Premiera Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro - flagowe smartfony z bogatą specyfikacją i aparatami sygnowanymi przez markę Leica

Xiaomi zaprezentowało dzisiaj swoją najnowszą linię flagowych smartfonów – Xiaomi 13. Premiera odbyła się w Barcelonie, na dzień przed targami MWC. Dzięki współpracy pomiędzy Xiaomi i firmą Leica, modele Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro mają oferować użytkownikom zupełnie nowe doświadczenia związane z fotografią. Oba smartfony wykorzystują ponadto najnowszy procesor Snapdragon 8 Gen 2 i autorski system zarządzania baterią Xiaomi Surge, który gwarantować ma wysoką wydajność.

Jak wspomnieliśmy we wstępie, zarówno Xiaomi 13, jak i Xiaomi 13 Pro wykorzystują flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sparowany z 8 lub 12 GB pamięci RAM (odpowiednio dla Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro). Jak na flagowca przystało, mamy do czynienia szybką pamięcią LPDDR5X. Podobnie ma się rzecz w kwestii pamięci na dane, ponieważ znajdziemy tu rozwiązanie UFS 4.0. Wielu fanów marki powinno ucieszyć sie także na wieść o obecności pełnej wodoszczelności, a więc klasy IP68. Jeśli chodzi o wygląd smartfonów, to są one bardzo podobne, choć model Pro jest nieco większy, wiecej też waży. Ponadto model bez dopisku Pro otrzymał modne, płaskie ramki, dzięki którym sprzęt pewnie leży w dłoni. Xiaomi 13 będzie dostępny w czarnej oraz zielonej wersji kolorystycznej, zaś model z dopiskiem Pro jedynie w wersji czarnej.

Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Procesor Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Procesor graficzny Adreno 740 System, nakładka Android 13, MIUI 14 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć na dane 256 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie DualSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC, IrDA, USB-C 2.0 Ekran 6,36", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz 6,73", AMOLED, 3200 x 1440 px, 120 Hz Kamera tylna 50 + 12 + 10 MP 50 + 50 + 50 MP Kamera przednia 32 MP Klasa odporności IP68 Akumulator 4500 mAh, 67 W, 50 W Qi 4820 mAh, 120 W, 50 W Qi Wymiary i waga 153 x 72 x 8 mm, 189 g 163 x 75 x 8 mm, 229 g Premierowa cena 8 + 256 GB - 4799 zł 12 + 256 GB - 6299 zł

Jeśli chodzi o fotografię, to szczególnie ciekawie zapowiada się Xiaomi 13 Pro, który otrzymał 3 jednostki po 50 MP każda (szeroki, ultraszeroki oraz tele), przy czym jednostka główna to znany m.in. ze smartfona Xiaomi 12S Ultra czujnik Sony IMX989 (sensor ów pojawi się także w Vivo X90 Pro). Smartfony mają także świetnie radzić sobie z nagrywaniem materiałów wideo. Oba urządzenia umożliwiają rejestrowanie obrazu zgodnego ze standardem Dolby Vision. Obraz ów, zdaniem producenta, ma cechować się żywymi kolorami, wysokim kontrastem i bogactwem szczegółów. Smartfony nagrywają przy tym filmy w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, a nawet w 8K, choć już przy 24 kl./s. W słabych warunkach oświetleniowych posłuży nam tryb Ultra Night, a podczas nagrań w ruchu przyda się opcja stabilizacji wideo HyperOIS. Przydatna może okazać się także opcja zapisu do formatu RAW DNG. Dla osób, które są szczególnie zainteresowane parametrami fotograficznymi, zamieszczamy poniższe tabele:

Moduł fotograficzny w Xiaomi 13 Aparat przedni 32 MP, f/2.0, 22 mm, 1,4 µm Aparat tylny Aparat 1 50 MP, f/1.8, 23 mm, 1/1.49", 1.0 µm - główny Aparat 2 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ - ultraszeroki Aparat 3 10 MP, f/2.0, 75 mm, 3.2x zoom opt. - tele

Moduł fotograficzny w Xiaomi 13 Pro Aparat przedni 32 MP, f/2.0, 22 mm, 1,4 µm Aparat tylny Aparat 1 50 MP, f/1.9, 23 mm, 1/1.0", 1.6 µm - główny Aparat 2 50 MP, f/2.2, 14 mm, 115˚- ultraszeroki Aparat 3 50 MP, f/2.0, 75 mm, 3.2x zoom opt. - tele

Smartfonowe nowości różnią się także pojemnością akumulatorów (4820 mAh vs 4500 mAh) oraz mocą, z jaką je naładujemy (120 W vs 67 W). W obu przypadkach mamy natomiast do czynienia z szybkim (50 W) ładowaniem bezprzewodowym. Już za kilka chwil na PurePC.pl pojawi się wnikliwy test modelu Xiaomi 13, który odpowie m.in. na pytanie o to, jak ów smartfon plasuje się na tle urządzeń wyposażonych w tożsamy procesor. Zanim to jednak nastąpi pozwólcie, że poinformuję jeszcze, iż przedsprzedaż obu modeli rusza już jutro, a więc 27 lutego, a potrwa do 7 marca. Jeśli skusimy się na ów preorder, to do naszego zamówienia dorzucone zostaną za darmo słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro o wartości 949 zł.

