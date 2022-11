LG UltraGear OLED 27GR95QE - monitor QHD dla graczy z odświeżaniem 240 Hz i niskim czasem reakcji

W tym roku doczekaliśmy się pierwszych konkretnych monitorów z matrycami OLED dla graczy. O dziwo za produkcję odpowiada Samsung Display, który wprowadził do oferty ultrapanoramiczne ekrany Quantum Dot OLED (w skrócie QD-OLED). Wzrost zainteresowania tego typu panelami sprawiło, że również LG zaczęło uważniej przyglądać się temu rynkowi. Teraz widzimy pierwsze efekty tychże działań, bowiem koreański producent zaprezentował nowy model monitora dla graczy z rodziny UltraGear. Posiada on matrycę OLED, a jego cena nie będzie pięciocyfrowa (choć do najtańszych propozycji również nie będzie należał).

LG wprowadza do oferty monitor UltraGear OLED 27GR95QE. Jak sama nazwa wskazuje, monitor wykorzystuje matrycę OLED.

LG UltraGear OLED 27GR95QE, bo o nim mowa, wyposażono w 27-calowy (a dokładniej mówiąc to 26,5-calowy) ekran OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, wraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz. Wykorzystana matryca oferuje obsługę 10-bitowej głębi barw, co przekłada się na prezentację 1.07 mld odcieni barw. Ponadto użytkownicy mogą liczyć na 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB oraz 98,5% pokrycie szerokiej palety barw DCI-P3. Wraz z wysoką częstotliwością odświeżania w parze idzie również ekstremalnie niski czas reakcji, wynoszący zaledwie 0.03 ms. W połączeniu z technikami AMD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-SYNC Compatible, możemy liczyć na obraz o doskonałej ostrości, pozbawiony smużenia oraz widocznych powidoków. Monitor dodatkowo obsługuje technikę VRR (Variable Refresh Rate).

Sprzęt wyposażono w trzy złącza cyfrowe: 2x HDMI oraz 1x DisplayPort (dokładne wersje portów nie zostały jednak określone), a ponadto nie brakuje HUB z portami USB 3.0 oraz dodatkowego gniazda Audio-jack 3.5 mm. Gracze mogą również liczyć na wsparcie dla techniki szerokiej rozpiętości tonalnej (HDR). Monitor od LG obsługuje bazową normę w postaci HDR10. Ponadto nie brakuje podświetlenia LED RGB (diody umieszczone zostały z tyłu monitora). Waga monitora z podstawą to niespełna 7,5 kg. Cena? LG wyceniło swój monitor UltraGear OLED na kwotę 999,99 dolarów (przy obecnych przelicznikach za kurs waluty i podatek VAT, w Polsce powinien zamknąć się w okolicach 5600-5700 złotych).

Źródło: LG