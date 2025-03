Test wydajności Black Myth: Wukong - Unreal Engine 5 pokazuje pazury! Cudowna grafika, ale koszmarne wymagania sprzętowe

Gry wykorzystujące silnik Unreal 5 pojawiają się coraz liczniej, dzięki czemu długo wyczekiwane podniesienie poprzeczki w oprawie graficznej faktycznie zaczyna następować. Przykładem takiego kierunku jest testowany dzisiaj Black Myth: Wukong, który miejscami wygląda po prostu fenomenalnie, przybliżając rzeczywistą jakość do technologicznych demek. Jednak progres wizualny został okupiony bardzo wysokimi wymaganiami sprzętowymi, jakie niebawem mogą okazać się standardem. Black Myth: Wukong prezentuje się naprawdę obłędnie, niemniej warstwę graficzną można jeszcze podkręcić za pomocą pełnego ray tracingu, ale niezbędnymi kompanami podczas rozgrywki stają się wówczas upscaling i generator klatek.

Autor: Sebastian Oktaba

Black Myth: Wukong to produkcja chińskiej firmy Game Science, silnie inspirowana mitologią Państwa Środka oraz powieścią Wędrówka na Zachód, niespecjalnie znanymi zachodniemu odbiorcy. Zapowiada się zatem całkiem oryginalna mieszanka. Przygodę odbędziemy pod postacią Małpiego Króla, walczącego z przeciwnościami losu, przeznaczeniem i nieprzychylnymi istotami. Black Myth: Wukong jest trzecioosobową grą zręcznościową koncepcyjnie zbliżoną do soulslike, aczkolwiek mniej hardcorową w kwestii karania grającego za niepowodzenie np. zachowujemy doświadczenie po zgonie. Poziom trudności okazuje się jednak wysoki, zwłaszcza podczas pojedynków z wymyślnymi bossami oraz unikalnymi potworami, które spotykamy dosłownie co kilkanaście minut. Oprócz tego rozwijamy zdolności, zbieramy coraz mocniejsze wyposażenie, eksplorujemy świat itp. Produkcja jest przeznaczona wyłącznie dla jednego gracza.

Black Myth: Wukong to produkcja z oryginalnym światem, a zarazem całkiem solidna zręcznościówka, jednak największą uwagę przyciąga oprawa graficzna. Silnik Unreal 5 doprawiony ray tracingiem sprawia, że otrzymujemy jedną z najładniejszych gier w historii cyfrowej rozrywki.

Wymagania sprzętowe Black Myth: Wukong podzielono na sekcję rasteryzacji oraz śledzenia promieni. Kwestię procesora i pamięci operacyjnej można śmiało pominąć, obydwa elementy nie wyróżniają się niczym szczególnym, ponieważ główny ciężar katorżniczej pracy przerzucono na karty graficzne. Minimalna konfiguracja bez śledzenia promieni zawiera NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580, pozwalając uruchomić co najwyżej 1920x1080 Medium, natomiast dla profilu High wymagania wzrastają do poziomu NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT. Jeśli celujecie w 3840x2160 Very High wówczas trzeba szykować NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT. Producent dla ustawień ze śledzeniem promieni nawet nie podaje propozycji AMD, skupiając wyłącznie na kartach NVIDIA, wymieniając kolejno modele GeForce RTX 3060 / 4060 / 4080 Super. Zieloni są zdecydowanie mocniejszy w kategorii ray tracing, niemniej brak sugerowanych odpowiedników wygląda troszeczkę dziwnie...

Minimum Rekomendowane Ultra Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 3840x2160 Ustawienia Medium High Very High Ustawienia RT OFF OFF OFF Procesor AMD Ryzen 5 1600 Ryzen 5 5500 Ryzen 5 5500 Procesor Intel Core i5-8400 Core i7-9700 Core i7-9700 Karta AMD Radeon RX 580 Radeon RX 5700 XT Radeon RX 7800 XT Karta NVIDIA GeForce GTX 1060 GeForce RTX 2060 GeForce RTX 4070 Karta Intel - ARC 750 - Pamięć VRAM 6 GB 6 GB 12 GB Pamięć RAM 16 GB 16 GB 32 GB Miejsce na SSD 130 GB 130 GB 130 GB System operacyjny Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11

Minimum RT Rekomendowane RT Ultra RT Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 3840x2160 Ustawienia Medium Medium High Ustawienia RT Low Medium Very High Procesor AMD Ryzen 5 1600 Ryzen 5 5500 Ryzen 5 5500 Procesor Intel Core i5-9400 Core i7-9700 Core i7-9700 Karta AMD - - - Karta NVIDIA GeForce RTX 3060 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4080S Karta Intel - - - Pamięć VRAM 8 GB 8 GB 16 GB Pamięć RAM 16 GB 16 GB 32 GB Miejsce na SSD 130 GB 130 GB 130 GB System operacyjny Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11

Black Myth: Wukong wykorzystuje najbardziej zaawansowaną wersję Unreal Engine 5, która zapewnia imponującą oprawę graficzną, korzystając z bogatego zestawu technologii samego producenta. Współpraca developera z NVIDIA zaowocowała także dodaniem pełnego ray tracingu, obejmującego oświetlenie pośrednie, cieniowanie i odbicia (uwzględniające cząsteczki oraz kaustykę), tworząc jedną z najbardziej kompletnych implementacji tej technologii. Obecne jest również DLAA, DLSS 3.5 oraz Frame Generation, które okazują się praktycznie niezbędne do zobaczenia Black Myth: Wukong w pełnej krasie. Warto jeszcze wspomnieć, że tytuł dodawany był niedawno do kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Alternatywną możliwością ogrywania produkcji jest skorzystanie z usługi GeForce NOW, szczególnie jeżeli nie dysponujecie mocną konfiguracją, a jednak chcielibyście zobaczyć wysokie ustawienia graficzne.