Ghost of Yōtei - garść informacji o grze twórców Ghost of Tsushima. Nielinearna kampania, historia i inne

Pierwsze miesiące 2025 roku obfitowały w masę premier, ale te ostatnie wcale nie muszą być mniej interesujące. Zespół Sucker Punch idzie za ciosem po osiągnięciu największego sukcesu w swojej historii w postaci Ghost of Tsushima. Dlatego jeszcze tej jesieni doczekamy się tytułu, który może nie jest bezpośrednim sequelem, ale rozgrywać się będzie w tej samej rzeczywistości, tylko nieco później. A ostatnio dostaliśmy nowe informacje o Ghost of Yōtei.

Twórcy Ghost of Yōtei opowiedzieli co nieco o podejściu do narracji w grze, czy bardzo szczegółowym podejściu do prac nad grą.

Najnowsza zapowiedź podrzuciła nam kilka efektownych kadrów, wstępnie nakreśliła antagonistów i nade wszystko odsłoniła dokładną datę premiery. Ale jeszcze przed upływem miesiąca pojawiła się rozmowa z dyrektorami kreatywnymi Ghost of Yōtei. Deweloperzy Sucker Punch rozwinęli kilka punktów, dodając także kolejne. Jak można było już łatwo wywnioskować z dotychczasowych materiałów, potwierdzono, że głównym motywem będzie zemsta. Oś fabuły skupi się na traumie Atsu, której bliscy zostali zamordowani przez grupę znaną jako Yōtei Six, a ją samą zostawili na śmierć, jak już trailer zdążył to częściowo pokazać.

Nate Fox i Jason Cornell zapewnili przy tym, że tak jak w przypadku Ghost of Tsushima, ich nowa gra będzie przesiąknięta lokalną atmosferą dzięki bardzo dokładnemu reasearchowi - na czele z analizą kultury Ainu. W tym celu wyruszyli nawet do Azji, by odpowiednio zbadać interesujące ich tematy. Wchodzi w to między innymi podróż do lokalnych muzeów, by zrozumieć ich specyficzny punkt widzenia. Co się tyczy narracji, czeka nas najbardziej nielinearny tytuł od tego studia. Członków Yōtei Six będziemy mogli pokonywać w dowolnej kolejności, co obiecuje niesamowitą swobodę rozgrywki. Zapoznamy się przy tym z zupełnie nowym systemem walki wręcz. Jeżeli zatem słowa twórców się spełnią, czeka nas ulepszona wersja ich gry z 2020 roku.

