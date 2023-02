Test smartfona Xiaomi 13 - względnie nieduży, szalenie wydajny i rozsądnie chłodny flagowiec z układem Snapdragon 8 Gen 2

Jeszcze 20 lat temu wybór telefonu komórkowego był zadaniem stosunkowo prostym. Wystarczyło znaleźć taki, który mieści się w naszym budżecie, podoba nam się wizualnie i posiada najfajniejszy dzwonek. Dziś już tak łatwo nie jest, bowiem współczesne smartfony to niemal prawdziwe komputery, które oferują ogromne możliwości, ale różnią się przy tym olbrzymią ilością cech: wydajnością procesora czy akumulatora, wyświetlaczem, pojemnością pamięci, możliwościami aparatów fotograficznych itd., itp. Dlatego też serwisy takie jak nasz biorą na swe barki odpowiedzialne i zaszczytne zadanie, jakim jest testowanie tychże urządzeń. Wszystko po to, aby nasi Czytelnicy wiedzieli, czy dany model wpisuje się w ich wymagania.

Autor: Ewelina Stój

W dzisiejszej recenzji przyjrzymy się smartfonowi Xiaomi 13. Jest to produkt z wyższej półki, który wyceniono na 4799 zł (dotyczy wariantu 8+256 GB, przy czym należy pamiętać, że na testy do naszej redakcji trafił wariant 12+256 GB). Czym kusi nas do zakupu producent tejże konstrukcji? Materiały reklamowe wskazują przede wszystkim na flagowy układ Snapdragon 8 Gen 2, ekran AMOLED z HDR-em i odświeżaniem do 120 Hz, czy na szybkie ładowanie 67 W, dzięki czemu akumulator "nakarmimy" do pełna w ciągu zaledwie 38 minut. Nie można także nie wspomnieć o obecności wodoszczelności w klasie IP68 oraz o zestawie aparatów sygnowanym przez markę Leica. Wnikliwe oko z pewnością szybko wychwyci, że Xiaomi 13 względem poprzedniej generacji urosło (choć nieznacznie), otrzymało wspomnianą już wodoszczelność, a także szkło Gorilla Glass 5 w miejsce Victusa, który może i lepiej znosił upadki, ale szybciej się rysował.

Xiaomi 13 będzie dostępny w przedsprzedaży od 27 lutego do 7 marca 2023 r. włącznie. W ramach tejże przedsprzedaży potencjalni nabywcy otrzymają za darmo słuchawki TWS Xiaomi Buds 4 Pro (wartość 949 zł). Z kolei regularna sprzedaż smartfona wystartuje 8 marca. Nie zwlekajmy więc i sprawdźmy, czy jest to urządzenie warte zainteresowania, a w ostateczności - kupna.

W specyfikacji smartfona natkniemy się także na takie elementy jak Android 13 z nakładką MIUI 14, szybka pamięć RAM LPDDR5X, szybka pamięć na dane UFS 4.0, najnowsze standardy łączności, w tym WiFi 7 czy nieodzowna podczerwień, a także obsługa dwóch kart nanoSIM bez możliwości instalacji karty microSD (co we flagowcach jest od kilku sezonów czymś normalnym, choć niekoniecznie lubianym). Warto też podkreślić, że Xiaomi 13 ma zagwarantowane aż trzy duże aktualizacje systemu Android wraz z 5-letnim okresem aktualizacji poprawek związanych z bezpieczeństwem. To zdecydowanie bardzo dobra wiadomość. No dobrze, a co na to konkurencja? Taka, a nie inna specyfikacja oraz cena smartfona sprawia, że zawalczy on o klienta z modelami takimi jak chociażby OnePlus 11 czy Samsung Galaxy S23, a więc z dwoma flagowcami wyposażonymi w najlepszy dotąd układ SoC - Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi 13 OnePlus 11 5G Samsung Galaxy S23 Procesor Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Procesor graficzny Adreno 740 System, nakładka Android 13, MIUI 14 Android 13, OxygenOS 13 Android 13, One UI 5.1 Pamięć RAM 8 lub 12 GB LPDDR5X 8 lub 16 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X Pamięć na dane 256 GB UFS 4.0 128 GB UFS 3.1

lub 256 GB UFS 4.0 128 GB UFD 3.1 lub 256 / 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie DualSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC, IrDA, USB-C 2.0 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC, USB-C 2.0 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2 Ekran 6,36", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz 6,7", AMOLED, 3216 x 1440 px, 120 Hz 6,1", AMOLED, 2340 x 1080 px,120 Hz Kamera tylna 50 + 12 + 10 MP 50 + 48 + 32 MP 50 + 12 + 10 MP Kamera przednia 32 MP 16 MP 12 MP Klasa odporności IP68 IP64 IP68 Akumulator 4500 mAh, 67 W, 50 W Qi 5000 mAh, 100 W 3900 mAh, 25 W, 15 W Qi Wymiary i waga 153 x 72 x 8 mm, 189 g 163 x 74 x 8,5 mm, 205 g 146 x 71 x 8 mm, 167 g Premierowa cena 8 + 256 GB - 4799 zł 8 + 128 GB - 4199 zł

16 + 256 GB - 4599 zł 8 + 128 GB - 4599 zł

8 + 256 GB - 4799 zł

Jak jednak z pewnością wiecie, sucha specyfikacja prawie nigdy nie wystarcza, aby określić, czy urządzenie pokroju smartfona rzeczywiście warte jest zainteresowania, a zwłaszcza - jak ma się ono do konkurencji. Dlatego też nie przedłużając bardziej niż to potrzebne, rzućmy jeszcze okiem na powyższą tabelę z wyczerpującą specyfikacją naszego testowego egzemplarza w towarzystwie wspomnianych rywali i przejdźmy już do kluczowych elementów recenzji na następnych stronach. Recenzję zaczniemy klasycznie od sekcji opisującej wygląd oraz wyposażenie smartfona, by następnie zagłębić się w kolejne kwestie takie jak jakość wyświetlacza, wydajność, kultura pracy czy możliwości fotograficzne. Zaczynajmy!