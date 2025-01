Seria gier Assassin's Creed doczeka się kolejnych, pełnych odświeżeń, co potwierdza prezes firmy Ubisoft

Ostatnie części Assassin's Creed były coraz popularniejsze, co wpływało na wyniki sprzedaży poszczególnych części. Assassin's Creed Valhalla poradziła sobie świetnie i pierwsze szacunki w przedsprzedaży wskazują, że nadchodzący Assassin's Creed Shadows może sprzedać się nawet lepiej. Wiemy już od dawna, że Ubisoft opracowuje także remake czwartej części - tej o podtytule Black Flag - jednak najnowszy wywiad z prezesem Ubisoftu wskazuje, że jest to dopiero początek i wydawca planuje odświeżyć także inne części.

Prezes Ubisoftu, Yves Guillemot, potwiedził iż w planach jest więcej remake'ów gier z serii Assassin's Creed. Na razie potwierdzony jest wyłącznie remake czwartej odsłony - Assassin's Creed IV: Black Flag.

Ubisoft ma ogromne plany co do marki Assassin's Creed. W listopadzie zadebiutuje Shadows w okresie Feudalnej Japonii, w planach jest także Assassin's Creed: Codename Hexe (prawdopodobny debiut w 2026 roku), który będzie mniejszą produkcją, z akcją toczącą się w Europie w okresie polowań na czarownice). Do tego dochodzi jeszcze wspomniany remake Assassin's Creed IV: Black Flag i platforma Assassin's Creed Infinity, która będzie spajać kolejne historie w ramach jednego, dużego HUB-a. Okazuje się, że remake czwórki nie będzie jedynym, które obecnie planuje Ubisoft.

Yves Guillemot, prezes Ubisoftu, uchylił rąbka tajemnicy i potwierdził, że gracze otrzymają więcej pełnoprawnych odświeżeń, które pozwolą na ponowne sprawdzenie niektórych gier z serii. Nie zdradzono o jakie tytuły chodzi, ale wiemy że produkcje te zostaną jeszcze bardziej wzbogacone i unowocześnione o współczesne mechaniki rozgrywki. Sądzimy, że w grę wchodzą przede wszystkim pierwsze odsłony, w których wcielaliśmy się w Altaira oraz Ezio. Z drugiej strony, nawet jeśli potwierdzono otrzymanie większej liczby remake'ów, to na ich debiut z pewnością jeszcze długo poczekamy.

Źródło: Ubisoft