AMD Radeon RX 9000M - Układy graficzne RDNA 4 trafią także do notebooków. Poznaliśmy ich wstępną specyfikację

Firma AMD na razie wydała dwie desktopowe karty graficzne, oparte na architekturze RDNA 4. Mowa o Radeonie RX 9070 XT oraz Radeonie RX 9070. W najbliższych tygodniach dostaniemy także Radeona RX 9060 XT oraz Radeona RX 9060, natomiast w późniejszym czasie do sprzedaży trafi jeszcze Radeon RX 9070 GRE. Choć początkowo sugerowano, że architektura RDNA 4 trafi wyłącznie do desktopów, najnowsze doniesienia wskazują, że planowana jest premiera dla rynku laptopów.

Wbrew początkowym doniesieniom, AMD ma zamiar wydać mobilne układy graficzne Radeon RX 9000, oparte na architekturze RDNA 4. Topowym modelem ma być Radeon RX 9080M, którego specyfikacja będzie bliska desktopowej karcie Radeon RX 9070 XT.

Najnowsze informacje dotyczą łącznie sześciu mobilnych układów graficznych AMD Radeon RX 9000M, które miałyby w najbliższych miesiącach trafić do notebooków. Flagowym modelem byłby Radeon RX 9080M o budowie rdzenia tożsamej z desktopową kartą Radeon RX 9070 XT. Byłby to zatem układ NAVI 48 z 64 blokami CU oraz 4096 procesorami strumieniowymi, a także z 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Następny w kolejce byłby Radeon RX 9070M XT, którego budowa byłaby porównywalna z nadchodzącym Radeonem RX 9070 GRE. Tutaj także otrzymalibyśmy rdzeń NAVI 48, tyle że z 32 aktywnymi blokami CU oraz 3072 procesorami FP32, jak również z 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej szynie.

Radeon RX 9080M Radeon RX 9070M XT Radeon RX 9070M Radeon RX 9070S Radeon RX 9060M Radeon RX 9060S Architektura RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Rdzeń NAVI 48 NAVI 48 NAVI 44 NAVI 44 NAVI 44 NAVI 44 CU 64 48 32 32 28 28 Jednostki FP32 4096 3072 2048 2048 1792 1792 TMU 256 192 128 128 112 112 ROP 128 ? 64 (?) 64 (?) ? ? Rdzenie RT 64 48 32 32 28 28 Rdzenie AI 128 ? 64 (?) 64 (?) ? ? Pamięć 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Magistrala 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit

AMD Radeon RX 9070M oraz Radeon RX 9070S dzieliłyby ten sam, pełny rdzeń NAVI 44 z 32 blokami CU oraz 2048 procesorami FP32. W obu przypadkach otrzymalibyśmy także po 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali. Różnica byłaby we współczynniku TGP, a więc i w taktowaniu rdzenia. Warianty kart od AMD z literą "S" w nazwach cechują się większą energooszczędnością, a więc i zmniejszonym poborem mocy. Ostatnie dwa układy to Radeon RX 9060M oraz Radeon RX 9060S, także oparte na rdzeniu NAVI 48, ale w bardziej przyciętej formie. W obu przypadkach do dyspozycji mielibyśmy po 28 aktywnych bloków CU z 32 oraz po 1792 procesorów strumieniowych. Konfiguracja pamięci nadal byłby jednak taka sama - po 8 GB GDDR6 na 128-bitowej szynie. Niestety dane dotyczące współczynników TGP oraz taktowania rdzenia pozostają obecnie nieznane.





Źródło: VideoCardz, X@ All_the_Watts