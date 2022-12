Samsung Dragon Knight G7 - koreański producent prezentuje monitor 4K 144 Hz do gier i ze złączem HDMI 2.1

Za nieco ponad dwa tygodnie rozpoczną się targi CES 2023, podczas których zostaną zaprezentowane nowe karty graficzne, procesory, notebooki, monitory czy telewizory. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia w Las Vegas, niektórzy producenci ogłaszają pojedyncze nowości lub też zapowiadają swoje konferencje, podczas których ujawnione zostaną nowości na 2023 rok. Jednym z producentów jest Samsung, który już teraz podzielił się pierwszymi szczegółami na temat monitora dla graczy o nazwie Dragon Knight G7.

Samsung zaprezentował pierwszy monitor do gier na 2023 rok - mowa o modelu Dragon Knight G7 z ekranem 4K, odświeżaniem 144 Hz i ze złączem HDMI 2.1. Na razie urządzenie potwierdzono wyłącznie w Chinach.

Samsung na razie potwierdził, że monitor Dragon Knight G7 będzie dostępny od stycznia w Chinach. Nie wiemy jednak czy w późniejszym czasie dostępność rozszerzy się globalnie, czy też inne regiony otrzymają podobną propozycję ale np. pod inną nazwą. Sam monitor Samsung Dragon Knight G7 wykorzystuje 32-calowy ekran IPS o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli), z odświeżaniem 144 Hz oraz certyfikatem VESA DisplayHDR 400. Monitor wspiera dwie techniki odświeżania obrazu: NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium Pro.

Kontrast statyczny wynosi 1000:1, a czas reakcji matrycy - 1 ms GtG. Producent deklaruje ponadto wykorzystanie 10-bitowego panelu, co umożliwia wyświetlenie 1,07 mld odcieni barw. Pokrycie szerokiej przestrzeni barw DCI-P3 sięga 95%. Samsung Dragon Knight G7 wyposażono w porty HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4. Nie brakuje ponadto wsparcia dla pivot (obracanie ekranu o 90 stopni w lewo lub prawo), przekręcania na boki, odchylania do tyłu czy regulacji wysokości. Sprzęt współpracuje również z systemem Tizen OS. Samsung wycenił swoje urządzenie na 4999 juanów (ok. 3200 zł bez VAT).

