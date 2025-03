Test wydajności kart graficznych Ghost of Tsushima PC - Dobra optymalizacja i piękna grafika. Samuraj nie dokonał seppuku

Ghost of Tsushima było jednym z najlepszych ekskluzywnych tytułów wydanych na PlayStation, którego użytkownicy pozostałych platform posiadaczom Sony szczerze zazdrościli, świadomi jaką perełkę przygotowało studio Sucker Punch. Samuraje ostatecznie zawędrowali jednak na blaszaki, wzorem The Last of Us, God of War, Ratchet & Clank czy Horizon Forbidden West, bowiem japoński gigant w ostatnich latach całkowicie zmienił politykę wydawniczą. Czy przeszło czteroletnie wyczekiwanie było opłacalne? Ghost of Tsushima Director's Cut zawiera dodatkową wyspę, otrzymało kilka usprawnień technicznych i nadal prezentuje się zjawiskowo. Dzisiaj sprawdzimy więc wymagania sprzętowe tego niezwykle interesującego tytułu...

Autor: Sebastian Oktaba

Ghost of Tsushima zadebiutowało w połowie 2020 roku na konsoli Sony PlayStation 4, następnie ewoluując do postaci Director's Cut, która rok później wzbogaciła portfolio PlayStation 5. Wersja przeznaczona na komputery osobiste posiada dodatkowe obszary, wszystkie dotychczasowe aktualizacje oraz zintegrowany moduł sieciowy. Akcja została umieszczona w XIII-wiecznej feudalnej Japonii, podczas zmasowanego ataku Mongołów na Cuszimę, jaki nieskutecznie próbuje opóźnić niewielki oddział samurajów. Główny bohater cudem przetrwał masakrę, a teraz zamierza dokonać zemsty na oprawcach oraz pozyskać sojuszników do działania. Ghost of Tsushima to produkcja z otwartym światem, łącząca elementy skradanki, eksploracji i oczywiście serwująca efektowne walki katanami. Wyraźne inspiracje kinem Akiry Kurosawy, piękne plenery, nietuzinkowy klimat plus wachlarz ciekawych pomysłów sprawiły, że Ghost of Tsushima okazało się ogromnym artystycznym i komercyjnym sukcesem. Więcej informacji udzieli nasza recenzja.

Ghost of Tsushima po czterech latach trafiła na pecety w wersji Director's Cut, przynosząc całą dotychczas wydaną zawartość i liczne usprawnienia techniczne. Oprócz lepszej oprawy graficznej uwzględniono również NVIDIA DLAA, AMD FSR, Intel XeSS i NVIDIA DLSS łącznie z Frame Generation.

Minimalne wymagania sprzętowe Ghost of Tsushima rozpisywał chyba niezorientowany w świecie hardware konsolowiec, ponieważ stawianie w jednym szeregu NVIDIA GeForce GTX 960 i AMD Radeon RX 5500 XT jest zwyczajnie niedorzeczne. Dlatego w miejscu wiekowego Maxwella powinien być wymieniony NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER, natomiast obydwie pozwalają na całkiem płynną rozgrywkę w 1920x1080 Medium zamiast deklarowanych 1280x720 Very Low. Najwyraźniej twórcy pomylili karty graficzne AMD Radeon RX 5500 XT i Radeon RX 550 :) Pozostałe ustawienia wydają się rozpisane sensownie, uwagę zwracają jednak relatywnie niewielkie wymagania względem procesora, bowiem programiści nie sugerują niczego ponad AMD Ryzen 5 5600 i Intel Core i5-11400. Wystarczą zatem niemłode sześcio-rdzeniowe jednostki, co zresztą mogę potwierdzić, ponieważ topowe karty graficzne nie doświadczają bottlenecka nawet w 1920x1080 Medium. Oczekiwania względem RAM i VRAM również są rozsądne.

Minimum Medium High Enthusiast Rozdzielczość 1280x720 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Bardzo Niskie Średnie Wysokie Bardzo Wysokie Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Procesor AMD Ryzen 3 1200 Ryzen 5 3600 Ryzen 5 5600 Ryzen 5 5600 Procesor Intel Core i3-7100 Core i5-8600 Core i5-11400 Core i5-11400 Karta AMD Radeon RX 5500 XT Radeon RX 5600 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 7900 XT Karta NVIDIA GeForce GTX 960 GeForce RTX 2060 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 4080 Karta Intel ARC A380 ARC A580 ARC A770 - Pamięć VRAM 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB Pamięć RAM 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 75 GB 75 GB 75 GB 75 GB System operacyjny Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10

Ghost of Tsushima działa na autorskim silniku graficznym Sucker Punch, mogącym pochwalić się wieloma zaawansowanymi funkcjami renderowania, wyłączając śledzenie promieni jakiego programiści nie zaimplementowali. Dodano natomiast szereg technik upscalingu - AMD FSR, Intel XeSS i NVIDIA DLAA i DLSS uwzględniając także generatory klatek. Pecetowym port wykonało Nixxes, które wcześniej dostarczyło na blaszaki obydwie odsłony Spider Man, Ratchet & Clank: Rift Apart i Horizon Forbidden West. Wśród technologicznych ciekawostek Ghost of Tsushima warto jeszcze wymienić XeGTO, będącej autorskim rozszerzeniem okluzji otoczenia, pozycjonowanego wyżej od HBAO+ oraz SSAO. Wprawdzie Alan Wake II albo Hellblade 2 okazują się bardziej zaawansowanymi produkcjami, jednak pod względem plastyczności i widowiskowości Ghost of Tsushima wypada naprawdę znakomicie (pomimo swojego wieku).

PS:Dodatkowe testy NVIDIA DLSS / DLAA / Frame Generation zostały przeprowadzone na karcie graficznej KFA2 GeForce RTX 4070 Ti Super EX Gamer. Wszystkie wyniki znajdziecie pod koniec artykułu. Dokładnie porównanie jakości obrazu w postaci osobnej publikacji planujemy na jutro, uwzględniając także skalowanie wydajności w wykonaniu różnych metod upscalingu.