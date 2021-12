LG OLED EX - nowa generacja samoemisyjnych ekranów zaoferuje o 30% wyższą luminancję dzięki użyciu deuteru, izotopu wodoru

Ekrany OLED przez wielu uważane są jako najlepsze dla telewizorów. Oferują nie tylko wysoką rozdzielczość, ale przede wszystkim bardzo wysoki kontrast oraz perfekcyjną czerń. Żadna z tych dwóch rzeczy nie jest osiągalna na jakimkolwiek telewizorze LCD, chociaż dzięki zaawansowanemu podświetleniu Mini LED, niektóre modele pod tym względem bardzo zbliżyły się do OLED-ów. Panele z samoemisyjnymi diodami świetnie wypadają także w grach dzięki bardzo niskiemu opóźnieniu oraz niskiemu czasowi reakcji. Jedną z wad użytej technologii jest jednak stosunkowo niewielka, maksymalna luminancja (co mimo wszystko jest nadrabiane kontrastem i poziomem czerni). Firma LG Display poinformowała i pracach nad panelem OLED EX nowej generacji, który ma poprawić ów mankament technologii.

Firma LG Display zaprezentowała panel OLED nowej generacji. OLED EX, bo o nim mowa, ma charakteryzować się użyciem stabilnego izotopu wodoru - deutera - w celu uzyskania o 30% wyższej luminancji.

W obecnych panelach OLED, które produkowane są przez firmę LG Display, jednym z materiałów składu chemicznego są elementy wodorowe. W celu przygotowania ekranu OLED EX, wodór został zastąpiony deuterem, a więc stabilnym izotopem wodoru. Materiał ten jest dostępny naturalnie w wodzie (w samej przyrodzie jest go stosunkowo niewiele), a firmie LG Display udało się opracować na tyle efektywną metodę ekstrakcji z wody, by móc z powodzeniem użyć deuteru do modyfikacji składu chemicznego panelu OLED EX. Najważniejszą zmianą wynikającą z zastosowania deuteru ma być zwiększenie maksymalnej luminancji ekranu o 30%, co jest związane ze możliwością emitowania większej ilości światła. Obecne ekrany LG OLED (za wyjątkiem OLED evo, który wprowadzono w 2021 roku) sięgają zazwyczaj poziomu 600-650 nitów. Zwiększenie o 30% przełożyłoby się na zauważalnie wyższą luminancję oraz spotęgowanie efektu HDR np. w produkcjach filmowych/serialowych, w których luminancja potrafi sięgać 1000 nitów i więcej.

Wykorzystanie stabilnego izotopu wodoru wpłynie jednak nie tylko na poprawę maksymalnej luminancji. Oprócz tego, LG Display będzie w stanie poprawić precyzję odwzorowania barw oraz zmniejszyć ramki wokół ekranu z 6 do 4 mm. Z pewnością wpłynie to istotnie na walory wizualne telewizorów opartych na matrycach OLED EX. Ze względu na fakt, że technologia jest już gotowa do wdrożenia w masowej produkcji, pierwsze telewizory z nowymi panelami powinny pojawić się już w przyszłym roku. Być może podczas nadchodzących targów CES 2022 usłyszymy o konkretnych modelach telewizorów LG OLED, które skorzystają z matryc OLED EX.

Źródło: TechSpot