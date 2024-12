Test Star Wars Outlaws PC - Jakość Ray Tracingu, DLSS Super Resolution oraz Ray Reconstruction. Porównanie z FSR i XeSS

Star Wars Outlaws zostało oficjalnie zapowiedziane w ubiegłym roku jako kolejny projekt ze świata Gwiezdnych Wojen. W ostatnich latach gry z tego uniwersum były przygotowywane przede wszystkim przez Electronic Arts, dzięki czemu dostaliśmy chociażby Star Wars Jedi: Fallen Order oraz Star Wars Jedi: Survivor. Produkcja od Ubisoftu uderza jednak w inne nuty. Zamiast kierować rycerzem Jedi, sterujemy złodziejką Key Vess, która trafia do podziemnego świata przestępczości, w którym rządzą kartele. Sama gra daje nam również otwarty świat, choć w nieco odmiennej formie niż to, do czego Ubisoft nas przyzwyczaił chociażby przy seriach Assassin's Creed, Watch Dogs czy Far Cry. Gra przygotowana została na silniku Snowdrop, który w zeszłym roku zachwycał swoimi możliwościami w innej grze Ubisoftu - Avatar: Frontiers of Pandora. Tym razem nie dość, że gra wygląda gorzej, to w dodatku wydajność okazuje się wręcz dramatycznie zła.

Autor: Damian Marusiak

Star Wars Outlaws, podobnie jak Avatar: Frontiers of Pandora, ma obligatoryjnie włączony Ray Tracing, głównie w zakresie cieni oraz odbić, przy czym gracze mogą regulować poziom szczegółowości w zakresie od jakości niskiej do ultra. Dla posiadaczy nielicznych, topowych kart NVIDII (bowiem modele innych producentów są po prostu za słabe) zaoferowano również możliwość włączenia oświetlenia bezpośredniego (RTX Direct Illumination; RTXDI), które w domyśle ma charakteryzować się bardziej naturalnym zakresem oświetlenia. Ray Tracing w szczątkowej formie (cienie / odbicia, tyle że na niższym poziomie szczegółowości) jest oferowany także na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series (zarówno X jak i S).

Star Wars Outlaws to najnowsza produkcja Ubisoftu, która zabiera nas do odległej Galaktyki. Na PC możemy liczyć na wsparcie dla technik NVIDIA DLSS 3.5, AMD FSR 3 oraz Intel XeSS 1.3. Sprawdzamy jakość wszystkich tych rozwiązań, włącznie z działaniem Ray Reconstruction. Nie zabraknie także testów skalowania wydajności (na detalach wysokich i ultra) na karcie graficznej Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro.

Do tego na PC dochodzi obsługa trzech technik skalowania: NVIDIA DLSS 3.5, AMD FSR 3 oraz Intel XeSS 1.3 (ten ostatni z pominięciem trybu Ultra Quality+). NVIDIA DLSS jest najbardziej rozbudowana, bowiem oprócz samego skalowania rozdzielczości czy generowania klatek, użytkownicy kart GeForce RTX mogą jeszcze włączyć rekonstrukcję promieni (Ray Reconstruction), które bardzo pomaga w poprawie jakości odbić RT czy usunięcia artefaktów na obrazie, które pojawiają się dość często w wyniku znacznie gorszej, domyślnej jakości odszumiania po włączeniu wszystkich efektów śledzenia promieni. Generator klatek jest z kolei dostępny osobno dla techniki NVIDIA DLSS oraz osobno dla AMD FSR. Nie ma możliwości włączenia Frame Generation w połączeniu np. ze skalowaniem XeSS.

Star Wars Outlaws NVIDIA DLSS - rozdzielczość bazowa NVIDIA DLSS - rozdzielczość końcowa AMD FSR - rozdzielczość bazowa AMD FSR - rozdzielczość końcowa Intel XeSS - rozdzielczość bazowa Intel XeSS - rozdzielczość końcowa Native AA 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Ultra Quality+ - - - - - - Ultra Quality - - 1472x828

1926x1104

2944x1656 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1472x828

1926x1104

2944x1656 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Quality 1280x720

1706x960

2560x1440 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1280x720

1706x960

2560x1440 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1120x630

1493x840

2240x1260 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Balanced 1114x626

1486x835

2259x1270 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1129x635

1506x847

2227x1253 1920x1080

2560x1440

3840x2160 960x540

1280x720

1920x1080 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Performance 960x540

1280x720

1920x1080 1920x1080

2560x1440

3840x2160 960x540

1280x720

1920x1080 1920x1080

2560x1440

3840x2160 834x469

1113x626

1669x939 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Ultra Performance - - 640x360

854x480

1280x720 1920x1080

2560x1440

3840x2160 640x360

853x480

1280x720 1920x1080

2560x1440

3840x2160

Każda z trzech technik skalowania może być również wykorzystana jako metoda wygładzania krawędzi (bazowo aktywne jest TAA); wówczas gra działa w natywnej rozdzielczości ekranu. Z drugiej strony tej natywnej rozdzielczości w rzeczywistości ciężko się doszukać, ponieważ Star Wars Outlaws jest wręcz przeładowany efektami postprocesesingu, które i tak mają tendencje do nadmiernego zmiękczania obrazu, w efekcie czego oprawa jest mocno nieostra i to nawet po wyłączeniu głębi ostrości czy aberracji chromatycznej. W naszych testach jednak skupimy się zarówno na jakości skalowania DLSS, FSR oraz XeSS oraz sprawdzeniu, jak każda z tych technik sprawdza się w formie wygładzania krawędzi.