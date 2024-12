Ghost of Yōtei - nowa gra od twórców Ghost of Tsushima zadebiutuje w 2025 roku na PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro

Ghost of Tsushima zadebiutował w 2020 roku na PlayStation 4, natomiast w późniejszym czasie przygotowano rozszerzoną wersję Director's Cut z dodatkiem Wyspa Iki (Iki Island). Gra zdobyła uznanie recenzentów oraz graczy, głównie ze względu na fajnie wykreowany świat tytułowej wyspy, gdzie twórcy ze studia Sucker Punch z szacunkiem podeszli do japońskiej kultury. Na zapowiedź kontynuacji przyszło nam czekać bardzo długo. Dzisiaj w nocy opublikowano pierwszy materiał z gry Ghost of Yōtei, choć nie jest to typowy sequel.

Ghost of Yōtei to nowa gra od twórców Ghost of Tsushima, przygotowana od podstaw z myślą o PlayStation 5. Nie będziemy tym razem kierować Jinem Sakaiem, jako że akcja została przeniesiona o ponad 300 lat do przodu.

Ghost of Yōtei nie jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniej gry. Twórcy zdecydowali się postawić na kompletnie nową postać i nowy okres w historii Japonii. Akcja toczy się w 1603 roku (dla przypomnienia, akcja Ghost of Tsushima miała miejsce w 1274 roku) na terenach otaczających górę (wulkan) Yōtei (dzisiaj przynależącego do obszaru znanego pod nazwą Hokkaido). Na początku XVII wieku tereny te znajdowały się poza oficjalnymi granicami Japonii i ma to mieć swoje odzwierciedlenie w prezentacji owego świata (znacznie bardziej dzikiego, bez zorganizowanych klanów samurajów).

Główną bohaterką (tak, tym razem wcielimy się w kobietę) będzie Atsu, aczkolwiek pierwszy materiał prezentujący grę nie ujawnia, kim jest owa postać. Studio Sucker Punch, zamiast kontynuować historię poznanego już wcześniej Jina, zdecydowali się zaoferować świeże spojrzenie nie tylko na świat, ale również ideę stojącą za tytułowym Duchem (Ghost). Obecnie nie wiemy nawet czy Jin Sakai będzie w jakikolwiek sposób wspominany, chociażby w formie legend opowiadanych przez napotykanych NPC-ów (wszak mowa o tym samym uniwersum). Przejście ponad 300 lat do przodu pozwoli z kolei na wprowadzenie nowych mechanik rozgrywki, chociażby implementację broni palnej, co zostało pokazane pod koniec trailera. Z pewnością możemy liczyć na różnorodne tereny w grze oraz bogatą kolorystykę, co było również cechą charakterystyczną dla Ghost of Tsushima. Wizualnie gra prezentuje się ładnie, ale nie sposób nie odnieść wrażenia, że graficznie tytuł stoi na tylko nieco lepszym poziomie niż poprzednia produkcja w edycji Director's Cut. Ghost of Yōtei jest od podstaw tworzony z myślą o PlayStation 5 - mamy otrzymać chociażby jeszcze bardziej interaktywny świat, reagujący na bohaterkę. Premiera odbędzie się w 2025 roku na PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro.

