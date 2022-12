Test karty graficznej AMD Radeon RX 7900 XT - Jaka wydajność, specyfikacja i cena? Premiera architektury RDNA 3

AMD nareszcie odkrywa wszystkie karty i oficjalnie wprowadza do sprzedaży modele Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX, które wykorzystują długo wyczekiwaną architekturę RDNA3. Producent postanowił zawalczyć z flagowymi NVIDIA GeForce RTX 4000 nie tylko wydajnością, ale również, a może przede wszystkim - cenami. Nowe Radeony będą bowiem znacznie tańsze od konkurencji, chociaż bezpośredniego rywala Radeon RX 7900 XT należy upatrywać w GeForce RTX 4070 Ti, który zadebiutuje dopiero w styczniu 2023 roku. Bohater dzisiejszej recenzji został wyceniony na 899 dolarów, więc teoretycznie powinien kosztować mniej od Radeona RX 6900 XT, oferując możliwości zbliżone do GeForce RTX 3090 Ti.

Autor: Sebastian Oktaba

AMD RDNA3 jest architekturą wykorzystującą chiplety zamiast monolitycznego kawałka krzemu, korzystającą z dwóch segmentów - głównego GCD (Graphics Compute Die) oraz pomniejszych MCD (Memory Cache Die). Pierwszy to rdzeń graficzny zawierający bloki Compute Units (CU), integrujący wszystkie jednostki obliczeniowe, natomiast pozostałe zawierają kontrolery pamięci GDDR6 oraz moduły Infinity Cache. Całość połączono bardzo szybkim wewnętrznym interfejsem, aby wyeliminować ewentualnie opóźnienia. Dlaczego? Cóż... Niższe litografie są coraz droższe, dlatego oddzielenie elementów newralgicznych od drugorzędnych ekonomicznie wydaje się uzasadnione. Sama architektura RDNA3 rozwija założenia RDNA2 wprowadzając szereg zupełnie usprawnień m.in. optymalizację jednostek wykonawczych, poprawę wydajności w śledzeniu promieni czy zwiększenie przepustowości podsystemu pamięci. Wprowadzono także obsługę najnowszych standardów i formatów wyświetlania obraz (DisplayPort 2.1) oraz wydzielono jednostki AI Accelerators, których faktycznie zastosowanie pozostaje jeszcze otwarta kwestią. Więcej o dokonanych zmianach przeczytacie na kolejnej stronie recenzji.

AMD Radeon RX 7900 XT wygląda na kartę graficzną, która w chwili obecnej i swojej kategorii cenowej, może najbardziej zaszkodzić GeForce RTX 3080 Ti / 3090 / 3090 Ti, oferując wyższą wydajność za mniejsze pieniądze.

AMD Radeon RX 7900 XT wykorzystuje 84 bloki CU (Compute Units) owocujące 5376 jednostkami cieniującymi, 336 teksturującymi oraz 192 renderującymi. Każdy CU otrzymał również po jednym rdzeniu odpowiedzianym za akcelerację śledzenia promieni i kolejne dwa akceleratory AI, mogące zostać wykorzystane między innymi do uczenia maszynowego. Całości dopełnia 6 MB Cache L2 oraz 80 MB Infinity Cache, będącej odpowiednikiem Cache L3 występującego w procesorach. Papierowa specyfikacja rdzenia wygląda naprawdę imponująco, zwłaszcza pod względem jednostek TMU/ROP, gdzie znacznie przewyższa nawet NVIDIA GeForce RTX 4080. Pamiętajmy natomiast, że testowany AMD Radeon RX 7900 XT konkurować będzie głównie z NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Względem poprzednika progres jest zauważalny, aczkolwiek biorąc pod uwagę przeszło dwukrotny wzrost ilości tranzystorów, można było oczekiwać większego dopakowania. Układ graficzny NAVI 31 XT jest wprawdzie mniejszy od NAVI 21 XTX, mierzy bowiem 306 mm² (GCD) zamiast 520 mm² (monolit), jednak trzeba pamiętać o kontrolerach pamięci zajmujących ~37 mm² każdy (MCD). Tutaj dokonano znacznie większych zmian.

RTX 4080 RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 6900 XT Architektura Ada Lovelace RDNA 3.0 RDNA 3.0 RDNA 2.0 Układ graficzny AD103 NAVI 31 XTX NAV 31 XT NAVI 21 XTX Litografia 5 nm 5 nm 5 nm 7 nm Rozmiar rdzenia 379 mm² 533 mm² 495 mm² 520 mm² Tranzystory 46 mld 58 mld 58 mld 27 mld Jednostki SP 9728 6144 5376 5120 Jednostki TMU 304 384 336 320 Jednostki ROP 112 192 192 128 Jednostki RT 76 96 84 80 Jednostki AI 304 192 168 - Taktowanie bazowe 2205 MHz 2269 MHz 2025 MHz 2015 MHz Taktowanie boost 2505 MHz 2499 MHz 2394 MHz 2250 MHz Taktowanie pamięci 22400 MHz 20000 MHz 20000 MHz 16000 MHz Ilość pamięci 16 GB 24 GB 20 GB 16 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 256-bit 384-bit 320-bit 256-bit Przepustowość 717 GB/s 960 GB/s 800 GB/s 512 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 320 W 355 W 315 W 300 W Cena startowa 1199 USD 999 USD 899 USD 999 USD

AMD tradycyjnie obdarowuje swoje topowe konstrukcje solidnym podsystemem pamięci, dlatego Radeona RX 7900 XT dysponuje 20 GB GDDR6 na 320-bitowej magistrali. Przy taktowaniu modułów zegarem 20000 MHz oznacza to przepustowość rzędu 800 GB/s, zatem mówimy o ponad 55% poprawie względem AMD Radeon RX 6900 XT. Bazowe taktowanie rdzenia wynosi 2025 MHz, wzrastając według producenta do 2400 MHz w trybie GPU Boost, jednak w rzeczywistości okazuje się zdecydowanie wyższe. Podczas niewielkiego obciążenia odnotowałem w porywach prawie 2900 MHz (1920x1080), natomiast przy największym wysiłku częstotliwość rdzenia spadała nieco poniżej 2500 MHz (3840x2160). Współczynnik TDP referencyjnego modelu AMD Radeon RX 7900 XT jest zbliżony do Radeona RX 6900 XT, podobnie jak sugerowana cena detaliczna. Opisywana karta graficzna będzie na starcie kosztować 899 dolarów amerykańskich, dokładnie 100 dolarów mniej od poprzednika, dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że najtańsze konstrukcje dostaniemy w okolicy 5000 złotych. Wówczas nastąpiłby pogrom wyższych modeli GeForce RTX 3000, zwłaszcza GeForce RTX 3080 Ti / RTX 3090 / RTX 3090 Ti...