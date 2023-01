Samsung Odyssey Neo G9 2023 - 57-calowy monitor "Dual 4K" z podświetleniem Mini LED, VESA DisplayHDR 1000 i DisplayPort 2.1

Lada moment rozpoczynają się targi CES 2023 w Las Vegas, które z pewnością będą obfitować w wiele interesujących zapowiedzi - podzespołów komputerowych, notebooków, monitorów czy telewizorów. Jak przypomnimy sobie listopadowy pokaz AMD dotyczący kart Radeon RX 7000, z pewnością zwrócicie uwagę że podczas wydarzenia była mowa na temat zbliżającego się debiutu pierwszych monitorów ze złączem DisplayPort 2.1. Jedną z firm, która przywiezie do Las Vegas swoje nowości będzie Samsung. Tegoroczna wersja flagowego modelu Odyssey Neo G9 będzie zauważalnie różnić się od swojego poprzednika.

Firma Samsung podczas targów CES w Las Vegas zaprezentuje monitory Odyssey Neo G9 (2023) oraz Odyssey OLED G9. Pierwszy wykorzystuje 57-calowy ekran o proporcjach 32:9, z kolei ten drugi wykorzysta matrycę QD-OLED 49 cali o tych samych proporcjach.

Pełna specyfikacja obu monitorów nie została jeszcze opublikowana - urządzenia pojawią się jednak na targach CES w Las Vegas więc na dniach zapewne poznamy więcej szczegółów. Nowy wariant Samsung Odyssey Neo G9 otrzyma tym razem 57-calowy ekran VA z podświetleniem typu Mini LED oraz certyfikatem VESA DisplayHDR 1000. Sprzęt zaoferuje panel o rozdzielczości 7680 x 2160 pikseli - będzie przypominał dwa złączone ekrany 4K o przekątnych 28". Proporcje ekranu to 32:9, a na pokładzie nie zabraknie również bardzo wysokiego odświeżania na poziomie 240 Hz. To wszystko będzie możliwe dzięki wykorzystaniu przepustowości złącza DisplayPort 2.1. Nowy Samsung Odyssey Neo G9 będzie pierwszym tego typu monitorem. Podobnie jak poprzednicy, także tegoroczny wariant będzie miał promień krzywizny sięgający 1000R.

Drugi monitor dla graczy to Samsung Odyssey OLED G9, który wykorzysta 2. generację panelu QD-OLED, tym razem o przekątnej 49 cali o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli (a więc ponownie o proporcjach 32:9). Matryca zaoferuje kontrast zmierzający do nieskończoności oraz doskonałą jakość czerni. Czas reakcji matrycy to 0.1 ms, a dodatkowo częstotliwość odświeżania to 240 Hz. Promień krzywizny w tym modelu sięgnie 1800R. Na pokładzie monitora znajdzie się Samsung Gaming Hub, wspierający możliwość grania w chmurze poprzez dostęp do aplikacji Xbox Game Pass oraz NVIDIA GeForce NOW. Z kolei za pośrednictwem Samsung Smart Hub, producent umożliwi dostęp do popularnych aplikacji tj. Netflix, Amazon Prime Video oraz YouTube.

Ciekawie zapowiada się również nowa wersja monitora Samsung ViewFinity S9 (oznaczenie kodowe S90PC). Urządzenie zostanie wyposażone w 27-calowy ekran IPS o rozdzielczości 5120 x 2880 pikseli, który zoptymalizowano pod pracę z grafiką komputerową. Ma być zatem świetnym rozwiązaniem dla wszelkiej maści grafików oraz fotografów. W stanie fabrycznym, matryca ma oferować uśredniony błąd deltaE na poziomie mniej niż 2 pkt (dla przestrzeni DCI-P3), zachowując jednocześnie przynajmniej 99% pokrycia szerokiej palety barw DCI-P3. Wśród udostępnionych złączy znajdzie się m.in. Thunderbolt 4 oraz USB-C. W zestawie z monitorem znajdziemy również kamerę 4K SlimFit o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Nowy Samsung ViewFinity S9 otrzyma ponadto dostęp do panelu Smart Hub z dostępem do popularnych aplikacji, w tym również VOD.

Źródło: VideoCardz