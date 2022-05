LG UltraGear 32GQ950, 32GQ850 oraz 48GQ900 - nowe monitory NanoIPS oraz OLED dla graczy i ze wsparciem dla HDR

Firma LG jest znana nie tylko z produkcji telewizorów OLED, ale także dobrej jakości monitorów dla graczy z linii UltraGear. Znajdziemy tutaj zarówno panoramiczne modele jak również ultrapanoramiczne o proporcjach 21:9. Firma korzysta głównie z matryc NanoIPS o dobrym pokryciu barw, które charakteryzują się dość niskim smużeniem, a także wysoką częstotliwością odświeżania. Podczas targów Computex ogłoszono trzy nowe modele przeznaczone dla graczy: UltraGear 32GQ850, UltraGear 32GQ950 oraz UltraGear 48GQ900. Dwa pierwsze wykorzystują ponownie matryce NanoIPS, jednak trzeci jest dla firmy kompletną nowością (przynajmniej jeśli operujemy na rynku typowych monitorów), bowiem oferuje ekran OLED.

Firma LG zaprezentowała trzy nowe monitory dla graczy z serii UltraGear: UltraGear 32GQ850, UltraGear 32GQ950 oraz UltraGear 48GQ900. Dwa pierwsze oferują ekrany NanoIPS, trzeci posiada matrycę OLED.

Poznaliśmy wstępną specyfikację trzech nowych monitorów LG UltraGear. Pierwszy o oznaczeniu 32GQ850 oferuje 31,5" ekran NanoIPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, z czasem reakcji 1 ms GtG oraz 240 Hz częstotliwością odświeżania (260 Hz po OC). Sprzęt posiada certyfikat VESA DisplayHDR 600, co oznacza że szczytowa jasność HDR będzie sięgać 600 nitów. Sprzęt posiada również obsługę AMD FreeSync Premium Pro oraz NVIDIA G-SYNC Compatible, a także certyfikat VESA Adaptive-Sync. Drugi z monitorów NanoIPS - UltraGear 32GQ950 - posiada już rozdzielczość 4K oraz jasność ekranu sięgającą ponad 1000 nitów (certyfikat VESA DisplayHDR 1000 dla treści HDR). Tutaj również znajdziemy obsługę AMD FreeSync Premium Pro oraz NVIDIA G-SYNC Compatible.

LG UltraGear 32GQ850 LG UltraGear 32GQ950 LG UltraGear 48GQ900 Typ ekranu NanoIPS + polaryzator ATW NanoIPS + polaryzator ATW OLED Rozdzielczość 2560x1440 px 3840x2160 px 3840x2160 px Przekątna ekranu 31,5" 31,5" 47,5" Częstotliwość odświeżania 240 Hz (domyślnie)

260 Hz (po OC) 144 Hz (domyślnie)

160 Hz (po OC) 120 Hz (domyślnie)

138 Hz (po OC) Czas reakcji 1 ms GtG 1 ms GtG 0.1 ms GtG Pokrycie barw DCI-P3 98% 98% 98,5% Wsparcie dla HDR VESA DisplayHDR 600 VESA DisplayHDR 1000 VESA DisplayHDR 500 True Black Technika odświeżania AMD FreeSync Premium Pro

NVIDIA G-SYNC Compatible

VESA Adaptive Sync AMD FreeSync Premium Pro

NVIDIA G-SYNC Compatible AMD FreeSync Premium

NVIDIA G-SYNC Compatible Porty 2x HDMI

1x DisplayPort

3x USB 3.0

1x Audio-jack 3.5 mm 2x HDMI

1x DisplayPort 1.4

3x USB 3.0

1x Audio-jack 3.5 mm 3x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

3x USB 3.0

1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki - - 2x 20 W Pivot (obrót o 90 stopni) Tak Tak Nie

Ostatni model to LG UltraGear 48GQ900 oferujący 47,5" ekran OLED o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. W przeciwieństwie do telewizorów LG OLED, chętnie wybieranych jako alternatywę dla monitorów, najnowszy produkt koreańskiej firmy posiada nie tylko 3 złącza HDMI 2.1, ale także DisplayPort 1.4. Domyślne odświeżanie wynosi 120 Hz, jednak na PC będzie możliwość OC do 138 Hz. Monitor również obsługuje obie techniki odświeżania - AMD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-SYNC Compatible. Nie brakuje ponadto wsparcia dla HDR. LG UltraGear 48GQ900 posiada jako jedyny z trójki wbudowane głośniki i to całkiem solidny zestaw stereo o łącznej mocy 40 W. Dokładna data premiery oraz ceny pozostają obecnie nieznane.

Źródło: Notebookcheck