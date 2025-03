Recenzja Star Wars Outlaws - Prawdziwych przemytników poznaje się po tym, jak kończą... A tutaj byłoby sporo do poprawy

Ubisoft na ogół hojnie promuje swoje flagowe pozycje, ale tym razem wydaje się robić to wyjątkowo mocno. Na tyle, że wzbudza to sporo skrajnych emocji w środowisku - w większości dalekich od pozytywnych. Najlepszym tego przykładem jest chyba afera z wycieczką do amerykańskiego Disneylandu, jaką "przy okazji" ogrywania wczesnej wersji zafundowano sporej części dziennikarzy i streamerów, którzy z kolei zamieścili potem swoje wrażenia nie oznaczając materiałów jako sponsorowane. Jest to jedna z wielu przyczyn sprawiających, że naprawdę trudno ocenia się tę grę bez emocji. Ale cóż, do redakcji wpadły kody do gry, więc jako fan gwiezdnej sagi czym prędzej rzuciłem się do weryfikacji.

Autor: Szymon Góraj

Odkąd tylko Disney przejął prawa do marki Gwiezdnych Wojen, czym prędzej zabrał się za skrupulatne rozbudowywanie jej - a w zasadzie odbudowywanie, po tym jak wyrzucili w niebyt powstający przez dekady kanon (który sam w sobie również nie należał do idealnych, ale to temat na inną rozmowę). Prędzej czy później musiało to mocniej dotknąć również gry wideo. W szczególności podkreślają to ostatnie lata. Masa zarówno reedycji, jak i zupełnie nowych pomysłów, a wśród nich chociażby w wybranych aspektach nawiązująca do arcypopularnych souls-like'ów seria Star Wars Jedi, gdzie poznajemy Cala Kestisa, jednego z tytułowych ocalałych z rzezi Imperium rycerzy na wygnaniu. Cały ten trend zdaje się tylko przybierać na sile.

Po całym nawale kontrowersji, wstępnych relacji i zapowiedzi, czas na sprawdzenie, jak faktycznie radzi sobie Star Wars Outlaws.

Massive Entertainment to firma z całkiem sporymi tradycjami, która została przejęta przez Ubisoft w roku 2008. Od tego czasu odpowiadali przede wszystkim za bardzo popularną serię The Division (druga część miała już znacznie bardziej chwiejne przyjęcie). Pod koniec ubiegłego roku swoją na rynek wszedł Avatar: Frontiers of Pandora - gra ciesząca się niewątpliwymi wizualnymi atutami i spajająca kilka popularnych rozwiązań (w tym, żeby daleko nie patrzeć, franczyzy Horizon), ale oceny graczy na pewno nie były specjalnie entuzjastycznie. W każdym razie jesienią ma pojawić się drugie DLC do rozszerzenia uniwersum Jamesa Camerona, a za jakiś czas zapewne dowiemy się więcej o planowanej trzeciej odsłonie The Division.

I tym sposobem dochodzimy do najpewniej najbardziej promowanej przez francuską korporację gry z gwiezdnego uniwersum. Jak już nieco napomknąłem we wstępie, od dobrych kilku miesięcy Star Wars Outlaws jest stale omawianym tematem. Nakręcana go Ubisoft, paliwa dolewają dziennikarze, youtuberzy, wreszcie samo środowisko graczy, bardzo szczegółowo omawiając wszelkie czynniki związane z tym przedsięwzięciem - od fabuły i bohaterki, poprzez prezentowane materiały z rozgrywki, aż po ogólny obraz gry. Sam nie miałem do czynienia z żadnymi wczesnymi wersjami, toteż to, co dostałem z redakcyjnego konta, po raz pierwszy pozwoliło mi się w pełni odnieść do tytułu. A zdecydowanie jest o czym pisać.