Test kart graficznych AMD Radeon RX 9070 vs NVIDIA GeForce RTX 5070 - Która jest wydajniejsza i bardziej opłacalna?

Oprócz AMD Radeon RX 9070 XT będącego najszybszym modelem wykorzystującym architekturę RDNA 4, równocześnie debiutuje słabsza i tańsza odmiana w postaci AMD Radeon RX 9070, wycelowana bezpośrednio w zaprezentowanego wczoraj NVIDIA GeForce RTX 5070. Ponieważ ostatnia propozycja Zielonych wielkiego entuzjazmu nie wzbudziła, konkurencja otrzymała niebywałą szansę przeprowadzenia błyskawicznego kontrataku. Wyrównana rywalizacja rynkowi GPU jeszcze nigdy nie była równie potrzebna. Zobaczmy co przyniesie dzisiejsza premiera... Do naszej redakcji trafiła karta graficzna ASUS Radeon RX 9070 TUF Gaming, ponieważ tym razem AMD całkowicie zrezygnowało z referencyjnych konstrukcji.

Autor: Sebastian Oktaba

Architektura AMD RDNA 4 przeszła liczne usprawnienia względem poprzednika, aczkolwiek nie stanowi zupełnie nowego otwarcia, pomimo wprowadzenia kilku fundamentalnych modyfikacji. Przede wszystkim producent zastosował monolityczną budowę zamiast chipletów, co zmniejsza wewnętrzne opóźnienia. Równocześnie zwiększono pojemność pamięci podręcznej drugiego poziomu i zredukowano trzeciego poziomu tzw. Infinity Cache. Jednostki CU otrzymały dwa bloki SIMD32, gdzie pierwszy obsługuje obliczenia FMA oraz INT, natomiast drugiemu zlecono wyłącznie operacje zmiennoprzecinkowe. Usprawniono także scheduler, który szybciej przetwarza operacje pobierania i zapisywania danych oraz instrukcji. Największych zmian oczekiwano jednak w sferze związanej z wydajności śledzenia promieni. AMD poprawiło zatem kompresję ośmiodrożnych struktur danych BVH, zoptymalizowało kolejkowanie zadań związanych z cieniowaniem obiektów oraz wprowadziło dynamiczne alokowanie rejestrów. Zwiększono także wydajność akceleracji obliczeń AI, mających kluczowe znaczenie w przypadku upscalingu FSR 4. Więcej o architekturze RDNA 4 możecie przeczytać w osobnym opracowaniu.

AMD Radeon RX 9070 to bezpośredni rywal NVIDIA GeForce RTX 5070, mający zaoferować wyższą wydajność w rasteryzacji oraz trochę niższą w śledzeniu promieni. Na osłodę dostajemy jednak 16 GB pamięci.

AMD Radeon RX 9070 otrzymał układ graficzny NAVI 48, który odrobinę przycięto względem NAVI 48 XT napędzającego AMD Radeon RX 9070 XT. Skutkiem powyższego relacje pomiędzy nowymi GPU przypominają AMD Radeon RX Vega 64 i Radeon Vega RX 56, bowiem wspomnianą dwójkę również dzieliły cztery bloki CU. Natomiast jeśli spojrzymy na specyfikację flagowych modeli poprzedniej generacji, to producent ewidentnie dokonał solidnego cięcia praktycznie wszystkich jednostek oraz podsystemów. Cała nadzieja pozostaje w usprawnieniach architektury i monolitycznej budowie, które wspólnymi siłami powinny częściowo zrekompensować straty ilościowe. Sucha specyfikacja AMD Radeon RX 9070 stawiałaby bohatera niniejszej recenzji niebezpiecznie blisko modelu AMD Radeon RX 7800 XT, aczkolwiek od testowanego sprzętu oczekiwana jest znacznie wyższa wydajność. Wracając do rdzenia NAVI 48 warto zauważyć, że większość jednostek przycięto o około 10%, natomiast liczba ROP-ów pozostała niezmieniona. Poprzednia generacja wyraźniej zaznaczała różnice pomiędzy najwyższej pozycjonowanymi kartami graficznymi, jednak tutaj producent poprzestał na średnio-wyższym segmencie.

Radeon RX 9070 XT Radeon RX 9070 GeForce RTX 5070 Architektura RDNA 4 RDNA 4 Blackwell Rdzeń NAVI 48 XT NAVI 48 GB205 Litografia 5 nm 5 nm 5 nm Rozmiar 357 mm² 357 mm² 263 mm² Tranzystory 54 mld 54 mld 31 mld Jednostki SP 4096 3584 6144 Jednostki TMU 256 224 192 Jednostki ROP 128 128 80 Jednostki RT 64 56 48 Jednostki AI 128 112 192 Taktowanie bazowe 2400 MHz 2070 MHz 2160 MHz Taktowanie boost 2970 MHz 2540 MHz 2510 MHz Taktowanie pamięci 20000 MHz 20000 MHz 28000 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 12 GB GDDR7 Szyna pamięci 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 640 GB/s 640 GB/s 672 GB/s Interfejs PCI-E 5.0 x16 PCI-E 5.0 x16 PCI-E 5.0 x16 Współczynnik TGP 304 W 220 W 250 W Cena MSRP 599 USD 549 USD 549 USD

Co warto jeszcze zauważyć, to znaczne zmniejszenie TGP względem AMD Radeon RX 9070 XT, bowiem zamiast 304 W widnieje skromne 220 W, czyli redukcja wynosi prawie 30%. Obcięcie specyfikacji nie wystarczyłoby do wypracowania tak imponującej różnicy, dlatego słabszy model pracuje z niższymi zegarami rdzenia. Nowa rodzina kart graficznych zamiast 20/24 GB pamięci działających na 384/320-bitowych magistralach, serwuje także znacznie bardziej przyziemne 16 GB 256-bit, zatem mocarne podsystemy VRAM charakterystyczne dla topowych modeli poprzedniej generacji odeszły w zapomnienie. Ostatecznie, mówimy o modelu reprezentującym średnią półkę wydajnościową, dlatego 16 GB VRAM całkowicie tutaj wystarcza. Niezmienny pozostał jednak standard GDDR6 oraz taktowanie modułów, nowością jest natomiast interfejs PCI-Express 5.0. Sugerowana cena AMD Radeon RX 9070 wynosi 549 USD, identycznie jak NVIDIA GeForce RTX 5070, co powinno wyraźnie zaostrzyć konkurencję... oczywiście jeśli którykolwiek producent wprowadzi modele w sugerowanej cenie. Testowany ASUS Radeon RX 9070 TUF Gaming kosztuje 3399 złotych, należąc wprawdzie do niereferencyjnej awangardy, aczkolwiek w porównywalnych pieniądzach można będzie znaleźć modele AMD Radeon RX 9070 XT...