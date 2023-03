Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 - premiera nowego układu SoC. Producent nieoczekiwanie przeskoczył z oznaczeniem

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 to jeden z ciekawszych procesorów dla wydajnych smartfonów, jednak w porównaniu np. do modelu 778G trafił on ledwie do kilku urządzeń. Czy w przyszłości trafi do kolejnych? Cóż, szanse na to mocno zmalały, bowiem firma Qualcomm zaprezentowała właśnie model Snapdragon 7+ Gen 2. Dobrze czytacie, nie ma tu żadnego błędu. Sprawdźmy więc, czy specyfikacja uzasadnia taki przeskok w oznaczeniu.

Qualcomm mocno się postarał o to, by Snapdragon 7+ Gen 2 został zapamiętany lepiej od poprzednika. Pierwsze smartfony z nowym układem powinny zadebiutować jeszcze w tym miesiącu.

Warto zacząć od tego, że Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 to pierwszy SoC z serii 7, który oferuje jeden główny rdzeń Cortex-X2 działający z częstotliwością 2,91 GHz. Ponadto na pokładzie znalazły się trzy rdzenie Cortex-A710 @ 2,49 GHz i cztery rdzenie Cortex-A510 @ 1,8 GHz. Szykuje się więc solidny wzrost wydajności względem poprzednika. Można nawet oczekiwać, że układ dogoni Snapdragona 8+ Gen 1, jednak przekonamy się o tym już niebawem. Całość wykonana jest w procesie 4 nm. Ulepszeń doczekała się także grafika Adreno (bez konkretnego oznaczenia), która powinna być dwa razy szybsza względem grafiki z modelu 7 Gen 1.

Producent twierdzi, że Snapdragon 7+ Gen 2 zaoferuje dwa razy lepszą wydajność AI względem poprzednika. Ponadto chip zapewni obsługę obiektywu 200 MP, nagrywanie 4K z HDR z potrójną ekspozycją, a także funkcję Triple ISP przydatną przy zdjęciach ze słabym światłem. Warto wspomnieć też o modemie Snapdragon X62 5G (do 4,4 Gb/s) na pokładzie, jak również obsłudze sieci Wi-Fi 6E (do 3,6 Gb/s). Co ważne, w pierwszej kolejności SoC ma trafić na pokład urządzeń Redmi i realme, które zadebiutują jeszcze w tym miesiącu. Wygląda więc na to, że producent mocno się postarał o to, by nowy układ dla wydajnych średniopółkowców został zapamiętany lepiej od modelu 7 Gen 1.

Źródło: Qualcomm, WCCFTech, GSMarena