Samsung ViewFinity S9, ViewFinity S6 oraz CJ791 - Monitory panoramiczne do pracy zdalnej oraz pracy dla programisty

Rynek szerokich monitorów panoramicznych z każdym rokiem się zwiększa. Nic w tym dziwnego, ponieważ ten typ monitorów świetnie sprawdza się nie tylko w grach, ale również wszelkiej maści zadaniach typowo roboczych - czy to mowa o pracy zdalnej, pracy nad grafiką czy montowaniu filmów, a także do zadań typowo programistycznych. Szerokie monitory panoramiczne doskonale radzą sobie w tzw. wielozadaniowości, gdzie na dużym, poszerzonym ekranie możemy odpalić kilka okien obok siebie i wykonywać różne zadania w tym samym czasie. Samsung jako jeden z największych producentów monitorów posiada w swojej ofercie sporo modeli szerokich monitorów panoramicznych. Jakiego dokładnie urządzenia powinniśmy szukać, gdy w grę wchodzi zagadnienie monitora do pracy zdalnej, monitora do grafiki lub monitora dla programisty?

Autor: Damian Marusiak

Samsung obecnie jest jednym z wiodących producentów, jeśli chodzi o szerokie monitory panoramiczne (tzw. ultrawide), które charakteryzują się rozdzielczością m.in. Ultra WQHD - 3440 x 1440 pikseli. W porównaniu do tradycyjnego Full HD mowa o 2,5x większej liczbie pikseli na ekranie, co znacząco wpływa na ilość dostępnej przestrzeni roboczej dla użytkownika. Innym typem ultra szerokiego monitora jest ten, odznaczający się rozdzielczością Dual QHD (5120 x 1440 pikseli). Jego budowa sprawia wrażenie, jakbyśmy złączyli ze sobą dwa monitory Quad HD (2560 x 1440 pikseli), co również w istotny sposób wpływa na wielozadaniowość oraz zwiększoną ilość wolnej przestrzeni roboczej na ekranie. W ostatnich latach możemy zaobserwować duży wzrost pracy zdalnej. Odpowiednie warunki pracy z wykorzystaniem szerokiego monitora panoramicznego mogą korzystnie wpłynąć na produktywność i efektywność, zarówno w przypadku pracy administracyjnej w biurze czy też wyspecjalizowanej pod kątem np. edycji grafiki, montażu filmów lub programowaniu.

Szeroki monitor panoramiczny do pracy zdalnej, pracy nad grafiką, montowaniem filmów lub do pracy dla programisty? Monitory Samsung ViewFinity S9 (S95UA), Samsung ViewFinity S6 (S65UA) oraz Samsung CJ791 spełnią z nawiązką wszelkie wymagania.

Samsung ViewFinity S9 (S95UA) - ultra szeroki monitor do pracy

Wielu potencjalnych użytkowników zastanawia się z pewnością jaki monitor do pracy będzie odpowiednim wyborem? Pod przynajmniej kilkoma względami ultra szeroki monitor będzie właściwym rozwiązaniem. O rozdzielczości 5120 x 1440 px już wspominaliśmy. Samsung ViewFinity S9 (S95UA) oferuje również bardzo dużą przekątną ekranu, wynoszącą 49 cali. W porównaniu do klasycznych ekranów o proporcjach 16:9, czy nawet 21:9, w przypadku ultra szerokich proporcji 32:9 możemy liczyć na znacznie większy obszar roboczy (dwukrotnie większy w porównaniu do pojedynczego monitora 16:9 o rozdzielczości Quad HD) przede wszystkim w poziomie, co pozwala na uruchomienie i umieszczenie obok siebie kilku aplikacji, do których mamy bardzo szybki dostęp. Możemy przykładowo uruchomić program do obróbki grafiki lub wideo, który dostosuje się do wymiarów monitora. Możemy także podzielić ekran na dwie mniej więcej równe części, gdzie w jednej połowie uruchomimy np. Microsoft Word, a obok Excel - do pracy biurowej ultra szeroki monitor o takich właściwościach będzie jak znalazł.

Samsung ViewFinity S9 (S95UA) - ultra szeroki monitor ze wsparciem dla HDR

Zakrzywiony monitor Samsung ViewFinity S9 (S95UA) charakteryzuje się również obsługą formatu HDR, czyli High Dynamic Range (szeroki zakres dynamiki), który daje nam obraz wierniejszy temu, co widzimy w rzeczywistości. Odpowiednio zaimplementowany HDR nie tylko oferuje zauważalnie wyższą jasność w jasnych partiach obrazu, ale jednocześnie nie ucina detali zarówno w jasnych jak również najciemniejszych miejscach ekranu. Coraz więcej treści, zwłaszcza wideo, prezentowanych jest także w formacie HDR, a ten z kolei jest sprzężony z szeroką paletą barw DCI-P3 w kontenerze Rec.2020. Wszystko to powoduje, że wyświetlana treść jest znacznie bogatsza w detale, a także bardziej nasycona pod względem kolorystyki. Panoramiczny monitor Samsung ViewFinity S9 (S95UA) bez problemu radzi sobie z poprawnym wyświetlaniem treści, wykorzystujących format HDR. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu warstwy kropek kwantowych (Quantum Dots), pokrycie szerokiej przestrzeni barw DCI-P3 sięga 95%.

