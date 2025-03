Test kart graficznych AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - Dobra wydajność w rozsądnej cenie? Czy to możliwe?

Karty graficzne AMD Radeon RX 9000 długo pozostawały obiektem najróżniejszych spekulacji, zwłaszcza od momentu niespodziewanego przesunięcia premiery, która pierwotnie powinna nastąpić kilka miesięcy wcześniej. Finalnie doczekaliśmy się jednak recenzji AMD Radeon RX 9070 i Radeon RX 9070 XT, mających stanowić realną konkurencję dla NVIDIA GeForce RTX 5070 i GeForce RTX 5070 Ti. Ponieważ kondycja średnich Blackwelli nie zachwyciła, natomiast rozczarowanie dodatkowo wzrosło z powodu cenowego szaleństwa, AMD zyskało szansę odzyskania przynajmniej części klientów. Pozostaje pytanie czy dobrze wykorzystało okazję? Możecie to sprawdzić analizując wyniki ASUS Radeon RX 9070 XT Prime.

Autor: Sebastian Oktaba

Architektura AMD RDNA 4 przeszła liczne usprawnienia względem poprzednika, aczkolwiek nie stanowi zupełnie nowego otwarcia, pomimo wprowadzenia kilku fundamentalnych modyfikacji. Przede wszystkim producent zastosował monolityczną budowę zamiast chipletów, co zmniejsza wewnętrzne opóźnienia. Równocześnie zwiększono pojemność pamięci podręcznej drugiego poziomu i zredukowano trzeciego poziomu tzw. Infinity Cache. Jednostki CU otrzymały dwa bloki SIMD32, gdzie pierwszy obsługuje obliczenia FMA oraz INT, natomiast drugiemu zlecono wyłącznie operacje zmiennoprzecinkowe. Usprawniono także scheduler, który szybciej przetwarza operacje pobierania i zapisywania danych oraz instrukcji. Największych zmian oczekiwano jednak w sferze związanej z wydajności śledzenia promieni. AMD poprawiło zatem kompresję ośmiodrożnych struktur danych BVH, zoptymalizowało kolejkowanie zadań związanych z cieniowaniem obiektów oraz wprowadziło dynamiczne alokowanie rejestrów. Zwiększono także wydajność akceleracji obliczeń AI, mających kluczowe znaczenie w przypadku upscalingu FSR 4. Więcej o architekturze RDNA 4 możecie przeczytać w osobnym opracowaniu.

AMD Radeon RX 9070 XT nie jest bezpośrednim odpowiednikiem NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, powinien być znacznie tańszy, ale producent tak pozycjonuje ten model - jako równie wydajny, ale bardziej opłacalny.

AMD Radeon RX 9070 XT wbrew pozorom nie jest następcą AMD Radeon RX 7900 XTX albo Radeon 7900 XT, ponieważ producent w obecnej generacji odpuścił high-endowe układy, koncentrując wysiłki na średnim oraz niższym segmencie. Dlatego otrzymujemy mniejsze GPU dysponujące skromniejszą specyfikacją względem topowego RDNA 3. Rdzeń NAVI 48 XT okazuje się ponad 175 mm² mniejszy od poprzednika, pomimo iż zawiera zbliżoną ilość tranzystorów. Z pewnością pozwoliło to znacznie obniżyć koszty wytwarzania układu. Wewnątrz upchnięto 4096 jednostek cieniujących, 256 teksturujących, 128 renderujących, 128 dopalających obliczenia AI oraz 64 wspomagających ray tracing. Generalnie wszystkiego jest zdecydowanie mniej, redukcje względem AMD Radeon RX 7900 XTX sięgają nawet 50%, dlatego kluczową rolę odegrają modyfikacje w architekturze pozwalające częściowo nadrobić straty. Patrząc natomiast na relacje między AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070, trochę przypomina to zestawienie AMD Radeon RX Vega 64 i Radeon RX Vega 56, które cechowały stosunkowo niewielkie różnice.

Radeon RX 9070 XT Radeon RX 7900 XTX GeForce RTX 5070 Ti Architektura RDNA 4 RDNA 3 Blackwell Rdzeń NAVI 48 XT NAVI 31 XTX GB203 Litografia 5 nm 5 nm 5 nm Rozmiar 357 mm² 533 mm² 378 mm² Tranzystory 54 mld 58 mld 46 mld Jednostki SP 4096 6144 8960 Jednostki TMU 256 384 280 Jednostki ROP 128 192 96 Jednostki RT 64 96 70 Jednostki AI 128 192 280 Taktowanie bazowe 2400 MHz 2270 MHz 2300 MHz Taktowanie boost 2970 MHz 2500 MHz 2450 MHz Taktowanie pamięci 20000 MHz 20000 MHz 28000 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR6 24 GB GDDR6 16 GB GDDR7 Szyna pamięci 256-bit 384-bit 256-bit Przepustowość 640 GB/s 960 GB/s 896 GB/s Interfejs PCI-E 5.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 5.0 x16 Współczynnik TGP 304 W 355 W 300 W Cena MSRP 599 USD 999 USD 749 USD

Dzięki usprawnionemu procesowi TSMC N4C FinFET zwiększono taktowanie rdzenia AMD Radeon RX 9070 XT, wynoszące zależnie od obciążenia 2800-3000 MHz. Kolejna zmiana okazuje się znacznie mniej pozytywna, bowiem zamiast 20/24 GB pracujących na 384/320-bitowych magistralach wstawiono 16 GB 256-bit, chociaż to właśnie mocarne podsystemy pamięci wyróżniały poprzednią generację. Niezmienny pozostał standard GDDR6 oraz taktowanie modułów, skutkiem czego wyraźnie spadła przepustowość pamięci (960 → 640 GB/s). Nowością jest interfejs PCI-Express 5.0, praktycznie nie mający znaczenia w kształtowaniu wydajności, ale producent postanowił nadążać za konkurencją. AMD Radeon RX 9070 XT cechuje TGP wynoszące 304 W, czyli porównywalne do NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti oraz AMD Radeon RX 7900 XT, jednak znacznie wyższe od modelu AMD Radeon RX 9070. Najciekawiej prezentuje się sugerowana cena wynosząca 599 USD, podczas gdy NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti teoretycznie kosztuje 749 USD, zatem AMD Radeon RX 9070 XT zdecydowanie bliżej do NVIDIA GeForce RTX 5070... Testowany ASUS Radeon RX 9070 XT Prime będzie jednak na starcie kosztował 3479 złotych.