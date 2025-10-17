Premiera HATOR ARC 3 i Darkside 3 (PRO) - nowa generacja foteli dla graczy, która łączy ergonomię i personalizację

HATOR to ukraińska marka gamingowa, założona w 2015 roku w Kijowie. Firma jest znana przede wszystkim z akcesoriów gamingowych, a w szczególności z produkcji foteli. Obecnie HATOR prezentuje nową generację swoich flagowych produktów, w tym fotele HATOR ARC 3 oraz wyższą półkę jakościową Darkside 3 (PRO). Ich projekty łączą nowoczesny design, zaawansowane mechanizmy regulacji i wysokiej jakości materiały, odpowiadając na potrzeby wymagających graczy.

HATOR prezentuje nową generację foteli gamingowych z serii ARC 3 oraz Darkside 3 (PRO), łączącą wygodę, ergonomię, szerokie możliwości personalizacji i wysoką jakość wykonania, choć wiąże się to z wysoką ceną.

Fotele HATOR ARC 3 będą dostępne w trzech wariantach rozmiarowych: S (do 120 kg), L (do 150 kg) oraz XL (do 180 kg). Klienci będą mogli wybierać między wersją z wykończeniem welurowym a ekoskórą poliuretanową (PU). Modele welurowe pojawią się w kolorach: szarym, kawowym, zielonym, pomarańczowym i różowym, natomiast wersja XL będzie dodatkowo w kolorze niebieskim. Warianty z ekoskóry PU będą oferowane w kolorach: brązowym, czarnym i szarym, przy czym wersja XL wystąpi jedynie w czarnej barwie. Fotele gamingowe wyróżnia zastosowanie pianki wysokiej klasy InfuseFoam+, formowanej na zimno, która łączy trwałość z komfortem podparcia dzięki wysokiej gęstości (do 65 kg/m²). Uzupełnia ją pianka z pamięcią kształtu ChillFoam, dopasowująca się do ciała i zwiększająca wygodę siedzenia. Obie pianki zaprojektowano z myślą o długotrwałym użytkowaniu, mają one zachować kształt, wspierać prawidłową postawę, zmniejszać napięcie mięśni i zapewniać stabilne podparcie podczas wielogodzinnych sesji, oferując przy tym optymalną przewiewność i trwałość.

W zestawie znajduje się magnetyczna poduszka lędźwiowa drugiej generacji oraz magnetyczna poduszka pod głowę, wykonane z opisanych wcześniej pianek. Obie dopasowują się do naturalnej krzywizny kręgosłupa, zapewniając odpowiednie podparcie i komfort. Magnetyczne mocowanie pozwala na łatwą regulację oraz pewne utrzymanie pozycji, co dodatkowo zwiększa wygodę podczas długich sesji grania. Systemy HATOR Customized Synchro 2. generacji oraz HATOR NobleShift odpowiadają za regulację położenia siedziska i oparcia. Pierwszy z nich to asynchroniczny mechanizm odchylania, pozwalający niezależnie ustawiać kąt oparcia i siedziska, co ułatwia dopasowanie pozycji do indywidualnych potrzeb użytkownika. Drugi system rozszerza zakres regulacji dzięki wielokierunkowemu pochyleniu i blokadzie. Oba rozwiązania mają zapewniać stabilność i płynną pracę nawet podczas długiego użytkowania.

Kółka HATOR SoftRide wykonano z miękkiego, trwałego materiału, który umożliwia ciche i płynne przesuwanie fotela po różnych powierzchniach, mając chronić jednocześnie podłoże przed zarysowaniami i zapewniając dobrą kontrolę ruchu. Podłokietniki Infinity 360 oferują pełną regulację, pozwalając niezależnie dopasować wysokość, głębokość, szerokość, kąt, obrót i pivot, a zintegrowane magnetyczne nakładki Flip’n’Chill mają ułatwiać ich regulację i konserwację. Podstawa fotela, certyfikowana przez BIFMA, wykonana jest ze wzmocnionego nylonu i aluminium klasy premium, zapewnia trwałość, stabilność i spełnia najwyższe standardy branżowe. Fotele HATOR wyposażono w certyfikowany siłownik gazowy SGS klasy 4, który ma zagwarantować niezawodną i płynną regulację wysokości i wytrzymać intensywne użytkowanie. Fotele HATOR ARC 3 są dostępne w przedsprzedaży, a wysyłka rozpoczyna się 20 października 2025 roku. Cena w przedsprzedaży wersji z ekoskórą PU wynosi 469 euro (około 1990 zł), natomiast dla wariantu welurowego to 499 euro (około 2117 zł), niezależnie od koloru.

Fotele z linii HATOR Darkside 3 będą dostępne w dwóch wariantach materiałowych: tkaninie w kolorach czarnym i szarym oraz ekoskórze poliuretanowej (PU) w białym i czarnym. Oferowane będą również warianty wielkościowe: M (do 100 kg) i L (do 110 kg). W porównaniu do linii premium seria ta posiada jedynie podłokietniki regulowane poziomo oraz mechanizm Tilt, który oferuje mniejsze możliwości w porównaniu do bardziej zaawansowanego systemu HATOR NobleShift. Cena tej linii w Polsce ma wynosić 1299 zł. Linia HATOR Darkside 3 PRO oferuje podobne warianty kolorystyczne i materiałowe, jednak wersje wielkościowe to: M (do 110 kg) i L (do 130 kg). W porównaniu do serii podstawowej wyróżnia się zastosowaniem mechanizmu HATOR NobleShift z linii premium HATOR ARC 3 oraz podłokietnikami 4D Infinity 360, jednak bez nakładek Flip’n’Chill. Cena tego fotela wynosi 349 euro (ok. 1481 zł) w wersji materiałowej, natomiast wariant PU kosztuje 409 euro (ok. 1733 zł).

HATOR Darkside 3

HATOR Darkside 3 PRO

Źródło: HATOR