Samsung ViewFinity S9 (S95UA) - ultra szeroki monitor z funkcją PIP oraz KVM

W przypadku monitorów panoramicznych do pracy, istotnym zagadnieniem jest również wsparcie dla takich funkcji jak PBP (Picture-by-Picture) oraz PIP (Picture-in-Picture). Pierwsza z omawianych funkcjonalności pozwala na wyświetlenie obrazu z dwóch niezależnych od siebie źródeł np. z notebooków oraz komputerów stacjonarnych. Ekran monitora jest wówczas dzielony na dwie równe części wyświetlające treści z dwóch różnych urządzeń. Z kolei funkcja PIP zapewnia optymalny multitasking, umożliwiając zmianę wielkości okna prezentującego treści z jednego ze źródeł. Mówiąc prostym językiem, po aktywowaniu funkcji PIP użytkownik może zmienić rozmiary okna ekranu, pochodzącego z drugiego źródła obrazu. Jeśli chcemy, można podzielić ekran na dwie równe części, ale równie dobrze jedno z okien może zajmować tylko ułamek całej powierzchni matrycy. Obie te funkcje znajdziemy w ultra szerokim monitorze panoramicznym Samsung ViewFinity S9 (S95UA). Dodatkowo zakrzywiony monitor posiada przełącznik KVM, który umożliwia podpięcie dwóch różnych źródeł obrazu (przykładowo może to być wspomniany notebook oraz komputer stacjonarny). Monitor posiada również HUB dla portów USB, z tego względu np. mysz czy klawiaturę wystarczy podpiąć do odpowiednich złączy USB, znajdujących się z tyłu monitora.

Samsung ViewFinity S9 oraz ViewFinity S6- ultra szerokie monitory z USB C oraz Ethernet

Ultra szerokie monitory panoramiczne marki Samsung przygotowane zostały z dbałością o odpowiednią liczbę portów komunikacyjnych, które ułatwią sparowanie ze źródłami typu notebooki czy komputery stacjonarne. Zakrzywione monitory Samsung ViewFinity S9 (S95UA) oraz Samsung ViewFinity S6 (S65UA) posiadają m.in. złącza USB typu C oraz sieciowy Ethernet RJ-45. Jaki jest cel wykorzystania takich portów? W przypadku USB typu C możliwe jest ładowanie innych urządzeń mocą sięgającą nawet 90 W. W ten sposób możemy do panoramicznego monitora podłączyć np. laptopa i korzystać wówczas z obu urządzeń z pomocą tylko jednego źródła zasilania. Inny z szerokich monitorów firmy - Samsung CJ791 - posiada również port USB typu C, który dodatkowo ma certyfikat Thunderbolt 3 o pełnej przepustowości 40 Gb/s, umożliwiając np. szybkie przesyłanie dużych plików wideo. Z kolei zastosowany w ultra szerokim i zakrzywionym monitorze Samsung ViewFinity S9 (S95UA) port Ethernet RJ-45 przyda się, jeśli komputer podpięty do ekranu nie posiada własnego złącza sieciowego. Osobne porty HDMI oraz DisplayPort pozwalają na podłączenie np. dwóch różnych źródeł obrazu, a następnie sparowanie całego systemu z jednym zestawem peryferii dzięki obecności HUB-u USB 3.0 oraz fizycznego przełącznika KVM.

Samsung ViewFinity S9 oraz ViewFinity S6 - zakrzywione monitory gotowe do pracy zdalnej

