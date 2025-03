Assassin's Creed Shadows - materiał poświęcony dwóm odmiennym stylom gry dostępnych postaci

Ubisoft od lat swoimi działaniami wzbudza nie lada kontrowersje, ale w przeciągu ostatnich miesięcy zdają się celować w jakiś rekord. A najwięcej szumu wiąże się rzecz jasna z ich kluczowymi tegorocznymi projektami. Już tylko półtora tygodnia pozostało do premiery Star Wars Outlaws, a jesienią pojawi się głośna odsłona Assassin's Creed z akcją w Japonii. Ten ostatni tytuł otrzymał właśnie kolejny materiał skupiający się na pewnych aspektach rozgrywki.

Nowy zwiastun Assassin's Creed Shadows dokładniej analizuje specyfikę duetu postaci, którymi będziemy kierować w grze.

Na pierwszym planie w przedpremierowych dyskusjach znajduje się problem z Yasuke, ale tym razem skupmy się może na kwestiach gameplayowych. Od pierwszych zapowiedzi wiemy, że Ubisoft pracuje nad wprowadzeniem do Assassin's Creed Shadows dwóch różnych sposobów na rozgrywkę. Chodzi oczywiście o zrównoważony duet w postaci Naoe oraz wspomnianego wyżej cudzoziemskiego wojownika. Najnowsze wideo koncentruje się na bardziej szczegółowym uwypukleniu różnic pomiędzy tymi dwiema postaciami:

Bez wątpienia najmniej kontrowersji budzi prezentacja Naoe. Ma łączyć klasyczne zdolności asasynów z pewnymi lokalnymi elementami, co wedle zamysłu twórców ma ją uczynić najlepszą wersją tego typu wojowniczki w historii serii. Szybkość, zwinność i nieuchwytność Japonki ma być równoważona niesłychanie "ciężkim" stylem walki Yasuke. I tu ponownie pojawią się wątpliwości, czy faktycznie w Assassin's Creed potrzebny jest tank. Esencją rozgrywki ma być harmonijne uzupełnianie się bohaterów - zarówno pod kątem cech charakteru, jak i umiejętności. Naoe może mieć problemy z rodzajami przeciwników kontrującymi jej specyficzny styl. Yasuke z kolei nie radzi sobie w powietrzu (co nieźle zilustrowano jego niezdarnym "skokiem wiary"), toteż gdy jest atakowany z góry, ma opcję zdania się na towarzyszkę. Wybór postaci na daną okoliczność ma nie być wymuszany, ale ewidentnie sugerowany, co jest nowością - pytanie, czy potrzebną.

