Nauszne słuchawki CMF Headphone Pro już w sprzedaży. Modularna konstrukcja, tryb ANC i Spatial Audio poniżej 500 zł

Natan Faleńczyk | 29-09-2025 17:00 |

Nauszne słuchawki CMF Headphone Pro już w sprzedaży. Modularna konstrukcja, tryb ANC i Spatial Audio poniżej 500 złZdarza się, że firmy technologiczne decydują się na wprowadzenie na rynek submarki, pod którą oferowane są tańsze produkty. Przykładem jest przedsiębiorstwo Xiaomi, które uruchomiło markę Redmi, a także Nothing, które stworzyło CMF by Nothing. Ta druga ma swoim portfolio smartfony, smartwatche i słuchawki dokanałowe, a teraz wprowadziła pierwsze słuchawki nauszne. Częściowo modularna konstrukcja, całkiem przydatny suwak i nie najgorsza cena - na to można liczyć.

Marka CMF by Nothing poszerzyła ofertę o pierwsze słuchawki nauszne, które występują w trzech wersjach kolorystycznych. Wymienne poduszki, obsługa kodeka LDAC, hybrydowe ANC, a także przydatny przycisk, suwak i pokrętło, to cechy, które wyróżniają tę nowość. Cena należy do całkiem przystępnych.

Nauszne słuchawki CMF Headphone Pro już w sprzedaży. Modularna konstrukcja, tryb ANC i Spatial Audio poniżej 500 zł [1]

Recenzja CMF Buds 2 Plus. Kodek LDAC, multipoint, ANC, automatyczna pauza i 14 godzin na baterii za 269 zł.

Słuchawki nauszne CMF Headphone Pro korzystają z 40-milimetrowych przetworników, które obsługują pasmo przenoszenia w zakresie od 20 do 20 000 herców. Ciekawsza jest tutaj jednak funkcjonalność, na którą składa się konfigurowalny przycisk (dłuższe przytrzymanie go pozwoli wyciszyć mikrofony, a krótsze np. skorzystać ze Spatial Audio), suwak, jakim jest tzw. Energy Slider (w czasie rzeczywistym umożliwia on zmianę poziomu basów lub wysokich tonów), a także pokrętło (dzięki niemu można zarządzać poziomem głośności; długie wciśnięcie włączy lub wyłączy tryb ANC, a krótkie zatrzyma lub wznowi odtwarzanie). Spotkamy się zarówno z Bluetooth, jak i gniazdem słuchawkowym. Obsługa kodeka LDAC wraz z certyfikatami Hi-Res Audio wskazują na to, że jakość dźwięku powinna być przyzwoita.

  CMF Headphone Pro
Przetwornik 40 mm, dynamiczny
Membrana PEN+PU, niklowana powłoka
Pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz
Materiały Poduszki: wegańska skóra, pianka memory foam
Łączność Audio-Jack 3,5 mm, Bluetooth 5.4
Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
Obsługiwane kodeki AAC, SBC, LDAC
ANC Hybrydowe, do 40 dB (do 2000 herców)
Tryb transparentny Tak
Norma odporności IPX2
Porty, złącza i sloty USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm
Mikrofony 5
Akumulator 720 mAh (litowo-jonowy)
Czas ładowania 120 minut
Czas pracy Bez ANC, kodek AAC, głośność 50%: do 100 godzin
ANC, kodek AAC, głośność 50%: do 50 godzin
Bez ANC, kodek LDAC, głośność 50%: do 70 godzin
ANC, kodek LDAC, głośność 50%: do 38 godzin
Wymiary Słuchawki: 188,5 x 168,5 x 95,7 mm
Poduszka: 96 x 95,7 x 30 mm
Waga Słuchawki: 283 g
Poduszka: 45 g
Wymagania Android 5.1 i nowszy
iOS 13 i nowszy
Certyfikat Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless
Dodatkowe informacje Wymienne poduszki, Spatial Audio, połączenie z dwoma urządzeniami naraz przez Bluetooth
Kolory Słuchawki: Light Green, Light Grey, Dark Grey
Poduszki: Light Green, Orange
Cena Słuchawki: 459 zł (99 euro)
Poduszki: 109 zł

Recenzja Nothing Headphone (1). Nietypowy wygląd tylko odciąga uwagę od tego co ważne

Oprócz redukcji szumów możemy liczyć na tryb transparentny, w którym będziemy mogli usłyszeć dźwięki z otoczenia bez potrzeby zdejmowania słuchawek z uszu. Modularność samej konstrukcji ogranicza się do tego, że poduszki z nauszników można zdjąć, a przy tym wymienić je na takie, które będą miały inny kolor - dzięki temu całość będzie miała swój dość unikalny styl. Mimo że na pokładzie znalazło się aż pięć mikrofonów, to tylko trzy z nich będą wykorzystywane do ANC. Słuchawki mają nam zapewnić całkiem przyzwoity czas pracy, a do tego kilka minut ładowania umożliwi pracę przez kilka kolejnych godzin - choć do pełna ładowanie potrwa ok. 2 godziny. Nie zabrakło diody LED, która będzie mogła sygnalizować np. niski poziom baterii. Jeśli nowość nas zainteresowała, to warto oczywiście najpierw zapoznać się z recenzjami, a najlepiej poczekać, aż słuchawki trafią do sklepów, aby osobiście sprawdzić jakość dźwięku i funkcje. Na ten moment zakupu możemy dokonać na oficjalnej stronie internetowej producenta, a cena wynosi 459 zł - zdaje się całkiem przyzwoita, jak na to, co oferuje ten produkt.

Nauszne słuchawki CMF Headphone Pro już w sprzedaży. Modularna konstrukcja, tryb ANC i Spatial Audio poniżej 500 zł [2]

Nauszne słuchawki CMF Headphone Pro już w sprzedaży. Modularna konstrukcja, tryb ANC i Spatial Audio poniżej 500 zł [3]

Źródło: Nothing (grafiki+informacje) via Notebookcheck