Kolejną cechą charakterystyczną dla panoramicznych monitorów Samsung jest ich zakrzywienie. Krzywizna ekranu w połączeniu z ich dużą szerokością (w końcu mowa o proporcjach 32:9 oraz 21:9) sprawia, że użytkownik może w łatwiejszy sposób pokrywać wzrokiem cały obszar roboczy, tym samym jeszcze bardziej przyspieszając codzienną pracę. Każdy z prezentowanych, szerokich monitorów panoramicznych Samsung, oferuje poziom zakrzywienia odpowiednio dostosowany do rozmiarów urządzenia oraz przekątnej ekranu. W przypadku Samsung ViewFinity S9 (S95UA) promień krzywizny wynosi 1800R, dla Samsung ViewFinity S6 (S65UA) jest to 1500R, natomiast największe zakrzywienie znajduje się w monitorze Samsung CJ791i sięga 1000R. Wszystkie panoramiczne monitory, przygotowane z myślą o pracy (także pracy zdalnej), zostały również zoptymalizowane pod kątem jak najmniejszego męczenia się oczu w trakcie dłuższych posiedzeń. Ekrany zastosowane w urządzeniach Samsung umożliwiają automatyczne dostosowanie poziomu jasności oraz temperatury barwowej do warunków panujących w miejscu, w którym użytkujemy sprzęt. Dotyczy to tak samo korzystania z monitorów w dzień jak i w nocy.

Samsung ViewFinity - ultra szeroki monitor dla programisty

Programowanie to obecnie jedna z najbardziej pożądanych branż i dotyczy to nie tylko osób od lat pracujących na tym rynku, ale również młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą z byciem programistą lub programistką. Tego typu praca wymaga jednak siedzenia przed komputerem, a to z kolei prowadzi do pytania - jaki monitor dla programisty będzie optymalnym wyborem? Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się być wybór szerokiego monitora panoramicznego. Oferuje nie tylko wysoką rozdzielczość, ale również proporcje 32:9 lub 21:9, które świetnie sprawdzają się w pracy przed komputerem. Obie wspomniane cechy powodują, że na ekranie zmieści się bez problemu kilka aplikacji wraz ze sporą częścią kodu, oczywiście jednocześnie. Nie można również zapominać o szerokich kątach widzenia. W przypadku ultra szerokich monitorów Samsung dochodzi do tego zakrzywienie matrycy, dzięki któremu nawet na krańcach urządzenia obraz sprawia wrażenie, jakby był bliżej oczu. To z kolei wpływa pozytywnie na lepsze postrzeganie wyświetlanego obrazu na całej powierzchni monitora, a nie tylko na jego środkowej części.

Samsung ViewFinity S6 i CJ791 - ultra szerokie monitory do pracy z funkcją AMD FreeSync

Zakrzywione monitory panoramiczne Samsung ViewFinity S6 (S65UA) oraz Samsung CJ791 oferują również technologię odświeżania obrazu w postaci AMD FreeSync. Wielu naszych Czytelników z pewnością zwróci uwagę, że funkcja ta przydaje się głównie w grach, ale w rzeczywistości jej obecność odczujemy nawet przy codziennym korzystaniu z monitora. Aktywny FreeSync poprawia płynność obrazu nawet przy przesuwaniu myszki na pulpicie Windowsa, w przeglądarce internetowej lub aplikacjach z pakietu Microsoft 365. AMD FreeSync redukuje niekorzystny efekt rwania obrazu przy bardziej dynamicznym ruchu. Ultra szerokie monitory panoramiczne Samsung ViewFinity S6 (S65UA) oraz Samsung CJ791 wraz ze wspomnianą techniką AMD FreeSync, oferują również funkcję o nazwie Low Input Lag Mode, która minimalizuje opóźnienia pomiędzy komendą pochodzącą z myszki, klawiatury bądź joysticka, a reakcją ekranu.

Samsung ViewFinity S9, ViewFinity S6 oraz CJ791 - ultra szerokie monitory do pracy

Zadając sobie jedno z pytań tj. "Jaki monitor do pracy zdalnej? Jaki monitor dla programisty?" na pewno warto również się zastanowić, czego będziemy wymagać od takiego urządzenia. Najważniejsze kryteria to oczywiście jakość obrazu, ilość dostępnej przestrzeni roboczej oraz zakres dodatkowych funkcji, które jeszcze bardziej ułatwią wykorzystywanie dużych, panoramicznych monitorów na co dzień. Przegląd modeli marki Samsung pokazuje, że firma stawia za cel oferowanie urządzeń o odpowiednim stosunku ceny do jakości i możliwości urządzenia. Każdy z ultra szerokich monitorów, zaprezentowanych w tym przeglądzie, charakteryzuje się wykorzystaniem dopracowanych matryc o wysokich rozdzielczościach i dużych proporcjach ekranu. Monitory posiadają również dobre zaplecze portów komunikacyjnych, dzięki którym łatwiej przygotowujemy idealne stanowisko do pracy - zarówno w domu jak i w biurze. Spory obszar roboczy może zostać optymalnie wykorzystany nie tylko w klasycznej pracy biurowej, ale również tej ukierunkowanej na konkretne dziedziny tj. praca nad grafiką, edycja i tworzenie filmów czy programowanie. Panoramiczne monitory Samsung oferują to i dużo więcej, dzięki czemu są odpowiednim wyborem przy tego typu wymaganiach.



