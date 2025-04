AMD Radeon RX 9070 GRE został oficjalnie zaprezentowany w Chinach - Potwierdzono specyfikację i cenę karty RDNA 4

W pierwszym kwartale tego roku, firma AMD wydała dwie pierwsze karty graficzne Radeon RX 9000, oparte na architekturze RDNA 4. Mowa o Radeonie RX 9070 XT oraz Radeonie RX 9070, które okazały się całkiem niezłymi kartami (zwłaszcza ta druga, jeśli patrzeć na współczynnik perf/wat), choć ze zbyt mocno podbitymi cenami. Wiemy, że w maju zaprezentowany będzie tańszy Radeon RX 9060 XT, jednak w międzyczasie pojawiły się informacje na temat Radeona RX 9070 GRE. Nieoczekiwanie, AMD dzisiaj oficjalnie potwierdziło premierę karty.

AMD oficjalnie zaprezentowało w Chinach kartę graficzną Radeon RX 9070 GRE, która według oficjalnych danych firmy, ma być odrobinę wydajniejsza od modelu Radeon RX 7900 GRE.

Poznaliśmy oficjalną specyfikację karty graficznej AMD Radeon RX 9070 GRE. Tak jak się spodziewaliśmy, karta bazuje na rdzeniu NAVI 48 XL z 48 blokami CU, 3072 procesorami strumieniowymi, 192 jednostkami TMU, 96 blokami ROP, 48 rdzeniami RT oraz 96 jednostkami AI do obsługi techniki skalowania AMD FSR 4. Karta posiada 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali. Są to nieco wolniejsze kości GDDR6 o efektywnej szybkości 18 Gbps, co przekłada się na przepustowość 432 GB/s. Względem Radeona RX 9070 (XT), model Radeon RX 9070 GRE posiada także mniej pamięci Inifnity Cache 3. generacji - 48 MB zamiast 64 GB. Układ mimo wszystko ma w dalszym ciągu TDP na poziomie 220 W, podobnie jak w przypadku Radeona RX 9070. Najpewniej jest to związane z taktowaniem rdzenia, które jest wyższe w modelu GRE. W przypadku częstotliwości zegara Game, wynosi ono 2220 MHz. Z kolei w trybie Boost sięga 2790 MHz. Całość oparto na magistrali PCIe 5.0 x16.

AMD Radeon RX 9070 XT AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 GRE Architektura RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 Litografia TSMC N4P TSMC N4P TSMC N4P Układ graficzny NAVI 48 XTX NAVI 48 XT NAVI 48 XL Powierzchnia 357 mm² 357 mm² 357 mm² Tranzystory 54 mld 54 mld 54 mld Bloki CU 64 56 48 Jednostki SP 4096 3584 3072 Jednostki TMU 256 224 192 Jednostki ROP 128 128 96 Jednostki RT 64 56 48 Jednostki AI 128 112 96 Taktowanie Game 2400 MHz 2070 MHz 2220 MHz Taktowanie Boost 2970 MHz 2520 MHz 2790 MHz Moc FP32 48.7 TFLOPS 36.1 TFLOPS 34.3 TFLOPS Taktowanie pamięci 20 000 MHz 20 000 MHz 18 000 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 Szyna pamięci 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 640 GB/s 640 GB/s 432 GB/s Infinity Cache 64 MB (3. gen) 64 MB (3. gen) 48 MB (3. gen) PCIe PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 Współczynnik TBP 304 W 220 W 220 W

Według deklaracji firmy AMD, Radeon RX 9070 GRE jest średnio o 6% wydajniejszy w porównaniu do Radeona RX 7900 GRE. Wynik ten oszacowano na podstawie wyników wydajności w takich grach jak: F1 24, Dragon Age: The Veilguard, Assassin's Creed Mirage, God of War: Ragnarok, Horizon Zero Dawn Remastered, Resident Evil 4 (z RT), Monster Hunter: Wilds oraz Doom Eternal (także z Ray Tracingiem). Pre-ordery ruszyły już w Chinach, a ceny za niereferencyjne modele startują obecnie od 4199 juanów, co powinno przekładać się na około 450 dolarów. Pre-ordery mają być realizowane od 8 maja i wszystko wskazuje na to, że jest to oficjalny dzień premiery rynkowej nowego Radeona... przynajmniej w Chinach. Obecnie AMD nie wypowiada się na temat globalnego debiutu karty.

