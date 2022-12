Xiaomi szykuje się do wejścia na rynek Mini-PC. W drodze są dwa różne komputery pracujące pod kontrolą systemu Windows

Xiaomi ma już w swojej ofercie nie tylko telefony i różnorodną elektronikę użytkową, ale także telewizory, monitory dla graczy czy laptopy. Co więcej, wygląda na to, że chiński gigant nie zamierza się zatrzymywać i już niebawem wejdzie także na rynek miniaturowych komputerów. Skąd to wiemy? Do sieci wyciekły właśnie zdjęcia dwóch nadchodzących systemów Mini-PC od Xiaomi. Co o nich wiadomo i kiedy możemy spodziewać się debiutu?

Jeśli widoczne komputery rzeczywiście znajdują się w planach Xiaomi, liczymy, że trafią one do sprzedaży także w Polsce. Musimy jednak cierpliwie poczekać na ich oficjalną prezentację.

Co ciekawe, oba pecety mogły być częścią premiery smartfonów Xiaomi 13. Co prawda wydarzenie to zostało przełożone, ale w przyrodzie nic nie ginie - komputery i tak zostały zaprezentowane wąskiej grupie osób. Pierwszy z nich wygląda jak system SFF, choć poza wbudowanym zasilaczem o mocy 100 W nie posiada on komponentów. Nie wiemy więc, czy całość będzie działać w oparciu o rozwiązania AMD czy Intela, jednak możemy być pewni, że komputer będzie pracował pod kontrolą systemu Windows (wskazuje na to np. tabliczka przedstawiająca skrót Win+M). Co ciekawe, w środku prawdopodobnie znajdzie się nawet miejsca na 2-slotową kartę graficzną, jednak do tej poprawnego działania przydałby się mocniejszy zasilacz.

Nieco więcej wiemy na temat drugiego Mini-PC. Od razu rzuca się w oczy, że widoczny poniżej komputerek jest mocno inspirowany modelami Mac Mini od Apple. Z tego co wiadomo, w środku tego cudeńka ma znaleźć się mobilny procesor AMD Ryzen 7 6800H (45 W), grafika RDNA2 Radeon 680M, 16 GB pamięci RAM DDR5 i dysk SSD o pojemności 512 GB pamięci. Ten Mini-PC ma podobno kosztować 3999 RMB (ok. 569 dolarów / ok. 2530 zł). Jeśli widoczne komputery rzeczywiście znajdują się w planach Xiaomi, liczymy, że trafią one do sprzedaży także w Polsce. Musimy jednak cierpliwie poczekać na ich oficjalną prezentację.

Źródło: Weibo, VideoCardz