Xiaomi 13 Lite - rusza sprzedaż smartfona z układem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Producent oferuje atrakcyjny cashback

Flagowe smartfony Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro zdążyły się już rozgościć w polskich sklepach. Na tańszy model Xiaomi 13 Lite musieliśmy poczekać trochę dłużej, czyli aż do dziś, do Dnia Kobiet. Urządzenie na papierze robi dobre wrażenie i wygląda na solidną propozycję w średniej półce cenowej. Warto też dodać, że z okazji rozpoczęcia sprzedaży producent wystartował z atrakcyjną promocją, która można przekonać niezdecydowanych do zakupu.

Xiaomi 13 Lile to smartfon wyposażony w 6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+, który wyróżnia się próbkowaniem dotyku na poziomie 240 Hz oraz wsparciem dla HDR i Dolby Vision. Całość zasilana jest przez procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, który współpracuje z 8 GB pamięci LPDDR4X oraz 256 GB pamięci UFS 2.2. Zdjęcia zrobimy za pomocą potrójnego aparatu głównego złożone z obiektywów 50 MP Sony IMX766 + 8 MP Sony IMX355 + 2 MP (macro). Do selfie i wideorozmów posłuży przednia podwójna kamerka 32 MP + 8 MP.

Xiaomi 13 Lite Ekran 6,55-cala AMOLED 120 Hz, 20:9, 2400 x 1090 px, HDR10+, Dolby Vision, powłoka Corning Gorilla Glass 5 Procesor Qualcom Snapdragon 7 Gen 1 RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć wewnętrzna 256 GB UFS 2.2 Aparat główny 50 MP Sony IMX766 f/1.8, 86° kąt widzenia + 8 MP Sony IMX355 f/2.2 119° kąt widzenia + 2 MP macro f/2.4 Przednia kamerka 32 MP ultraszeroki kąt + 8 MP czujnik głębi System MIUI 14 (Android 12) Bateria 4500 mAh z obsługą ładowania 67 W (od 0 do 100% w 40 minut) Inne Dual SIM, Dolby Atmos, NFC, Bluetooth 5.2, 5G, Wi-Fi 6 Wymiary 159,2 mm x 72,7 mm x 7,23 mm Waga 171 g Kolory Lite Blue, Lite Pink, Black Cena 2499 zł

Resztę specyfikacji urządzenia obejmuje bateria 4500 mAh wspierająca ładowanie 67 W czy zgodność z Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC i siecią 5G. System to Android 12 z nakładką MIUI 14. Urządzenie zostało wycenione na 2499 zł, jednak Xiaomi zachęca do zakupu poprzez atrakcyjny cashback. Przy zakupie smartfona w terminie od 8 do 19 marca należy zgłosić dowód nabycia smartfona na stronie Xiaomi, a na wskazane konto powinno wpłynąć 250 zł. Można więc przyjąć, że ostateczna cena Xiaomi 13 Lite w pierwszych dniach wynosi 2249 zł, jednak na szczegółowy regulamin promocji musimy jeszcze poczekać. Producent dodaje tylko, że oferta może potrwać także do wyczerpania zapasów będzie ważna zarówno u operatorów jak i w sklepach Xiaomi Mi-Home.pl, Mi Store.pl i MiMarkt.pl.

Źródło: Xiaomi