evo oferowały nieco wyższą luminancję w trybie HDR, jednak liderem pozostały matryce QD-OLED Samsunga. W tym roku starcie obu producentów wejdzie na nowy poziom, bo zarówno WOLED jak i QD-OLED doczekają się dalszych usprawnień, również w kontekście luminancji w trybie HDR.

Tegoroczne telewizory LG OLED mają przynieść zauważalne zmiany w kontekście szczytowej jasności w trybie HDR. Model LG OLED G3 z panelem OLED evo ma oferować ponad 2000 nitów na skrawku ekranu.

Tytuł najciekawszego modelu telewizora LG OLED w tym roku powinien należeć do LG OLED G3 z nową generacją panelu OLED evo. Dzięki zastosowaniu funkcji Brightness Booster Max, szczytowa jasność w trybie HDR ma być o 70% wyższa w porównaniu do LG OLED G2. O ile producent nie zdradza tutaj szczegółów, pomocny będzie portal FlatpanelsHD, który dotarł do dokumentacji LG potwierdzającej, że szczytowa jasność w trybie HDR będzie sięgać 2100 nitów. Oczywiście mowa wyłącznie o skrawku ekranu, jednak różnica będzie zapewne mocno odczuwalna względem dotychczasowych modeli. Jeśli chodzi o jasność na pełnym ekranie, to ma ona sięgać 235 nitów, podczas gdy ubiegłoroczny OLED G2 ledwo dobijał w testach do 170 nitów. LG podkreśla jednak, że nowa funkcja będzie oferowana wyłącznie w telewizorach LG OLED G3 o przekątnych 55", 65" oraz 75". Pozostałe modele i przekątne zaoferują luminancję zbliżoną do ubiegłorocznych paneli OLED evo.

Seria LG OLED A3 nie będzie kontynuowana na terenie USA, jednak w późniejszym czasie pojawi się w Europie w rozmiarach od 42" do 77". Tam gdzie OLED A3 nie będzie dostępny, tam model OLED B3 będzie promowany jako najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla graczy oraz kinomaniaków, dostępne w rozmiarach od 55" do 77". LG OLED C3 będzie oferowany ponownie w rozmiarach od 42" do 83", oczywiście we wszystkich przypadkach mowa o rozdzielczości 4K. Seria LG OLED G3 będzie oferowana z kolei w rozmiarach od 55" do 98". Tegoroczna seria OLED G3 zaoferuje również funkcjonalność o nazwie One Wall, dzięki której mają się lepiej prezentować po powieszeniu na ścianie. Po zamontowaniu na ścianie telewizory idealnie do niej przylegają, a brak widocznej szczeliny, która pojawia się po użyciu klasycznych uchwytów ściennych, sprawia, że telewizor staje się eleganckim elementem salonu. Na końcu pozostaje seria LG OLED Z3, oferowana w rozmiarach 77" oraz 88" w rozdzielczości 8K. Tutaj również mamy liczyć na wyższą jasność szczytową w HDR, sięgającą 1350 nitów, podczas gdy luminancja w seriach OLED C3 oraz OLED B3 pozostanie na niezmienionym poziomie względem poprzedników. Nie zabraknie obsługi popularnych formatów HDR, tj. HDR10, HLG oraz Dolby Vision. W przypadku audio otrzymamy ponownie obsługę Dolby Atmos.

Telewizory LG OLED na 2023 rok zaoferują przebudowany Smart TV o nazwie webOS 23 - ma być przede wszystkim lżejszy i prostszy w obsłudze, z łatwiejszym dostępem do popularnych aplikacji. Telewizory LG OLED B3 otrzymają do dyspozycji tylko dwa złącza HDMI 2.1, podczas gdy pozostałe serie (za wyjątkiem A3, gdzie pewnie pozostanie HDMI 2.0) będą korzystać z czterech wejść HDMI 2.1a. LG jako pierwszy otrzymał certyfikat obsługi funkcji Quick Media Switching VRR (QMS-VRR), która eliminuje chwilowe wygaszenie ekranu. Telewizory LG OLED na 2023 rok wyposażone są też w funkcję Game Optimizer, która pozwala użytkownikom szybko wybierać opcje specyficzne dla poszczególnych gatunków gier - takie jak ustawienia wyświetlania - i przełączać się pomiędzy nimi. Z poziomu Game Optimizera można również przejść do ustawień związanych z VRR, NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium. Czas reakcji matryc OLED to 0.1 ms, dzięki czemu mają one oferować bardzo ostry obraz w dynamicznym ruchu, praktycznie pozbawiony smużenia czy powidoków. Ceny oraz pełne specyfikacje poszczególnych modeli zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Źródło: LG, FlatpanelsHD