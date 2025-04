AMD Radeon RX 9070 GRE otrzyma 12 GB pamięci, co potwierdzają rendery niereferencyjnych kart od PowerColor

O układzie graficznym AMD Radeon RX 9070 GRE po raz pierwszy usłyszeliśmy kilka tygodni temu. Wygląda na to, że producent planuje wprowadzić dodatkowy układ RDNA 4, który będzie pozycjonowany pomiędzy Radeonem RX 9060 XT oraz Radeonem RX 9070. W sieci pojawiły się kolejne poszlaki, które potwierdzają wstępne informacje na temat specyfikacji karty i pochodzą one od jednej z firm, blisko współpracującej z AMD przy przygotowywaniu autorskich modeli kart.

Pierwsze rendery autorskich kart Radeon RX 9070 GRE od PowerColor potwierdzają informację o wyposażeniu układu w 12 GB pamięci.

Portal VideoCardz dotarł do pierwszych renderów przedstawiających niereferencyjne karty graficzne PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 GRE oraz PowerColor Reaper Radeon RX 9070 GRE. Fotografie pudełek potwierdzają jedną z wcześniejszych informacji na temat specyfikacji owej karty. Mowa o wykorzystaniu 12 GB pamięci GDDR6, co jednocześnie potwierdza także wyposażenie układu w 192-bitową magistralę. Tym samym Radeon RX 9070 GRE będzie pozycjonowany pomiędzy Radeon RX 9060 XT (8 / 16 GB) a Radeon RX 9070 (16 GB).

Specyfikacja układu Radeon RX 9070 GRE powinna być porównywalna z mobilnym Radeonem RX 9070M XT, co oznacza wykorzystanie przyciętego rdzenia NAVI 48 z 48 aktywnymi blokami CU oraz 3072 procesorami strumieniowymi. Wygląd pudełek od PowerColor wskazuje jednoznacznie, że są to wersje przeznaczone na rynek chiński. Od początku mówi się bowiem o tym, że Radeon RX 9070 GRE, przynajmniej przez jakiś czas, będzie ekskluzywny właśnie dla Chin, a dopiero po jakimś czasie trafi globalnie do sprzedaży. Jeśli chodzi o termin premiery, to mówi się o mocno opóźnionym debiucie (Q4 2025), jednak nie są to obecnie potwierdzone informacje.

