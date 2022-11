MSI Project 491C - tajwański producent zapowiada monitor do gier z ekranem QD-OLED o proporcjach 32:9 i odświeżaniem 240 Hz

W tym roku Samsung wprowadził pierwsze matryce wykorzystujące technologię QD-OLED (Quantum Dot OLED). Dla telewizorów przygotowano panele o przekątnych 55 oraz 65 cali, podczas gdy w monitorach pojawił się tylko jeden wariant - ultrapanoramiczny o przekątnej 34 cali. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku otrzymamy drugą generację tej technologii, a pierwszym producentem który potwierdził zupełnie nowy model ekranu QD-OLED jest MSI.

MSI po raz pierwszy wspomniało o monitorze nazwanym Project 491C. Opisany jest jako monitor "super ultra-wide", co oznacza że w tym wypadku mamy do czynienia z ekranem o przekątnej 49 cali oraz proporcjach 32:9. Głównym producentem takich paneli jest Samsung, przy czym dotychczas były to matryce VA w połączeniu z warstwą kropek kwantowych (Quantum Dot). Tymczasem nowa propozycja MSI ma opierać się na technologii QD-OLED. Wygląda na to, że Samsung opracował nowy panel, który zamiast proporcji 21:9, będzie miał 32:9. Być może doczekamy się również klasycznych proporcji 16:9 dla QD-OLED...

Monitor MSI Project 491C ma również odznaczać się bardzo wysoką częstotliwością odświeżania, wynoszącą 240 Hz. Pozostałe parametry obrazu pozostają obecnie nieznane. Sam sprzęt zostanie zaprezentowany na targach CES 2023 (monitor już otrzymał nagrodę CES Innovation Awards 2023). Wygląda na to, że nadchodzące wydarzenie w Las Vegas będzie niezwykle interesujące dla wszystkich osób interesujących się tematyką monitorów. Potwierdzono bowiem, że w styczniu zaprezentowane zostaną pierwsze modele monitorów do gier ze złączem DisplayPort 2.0. Propozycje, oprócz MSI, ma również pokazać m.in. Samsung oraz ASUS.

The world's FIRST super ultra-wide curved gaming monitor, with a 240Hz QD-OLED panel, is out there to ensure you enjoy a viewing experience far better than anything you’ve had before. Get ready for CES2023 for the debut of our Project 491C. #MSIxCES2023 #InnovationAward pic.twitter.com/tbTC8ognaD