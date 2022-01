LG OLED A2, B2, C2, G2 i Z2 - firma przedstawia nowe telewizory OLED oraz OLED evo 4K i 8K w rozmiarach od 42 do 97 cali

Pomału rozpoczynają się targi CES w Las Vegas, będące jednym z najważniejszych wydarzeń w branży w ciągu całego roku kalendarzowego. Jednym z istotniejszych punktów CES są prezentacje nowych telewizorów, które będą oferowane w sprzedaży w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Byliśmy bardzo ciekawi tego, co pokaże firma LG, zwłaszcza że kilka dni temu ujawniono nowy panel OLED EX, który ma odznaczać się wyższą, maksymalną luminancją. Podczas wirtualnej prezentacji, LG zaprezentowało tegoroczny line-up telewizorów OLED. W tym roku znajdziemy w sprzedaży modele z serii OLED A2, OLED B2, OLED C2, OLED G2 oraz OLED Z2. Wszystkie będą pracowały pod kontrolą systemu webOS 22. Zmiana nazwy podyktowana jest chęcią ujednolicenia nazewnictwa z rokiem, w którym dana seria Smart TV wchodzi do sprzedaży.

LG zaprezentował tegoroczne telewizory OLED z serii A2, B2, C2, G2 oraz Z2. Dostępne będą w rozmiarach od 42 do 97 cali.

W porównaniu do ubiegłych lat, większe zmiany pojawią się w serii LG OLED C2. Wykorzystane zostaną tutaj ekrany OLED evo, które po raz pierwszy wprowadzono wraz z serią OLED G1. Będą one odznaczały się wyższą luminancją w porównaniu do zwykłych ekranów OLED. Maksymalna jasność w trybie HDR ma sięgać 900 nitów. LG OLED C2 będą oferowane w rozmiarach 42", 48", 55", 65", 77" oraz 83". Niestety dopiero modele od 55" wzwyż będą oferowały panel OLED evo - wersje 42" oraz 48" dostaną zwykłe matryce OLED o niższej jasności. Z kolei wyższa seria OLED G2 ma otrzymać nowej generacji panele OLED evo z techniką o nazwie Brightness Booster. Nie wiemy czy są to te same ekrany OLED EX, o których firma wspominała jeszcze przed CES 2022, jednak maksymalna luminancja TV OLED G2 ma przebić poziom 1000 nitów.

LG OLED A2 LG OLED B2 LG OLED C2 LG OLED G2 LG OLED Z2 Rozdzielczość 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 7680x4320 Rozmiar ekranu 48", 55", 65", 77" 55", 65", 77" 42", 48", 55", 65", 77", 83" 55", 65", 77", 83", 97" 77", 88" Typ ekranu OLED OLED OLED - 42", 48"

OLED evo - 55", 65", 77", 83" OLED evo z Brightness Boost OLED Odświeżanie 50/60 Hz 100/120 Hz 100/120 Hz 100/120 Hz 100/120 Hz Porty 3x HDMI 2.0b 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 Funkcje HDMI 2.1 ALLM VRR, ALLM, eARC, HFR (4K/120FPS)

48 Gbps VRR, ALLM, eARC, HFR (4K/120FPS)

48 Gbps VRR, ALLM, eARC, HFR (4K/120FPS)

48 Gbps VRR, ALLM, eARC, HFR (4K/120FPS)

48 Gbps HDR HDR10, HLG, Dolby Vision IQ HDR10, HLG, Dolby Vision IQ HDR10, HLG, Dolby Vision IQ HDR10, HLG, Dolby Vision IQ HDR10, HLG, Dolby Vision IQ Smart TV webOS 22 webOS 22 webOS 22 webOS 22 webOS 22

LG OLED G2 Gallery Edition z ekranem OLED evo Brightness Booster będzie oferowany w rozmiarach 55", 65", 77", 83" oraz 97". Ten ostatni to nowość na rynku. Wszystkie ekrany zaoferują także rozdzielczość 4K oraz wsparcie dla HDR10, HLG oraz Dolby Vision IQ. Podstawową serią pozostanie LG OLED A2, dostępny w rozmiarach 48", 55", 65" oraz 77". Ponownie będzie on wyposażony w matrycę OLED 4K o odświeżaniu 60 Hz i wyłącznie z portami HDMI 2.0b (wszystkie pozostałe serie otrzymają złącza HDMI 2.1). LG OLED B2 (który wydaje się być bardziej następcą C1) będzie dostępny w trzech rozmiarach: 55", 65" oraz 77". Dla osób chętnych spróbowania rozdzielczości 8K pozostaje flagowa seria OLED Z2 w rozmiarach 77" oraz 88" (LG Signature OLED Z2). Oprócz tego w sprzedaży pojawi się zwijany telewizor LG Signature OLED R w jednym rozmiarze - 65".



LG OLED C2.

Modele LG OLED C2, OLED G2 oraz OLED Z2 zostaną wyposażone w nowy procesor Alpha 9 Gen.5, który ma jeszcze lepiej radzić sobie z upscalowaniem materiałów z niższej rozdzielczości. Zaoferuje także bardziej zaawansowaną technikę Dynamic Tone Mapping Pro ze zwiększoną liczbą stref dynamicznego mapowania (z 576 do 5000) jasności, w celu bardziej precyzyjnego sterowania luminancją podczas oglądania filmów czy grania. Nowe telewizory LG OLED mają teraz oferować także bardziej rozbudowany system audio 7.1.2 (zamiast 5.1), ze wsparciem dla Dolby Atmos. Tegoroczne modele OLED C2 oraz OLED G2 będą miały także smuklejsze ramki wokół ekranu - grubość została zmniejszona z 10,2 mm do 6 mm), co z pewnością przełoży się na jeszcze lepsze wrażenia wizualne.



LG OLED C2 83".



LG OLED Z2 88".

Źródło: FlatpanelsHD