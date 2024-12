Assassin's Creed Shadows - nowa wersja silnika Anvil wprowadzi nie tylko Ray Tracing, ale również lepszą fizykę i destrukcję

Ubisoft w ostatnim czasie nie ma zbyt dobrej passy, jeśli chodzi o premiery gier. Avatar: Frontiers of Pandora, choć z urokliwą oprawą graficzną, nie zdobył serc graczy i premiera finalnie okazała się wyjątkowo skromna. Z kolei w przypadku Star Wars Outlaws sytuacja była zgoła inna, bo tam z kolei na Ubisoft wylała się fala krytyki za jakość gry, tonę błędów i niedoróbek czy nierówną oprawę graficzną. Obie te produkcje wykorzystywały silnik Snowdrop, który początkowo stworzono z myślą o serii The Division. Kolejną premierą, tym razem zaplanowaną na listopad 2024, jest Assassin's Creed Shadows. W tym wypadku otrzymamy grę na najnowszej wersji silnika Anvil. Próbkę jego możliwości mogliśmy zobaczyć na zamkniętym pokazie gry w trakcie targów Gamescom 2024 w Kolonii.

Podczas targów Gamescom 2024 w Kolonii, wzięliśmy udział w zamkniętym pokazie gry Assassin's Creed Shadows, który skupił się na demonstracji nowości zawartych w najnowszej wersji silnika graficznego Anvil.

Assassin's Creed Shadows korzysta z najnowszej wersji silnika Anvil, który został gruntownie przebudowany, by zaoferować nowe funkcjonalności. Mowa zarówno o oprawie graficznej samej w sobie jak również funkcjach bezpośrednio wpływających na postrzeganie świata przedstawionego. Nadchodząca wersja Anvil będzie miała zaimplementowany nowy system symulacji wiatru, dostosowany do panującej w grze pogody. Czasami będzie on subtelny, a roślinność delikatnie będzie się kołysać, a czasami będziemy mieli do czynienia niemal z wichurami, podczas których drzewa czy trawa będzie dynamicznie się poruszać. Na zaprezentowanym materiale bardzo fajnie (i realistycznie) wyglądało to w zimowej porze roku, gdzie silny wiatr symulował poruszanie się nie tylko roślinności, ale również płatków padającego śniegu. To z kolei doprowadziło do zamieci, w wyniku której widoczność została bardzo ograniczona. Tak dobrze zaprezentowanej symulacji wiatru oraz jego wpływu na warunki pogodowe nie było dotychczas w serii Assassin's Creed. Całość została również dostrojona pod system audio Dolby Atmos, tak aby posiadając odpowiedni system nagłośnienia, mieć wrażenie że wiejący wiatr jest gdzieś tuż obok nas.

Pozostając jeszcze na chwilę w temacie zmiennych warunków pogodowych, to na pokazie zaprezentowano nie tylko sypiący śnieg, ale również burze oraz padający deszcz. W przypadku nadchodzącej burzy, gracze zwrócą z pewnością uwagę nie tylko na ciemniejące chmury, ale również wspomniany wcześniej wiatr, który będzie się stopniowo wzmagał. Sama burza oraz wizualna prezentacja piorunów wyglądała także lepiej niż w poprzednich grach z serii. W nowej wersji Anvil poprawiono również symulację wody. Przy rzęsistym deszczu, jeśli woda porusza się po pochylonym obiekcie, to kierunek ruchu i późniejszego jej spływania będzie ściśle uzależniony od kierunku, w którym dany obiekt jest pochylony. Jest to rozwiązanie, które ostatnio pojawiło się w Astro Bot, jednak w Assassin's Creed Shadows, z oczywistych powodów, jest to zaprezentowane w bardziej realistyczny sposób, tak jak widzimy to w prawdziwym świecie. Ogólnie fizyka w nowej wersji silnika Anvil została ulepszona, co zdecydowanie cieszy.

Nowa wersja silnika Anvil będzie oferowała wsparcie dla Ray Tracingu w postaci globalnego oświetlenia (oświetlenie będzie dynamicznie dostosowywać się zarówno do pory dnia lub nocy jak i do warunków pogodowych, wpływając jednocześnie na cieniowanie wszystkich obiektów widocznych w danej scenie), okluzji otoczenia oraz właśnie cieniowania. Ray Tracing w silniku Anvil, w porównaniu do Snowdrop, nie jest jednak obligatoryjnie włączony i jeśli go nie potrzebujemy, dodatkowe efekty możemy po prostu wyłączyć. Do tego dochodzi, znany już z wcześniejszych zapowiedzi gry, system zmiennych pór roku. W przeciwieństwie jednak np. do Hogwarts Legacy, w Assassin's Creed Shadows zmiany te będą wprowadzane płynniej. W zależności od danej pory roku, prezentacja świata będzie ulegała zmianie. Wiosną przyroda budzi się do życia, by latem tętnić życiem. Jesienią doczekamy się różnobarwnej roślinności, by zimą wszystko zostało pokryte śniegiem. Assassin's Creed Shadows z nową wersją silnika Anvil to bodaj pierwszy przykład gry AAA, w którym zmiany pór roku będą tak namacalnie odczuwalne przez gracza.

Dalej mamy rozszerzoną destrukcję otoczenia, która także jest ściśle powiązana z fizyką gry oraz jest kolejną nowością zaimplementowaną do silnika Anvil. Ten aspekt został nam zademonstrowany na przykładzie Naoe, która niszczy bambusowy las za pomocą swoich broni. Elementy otoczenia takie jak drobniejsze drzewa, krzewy czy kosze na owoce są podatne na zniszczenia, co zapewne niejednokrotnie zostanie wykorzystane w samej grze. Silnik Anvil w Assassin's Creed Shadows oferuje również kompletnie nowy system geometrii o nazwie Virtual Geometry, pozwalający zachować znacznie więcej detali na obiektach, wpływając w ten sposób na ogólny Level of Detail. Co ciekawe, system Virtual Geometry ma również zminimalizować (aczkolwiek twórcom zależy na całkowitym wyeliminowaniu) pop-in, a więc negatywny efekt, w którym mnóstwo detali otoczenia pojawia się dopiero wtedy, gdy się dostatecznie do nich zbliżymy. Wszystkie te nowości zaimplementowane w Anvil sprawiają, że Assassin's Creed Shadows prezentuje dużo wyższy poziom wizualny, zwłaszcza że jest on połączony zarówno z przebudowaną fizyką jak i rozszerzoną destrukcją otoczenia. Najlepsze efekty zobaczymy na PC, natomiast konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X (w momencie pokazu nie wiedzieliśmy jak będzie wyglądała sytuacja z PS5 Pro) będą mogły liczyć na tryby Quality oraz Performance, przy czym w tym drugim efekty RT będą prawdopodobnie wyłączone (trwają jeszcze prace nad optymalizacją, więc kwestia ta pozostaje otwarta). Premiera gry 15 listopada 2024 roku.

