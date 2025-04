AMD Radeon RX 9070 GRE jednak nie zadebiutuje w najbliższym czasie? Rywal dla GeForce RTX 5070 może pojawić się dopiero w Q4

Po udanej premierze Radeonów RX 9070 XT i RX 9070 gracze czekają na kolejne modele oparte na architekturze RDNA 4. Wiele mówi się o niedalekim debiucie układów dla mniej wymagających konsumentów (RX 9060 XT), jednak wiemy już, że Czerwoni mają w zanadrzu jeszcze jedną jednostkę z rdzeniem Navi 48, która może okazać się doskonałą alternatywą dla GeForce'a RTX 5070. Mowa tutaj o Radeonie RX 9070 GRE. Mamy nowe informacje ws. daty premiery tej karty.

Wg najnowszych doniesień Radeon RX 9070 GRE może pojawić się dopiero w czwartym kwartale tego roku, natomiast Radeon RX 9060 XT ma doczekać się sklepowej premiery już 18 maja.

Jeszcze niedawno na naszych łamach opisywaliśmy specyfikację Radeona RX 9070 GRE. Stąd wiemy już, że model ten w teorii zaoferuje ok. 75% mocy "pełnego" Radeona RX 9070 XT. Wydawało się, że premiera tej karty odbędzie się już w najbliższych tygodniach, a my mieliśmy nadzieję na jej globalną dostępność, jednak jak wynika z informacji opublikowanych w serwisie Board Channels, jej debiut został przełożony. Aktualnie nie ma określonej dokładnej daty wprowadzenia tego modelu na rynek, ale mówi się, że stanie się to dopiero w czwartym kwartale tego roku, mimo że początkowo premiera rzekomo planowana była na 8 maja.

Radeon RX 9070 Radeon RX 9070 GRE Radeon RX 9060 XT Rdzeń Navi 48 Navi 48 XL Navi 44 XT Jednostki SM 3584 3072 2048 Taktowanie Boost 2540 MHz ~2790 MHz ~3230 MHz Pamięć VRAM 16 GB GDDR6 20 Gbps 12 GB GDDR6 18 Gbps 8 / 16 GB GDDR6 20 Gbps Magistrala VRAM 256-bit 192-bit 128-bit Przepustowość VRAM 640 GB/s 432 GB/s 320 GB/s Interfejs PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x8 TGP 220 W ? ?

Nie zabrakło również doniesień ws. debiutu modelu Radeon RX 9060 XT. Do tej pory sądziliśmy, że karta graficzna dla oszczędnych graczy zostanie zaprezentowana podczas targów Computex 2025 (20 - 23 maja), jednak wygląda na to, że jej premiera odbędzie się już 18 maja. Co ciekawe, mowa tutaj od razu o wprowadzeniu produktu na rynek. Takie doniesienia wprowadzają nieco zamieszania, bowiem 18 maja wypada w niedzielę, natomiast do tej pory wszystko wskazywało na sklepowy debiut tych kart dopiero w czerwcu. Najlepiej będzie więc podejść do tych informacji z dystansem i cierpliwie poczekać na rozwój sytuacji.

Źródło: VideoCardz, Board Channels