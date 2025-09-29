Nauszne słuchawki CMF Headphone Pro już w sprzedaży. Modularna konstrukcja, tryb ANC i Spatial Audio poniżej 500 zł

Zdarza się, że firmy technologiczne decydują się na wprowadzenie na rynek submarki, pod którą oferowane są tańsze produkty. Przykładem jest przedsiębiorstwo Xiaomi, które uruchomiło markę Redmi, a także Nothing, które stworzyło CMF by Nothing. Ta druga ma swoim portfolio smartfony, smartwatche i słuchawki dokanałowe, a teraz wprowadziła pierwsze słuchawki nauszne. Częściowo modularna konstrukcja, całkiem przydatny suwak i nie najgorsza cena - na to można liczyć.

Marka CMF by Nothing poszerzyła ofertę o pierwsze słuchawki nauszne, które występują w trzech wersjach kolorystycznych. Wymienne poduszki, obsługa kodeka LDAC, hybrydowe ANC, a także przydatny przycisk, suwak i pokrętło, to cechy, które wyróżniają tę nowość. Cena należy do całkiem przystępnych.

Słuchawki nauszne CMF Headphone Pro korzystają z 40-milimetrowych przetworników, które obsługują pasmo przenoszenia w zakresie od 20 do 20 000 herców. Ciekawsza jest tutaj jednak funkcjonalność, na którą składa się konfigurowalny przycisk (dłuższe przytrzymanie go pozwoli wyciszyć mikrofony, a krótsze np. skorzystać ze Spatial Audio), suwak, jakim jest tzw. Energy Slider (w czasie rzeczywistym umożliwia on zmianę poziomu basów lub wysokich tonów), a także pokrętło (dzięki niemu można zarządzać poziomem głośności; długie wciśnięcie włączy lub wyłączy tryb ANC, a krótkie zatrzyma lub wznowi odtwarzanie). Spotkamy się zarówno z Bluetooth, jak i gniazdem słuchawkowym. Obsługa kodeka LDAC wraz z certyfikatami Hi-Res Audio wskazują na to, że jakość dźwięku powinna być przyzwoita.

CMF Headphone Pro Przetwornik 40 mm, dynamiczny Membrana PEN+PU, niklowana powłoka Pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz Materiały Poduszki: wegańska skóra, pianka memory foam Łączność Audio-Jack 3,5 mm, Bluetooth 5.4

Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair Obsługiwane kodeki AAC, SBC, LDAC ANC Hybrydowe, do 40 dB (do 2000 herców) Tryb transparentny Tak Norma odporności IPX2 Porty, złącza i sloty USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm Mikrofony 5 Akumulator 720 mAh (litowo-jonowy) Czas ładowania 120 minut Czas pracy Bez ANC, kodek AAC, głośność 50%: do 100 godzin

ANC, kodek AAC, głośność 50%: do 50 godzin

Bez ANC, kodek LDAC, głośność 50%: do 70 godzin

ANC, kodek LDAC, głośność 50%: do 38 godzin Wymiary Słuchawki: 188,5 x 168,5 x 95,7 mm

Poduszka: 96 x 95,7 x 30 mm Waga Słuchawki: 283 g

Poduszka: 45 g Wymagania Android 5.1 i nowszy

iOS 13 i nowszy Certyfikat Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless Dodatkowe informacje Wymienne poduszki, Spatial Audio, połączenie z dwoma urządzeniami naraz przez Bluetooth Kolory Słuchawki: Light Green, Light Grey, Dark Grey

Poduszki: Light Green, Orange Cena Słuchawki: 459 zł (99 euro)

Poduszki: 109 zł

Oprócz redukcji szumów możemy liczyć na tryb transparentny, w którym będziemy mogli usłyszeć dźwięki z otoczenia bez potrzeby zdejmowania słuchawek z uszu. Modularność samej konstrukcji ogranicza się do tego, że poduszki z nauszników można zdjąć, a przy tym wymienić je na takie, które będą miały inny kolor - dzięki temu całość będzie miała swój dość unikalny styl. Mimo że na pokładzie znalazło się aż pięć mikrofonów, to tylko trzy z nich będą wykorzystywane do ANC. Słuchawki mają nam zapewnić całkiem przyzwoity czas pracy, a do tego kilka minut ładowania umożliwi pracę przez kilka kolejnych godzin - choć do pełna ładowanie potrwa ok. 2 godziny. Nie zabrakło diody LED, która będzie mogła sygnalizować np. niski poziom baterii. Jeśli nowość nas zainteresowała, to warto oczywiście najpierw zapoznać się z recenzjami, a najlepiej poczekać, aż słuchawki trafią do sklepów, aby osobiście sprawdzić jakość dźwięku i funkcje. Na ten moment zakupu możemy dokonać na oficjalnej stronie internetowej producenta, a cena wynosi 459 zł - zdaje się całkiem przyzwoita, jak na to, co oferuje ten produkt.

Źródło: Nothing (grafiki+informacje) via Notebookcheck