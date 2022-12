AMD Radeon RX 7900 XTX vs NVIDIA GeForce RTX 4080 - Test wydajności kart graficznych. Którą lepiej wybrać?

AMD Radeon RX 7900 XTX jest mocniejszym modelem spośród zaprezentowanych kart graficznych z układami RDNA3, którego wskazano jako tańszego konkurenta dla NVIDIA GeForce RTX 4080. Czerwoni postanowili odpuścić rywalizację z monstrualnym NVIDIA GeForce RTX 4090, skupiając na dostarczeniu urządzenia o najlepszych stosunku ceny do możliwości. Specyfikacja rdzenia plus potężny podsystem pamięci graficznej na pewno wyglądają zachęcająco, zwłaszcza iż wszystko powinno kosztować 200 dolarów mniej od bezpośredniego rywala. Pozostaje zatem sprawdzić jak wygląda wydajność urządzenia... Zaczynamy pojedynek AMD Radeon RX 7900 XTX vs NVIDIA GeForce RTX 4080!

Autor: Sebastian Oktaba

AMD RDNA3 jest architekturą wykorzystującą chiplety zamiast monolitycznego kawałka krzemu, korzystającą z dwóch segmentów - głównego GCD (Graphics Compute Die) oraz pomniejszych MCD (Memory Cache Die). Pierwszy to rdzeń graficzny zawierający bloki Compute Units (CU), integrujący wszystkie jednostki obliczeniowe, natomiast pozostałe zawierają kontrolery pamięci GDDR6 oraz moduły Infinity Cache. Całość połączono bardzo szybkim wewnętrznym interfejsem, aby wyeliminować ewentualnie opóźnienia. Dlaczego? Cóż... Niższe litografie są coraz droższe, dlatego oddzielenie elementów newralgicznych od drugorzędnych ekonomicznie wydaje się uzasadnione. Sama architektura RDNA3 rozwija założenia RDNA2 wprowadzając szereg zupełnie usprawnień m.in. optymalizację jednostek wykonawczych, poprawę wydajności w śledzeniu promieni czy zwiększenie przepustowości podsystemu pamięci. Wprowadzono także obsługę najnowszych standardów i formatów wyświetlania obraz (DisplayPort 2.1) oraz wydzielono jednostki AI Accelerators, których faktycznie zastosowanie pozostaje jeszcze otwarta kwestią. Więcej o dokonanych zmianach przeczytacie na kolejnej stronie recenzji.

AMD Radeon RX 7900 XTX to flagowa karta graficzna RDNA3, która nie będzie rywalizowała z NVIDIA GeForce RTX 4080, ale z NVIDIA GeForce RTX 4090. Na papierze wygląda, jakby miała jednak nieco większe ambicje...

AMD Radeon RX 7900 XTX względem modelu AMD Radeon RX 7900 XT otrzymał dodatkowe 12 bloków CU, przekładających na 6144 procesorów strumieniowych, 384 jednostki teksturujące oraz 192 renderujące. Ilość tranzystorów i rozmiary rdzenia graficznego (GCD) w obydwu przypadkach są identyczne, aczkolwiek mocniejsza odmiana RDNA3 otrzymała szósty chiplet MCD (~37 mm²) zwiększający całkowitą powierzchnię krzemu. AMD Radeon RX 7900 XTX dysponuje również 96 akceleratorami śledzenia promieni oraz 192 akceleratorami AI, natomiast wisienką na przysłowiowym torcie pozostaje 96 MB Infinity Cache wspomagane 6 MB Cache L2. Specyfikacja techniczna NAVI 31 XTX wygląda naprawdę obiecująco, wyprzedzając pod wieloma względami konkurencyjne AD103 napędzające NVIDIA GeForce RTX 4080. Samo oznaczenie XTX występowało wcześniej w odniesieniu do układów graficznych m.in. AMD Radeon RX 6900 XT bazował na rdzeniu NAVI 21 XTX, jednak w nazwach handlowych zostało ostatni raz wykorzystane 16 lat wcześniej, jeszcze w czasach ATI Radeon X1950 XTX (ATI Radeon HD 2900 XTX ostatecznie nigdy nie został wydany). Zobaczymy czy odniesienia do historycznego, dobrze wspominanego modelu, znajdą odzwierciedlenie w wynikach AMD Radeon RX 7900 XTX.

RTX 4090 RTX 4080 RX 7900 XTX RX 7900 XT Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace RDNA 3.0 RDNA 3.0 Układ graficzny AD102 AD103 NAV 31 XTX NAVI 31 XT Litografia 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm Rozmiar rdzenia 608 mm² 379 mm² 533 mm² 495 mm² Tranzystory 76 mld 46 mld 58 mld 58 mld Jednostki SP 16384 9728 6144 5376 Jednostki TMU 512 304 384 336 Jednostki ROP 192 112 192 192 Jednostki RT 128 76 96 84 Jednostki AI 512 304 192 168 Taktowanie bazowe 2235 MHz 2205 MHz 2269 MHz 2025 MHz Taktowanie boost 2520 MHz 2505 MHz 2499 MHz 2394 MHz Taktowanie pamięci 21200 MHz 22400 MHz 20000 MHz 20000 MHz Ilość pamięci 24 GB 16 GB 24 GB 20 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 256-bit 384-bit 320-bit Przepustowość 1020 GB/s 717 GB/s 960 GB/s 800 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 450 W 320 W 355 W 315 W Cena startowa 1599 USD 1199 USD 999 USD 899 USD

AMD Radeon RX 7900 XTX może pochwalić się potężnych podsystemem pamięci, dysponującym 24 GB GDDR6 na szerokiej 384-bitowej magistrali, zapewniających przy taktowaniu 20000 MHz przepustowość rzędu 960 GB/s. Pod powyższym względem flagowemu RDNA3 zdecydowanie bliżej do NVDIA GeForce RTX 4090, aniżeli NVIDIA GeForce RTX 4080 posiadającego znacznie skromniejsze zasoby. Bazowe taktowanie rdzenia wynosi 2269 MHz, oczywiście wzrastając w trybie GPU Boost do znacznie wyższych wartości. Podczas małego obciążenia faktyczna częstotliwość rdzenia wynosiła ~3000 MHz (1920x1080), jednak przy solidnym wycisku zegar spadał nawet do poziomu ~2550 MHz (3840x2160). Współczynnik TDP ustalono na poziomie 355 W, natomiast do zasilenia AMD Radeon RX 7900 XTX potrzebuje dwóch tradycyjnych 8-pinowych złączy. Wszystko wyceniono na poziomie 999 dolarów, czyli powinniśmy otrzymać wydajność zbliżoną do NVIDIA GeForce RTX 4080 za 200 dolarów mniej, a jednocześnie sporo szybszej pamięci graficznej. Dopłata względem AMD Radon RX 7900 XT wydaje się relatywnie niewielka...